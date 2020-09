«Es braucht den Willen zur Veränderung»: In einer Alkohol-Kurzzeittherapie an der PSA Wattwil kämpfen die Betroffenen nicht nur gegen ihre Sucht, sondern gegen ihre eigene Geschichte Priska Eigenmann stellt als Leiterin der Psychosomatischen Abteilung (PSA) des Spitals Wattwil nicht das Alkoholproblem selbst, sondern den Betroffenen ins Zentrum der Therapie. Interview: Urs M. Hemm 20.09.2020, 12.00 Uhr

Priska Eigenmann, seit kurzem Leiterin der PSA Wattwil, möchte das Therapiekonzept beibehalten, inhaltlich jedoch – nach Absprache mit dem Team – punktuelle Anpassungen vornehmen. Bild: Urs M. Hemm

Die Psychosomatische Abteilung (PSA) des Spitals Wattwil bietet seit über 30 Jahren für Menschen mit Alkoholproblemen eine systemisch-lösungsorientierte Kurzzeittherapie an. Priska Eigenmann, seit Anfang August Leiterin der PSA, ist überzeugt von diesem schweizweit einzigartigen Angebot. Sie erläutert, was den Erfolg des Therapiekonzepts ausmacht und wohin sie die PSA in den kommenden Jahren führen will.

Wann sehen Sie den Zeitpunkt für eine Person gekommen, eine Alkoholtherapie anzutreten?

Priska Eigenmann: Grundsätzlich muss der Betroffene in seinem Prozess so weit sein, dass er einen Wunsch zur Veränderung hat. Die Selbsteinsicht, dass der eigene Alkoholkonsum tatsächlich problematisch ist, und der Wille, an diesem Problem zu arbeiten, sind wichtige Voraussetzungen. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Impuls zu einer Veränderung insbesondere auch von der Familie, vom Partner oder auch vom Arbeitgeber kommen kann. Auch das kann eine grosse Motivation sein, das eigene Verhalten ändern zu wollen. Den Zeitpunkt wählt der Betroffene aber immer selbst.

Das Spezielle am Therapieangebot in Wattwil ist, dass die Therapie lediglich vier Wochen geht, während eine solche in anderen Institutionen mehrere Monate dauert. Worin liegt in ihrem Therapieansatz der Unterschied, dass Sie trotzdem eine gute Erfolgsquote vorweisen können?

Der Unterschied liegt in der Aufnahme der Patienten. Das Angebot der PSA wurde ursprünglich für Menschen konzipiert, die noch in einem sozialen Gefüge sind, eine Arbeitsstelle haben und die Chronifizierung, also der Übergang von einem akuten in einen chronischen Zustand, noch nicht so weit fortgeschritten ist. Die kurze Therapiedauer von vier Wochen ist auch gegenüber Arbeitgebern gut vertretbar, da der Betroffene nicht sechs Monate fehlt. Dadurch ist das Programm der PSA sicherlich straffer strukturiert als eines in einer Langzeittherapie. Dies ist den Klienten zuzumuten, gerade weil ihre Erkrankung noch nicht so weit fortgeschritten ist.

Welche Voraussetzungen muss ein Patient mitbringen, um in dieser kurzen Zeit von seiner Alkoholsucht loszukommen?

Die wichtigsten Faktoren sind die Erkenntnis, dass es ein Problem gibt, und der Wille, dieses Problem anzugehen und sich zu verändern. Dazu gehört die Bereitschaft, die ganze Suchtgeschichte aufzuarbeiten. Dabei gilt es unter anderem herauszufinden, wann und warum der Betroffene trinkt und welche Zusammenhänge das Suchtverhalten beeinflussen. Aus diesen Erkenntnissen werden Strategien entwickelt, die sich der Betroffene aneignen und anzuwenden lernen muss. Die Fähigkeit, diese Strategien umzusetzen, ist für den Therapieerfolg unerlässlich.

Alkoholismus bewirkt nicht nur eine physische Abhängigkeit. Oft spielt auch die Psyche eine entscheidende Rolle. Welche Bedeutung messen Sie an der PSA im Laufe der Behandlung diesem Aspekt zu?

Die Psychosomatik hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, wie es der Name Psychosomatische Abteilung bereits aussagt. Das Ziel der Therapie ist, die Faktoren, die das Suchtverhalten beeinflussen, zu analysieren und lösungsorientiert anzugehen. Es ist erwiesen, dass sich auch die Somatik, also das körperliche Wohlbefinden, steigert, wenn es einer Person psychisch besser geht. Die Stabilisierung der Psyche ist daher der grundlegende Ansatz der Therapie. Wir sprechen hier auch vom systemischen Ansatz. Das heisst, dass wir bei jedem Klienten innerhalb seines Systems herausfinden wollen, wie es zur Abhängigkeit kam. Die Frage, warum jemand zum Alkoholiker geworden ist, kann nicht pauschal beantwortet werden, die Gründe dafür sind sehr individuell.

Sie sind seit 20 Jahren im Gesundheitswesen tätig und haben vor gut einem Monat die Leitung der PSA übernommen. Haben Sie aufgrund Ihrer bisherigen beruflichen Erfahrung Punkte im Therapiekonzept erkannt, die Sie vielleicht ändern wollen?

Die PSA ist ein schweizweit einzigartiges und äusserst erfolgreiches Konzept. Das Grundkonzept mit sieben Personen in einer Gruppe, mit Einzel- und Gruppentherapie und entsprechenden Therapeuten als Bezugsperson, funktioniert − hier gibt es keinen Grund, Veränderungen anzustreben. Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich aber während der letzten 16 Wochen intensiv mit dem Therapieinhalt beschäftigt. Hier gibt es den einen oder anderen Punkt, den ich gerne einmal mit dem Team besprechen möchte, um inhaltlich vielleicht einige Anpassungen vorzunehmen.

Die Therapie an der PSA Wattwil arbeitet mit Gruppen von sieben Teilnehmenden. Worin sehen Sie den Vorteil im Vergleich zu einer Einzeltherapie? Im Wissen, dass jeder Teilnehmende andere Ursachen für seine Alkoholsucht hat?

Die Gruppendynamik ist sehr wichtig und meines Erachtens auch das Erfolgsrezept der Therapie in der PSA. Diese siebenköpfigen Gruppen sind während vier Wochen zusammen, sie wohnen, essen, besuchen Therapien, leben zusammen. Vor allem aber reden sie untereinander. Die Idee dabei ist, dass sie Erfahrungen auf ihrem Weg heraus aus der Sucht untereinander austauschen und so für andere nutzbar machen. Das enge Zusammenleben birgt aber auch Konfliktpotenzial. Gerade im Suchtbereich erleben wir es oft, dass der Aufbau von Beziehungen und das Eingehen von Bindungen schwerfällt. Das Leben in der Gruppe bietet die Gelegenheit, solches Sozialverhalten wieder zu üben und aufkommende Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Rückmeldungen, die ich von den Teilnehmenden erhalte, sagen ausnahmslos, dass sie von der Gruppe enorm profitiert hätten.

Alkoholkonsum, auch im Übermass, ist gesellschaftlich breit akzeptiert. Gleichzeitig wird man als bekennender Alkoholiker stigmatisiert. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?

Die Stigmatisierung ist ein grosses Thema, das sehr viel Leid bei den Betroffenen erzeugt. Diese Brandmarkung erhöht die Schwelle, sich Hilfe zu holen und auch anzunehmen, ungemein. Die Gründe dafür sind vielfältig. So ist Alkoholsucht erst seit 1994 als Krankheit anerkannt. Das Bild des Selbstverschuldens, des schwachen Charakters war vorher und ist nach wie vor stark in der Gesellschaft verankert. Da viele selbst Alkohol konsumieren, können sie nicht nachvollziehen, warum ein Betroffener nicht einfach weniger trinkt. Das Wissen, was es heisst, alkoholkrank zu sein, fehlt in der Gesellschaft grösstenteils noch immer. Dadurch steigt der Leidensdruck Betroffener enorm: Sie trinken nur im Verborgenen, entsorgen ihre Flaschen mitten der Nacht und gehen Kilometer weit, um sich aus Angst vor einem Gesichtsverlust Nachschub zu besorgen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der PSA mit der Suchtfachstelle Toggenburg?

Da uns eine geregelte Nachsorge nach dem Austritt aus der PSA wichtig ist, besuchen wir mit den Teilnehmenden unter anderem die Suchtfachstelle in Wattwil, damit sie dieses Angebot kennen lernen. Grundsätzlich ist eine Nachbetreuung nach einer Therapie sehr wichtig, um bei allfälligen Rückfällen einen Ansprechpartner zu haben.

Sie haben die Leitung der PSA mitten in der Coronakrise übernommen. Konnten Sie trotzdem Therapien durchführen und wenn ja, welche Vorsichtsmassnahmen mussten getroffen werden?

Während des Lockdowns mussten wir alle Therapieangebote aussetzen. Zurzeit arbeiten wir mit zwei reduzierten Gruppen à fünf Teilnehmenden, da wir pro Gruppe nur fünf Einzelzimmer haben. Darum ist geplant, im PSA-Gebäude Büros zusammenzulegen um die Therapieräume auszulagern und mehr Einzelzimmer dazuzugewinnen.

Haben Sie, zurückzuführen auf die Coronakrise mit vielen Menschen in Kurzarbeit, einen Anstieg der Nachfrage nach Therapieplätzen verzeichnen können?

Bis jetzt konnten wir noch keine Auswirkungen feststellen. Ich denke aber, dass die vermehrte Einsamkeit oder wirtschaftliche Ängste bei vielen, die bereits mit dem Problem zu kämpfen haben, die Spirale noch beschleunigt haben könnte. Die Auswirkungen davon, werden wir hier aber wohl erst später spüren.

Wie sieht die PSA Wattwil in zehn Jahren aus?

Wir gehen davon aus, dass es trotz aller Unsicherheiten aufgrund der laufenden Spitaldebatte die PSA in zehn Jahren noch geben wird. Ansonsten müssen wir sicherlich am Puls der Zeit bleiben und neue Inputs und Erkenntnisse prüfen und diese allenfalls für die PSA adaptieren. Ich habe noch ein paar Ideen im Hinterkopf. Diese sind aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht spruchreif.

Hinweis Am Donnerstag, 24, September, wird ein nationaler Aktionstag Alkoholprobleme durchgeführt. Weitere Infos zur PSA: www.alkoholtherapie.ch.