Mühlrüti: Der Erweiterungsbau der Schule wurde eingeweiht

Erweiterung In Mühlrüti bleibt die Schule im Dorf – auch bei weiteren Schulhäusern in der Gemeinde Mosnang tut sich etwas Am Samstag wurde in Mühlrüti das erweiterte Schulhaus eingeweiht. Das neue Schulhaus in Libingen dürfte in einem Jahr eingeweiht werden. Und in Mosnang soll noch in diesem Herbst eine Studie für ein neues Schulhaus präsentiert werden. Josef Bischof 05.09.2022, 16.00 Uhr

Bild: Josef Bischof

«Do gohni i d’ Schuel, do tuen i lerne». Die 80 Kindergarten- und Primarschüler, welche dieses Lied am Samstag aus voller Kehle sangen, können die Schule auch künftig in ihrem Dorf besuchen. Das Schulhaus Mühlrüti ist erweitert worden. Nach den Sommerferien wurde es bezogen und nun schliesslich eingeweiht.

Im Mittelpunkt standen verschiedene Vorführungen von Schulkindern. Nach dem Gesang zur Begrüssung auf dem Schulhausplatz kamen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in den Genuss von witzigen kurzen Theaterszenen. In den Schulräumlichkeiten zeigten die einzelnen Klassen geschichtliche Momentaufnahmen, angefangen von der Steinzeit bis zur Neuzeit.

Bild: Josef Bischof

Seit drei Jahrzehnten wurde in der Gemeinde Mosnang mit den vier Schulstandorten Mosnang, Mühlrüti, Libingen und Dreien kein neues Schulgebäude mehr eingeweiht, sagte Schulpräsident Max Gmür bei der Begrüssung zur Einweihungsfeier. Weil die Schülerzahl in Mühlrüti in den letzten Jahren von 50 auf 80 angestiegen sei, habe man sich entschlossen, am Schulstandort festzuhalten und das Schulhaus zu erweitern.

Das Primarschulhaus Mühlrüti. Links im Bild der am Samstag eingeweihte Erweiterungsbau. Bild: Josef Bischof

Für den Erweiterungsbau musste die an die Schulanlage angebaute Lehrerwohnung weichen. Im neuen Gebäude sind zwei Klassenzimmer mit Gruppen- und Nebenräumen untergebracht, im Keller eine Holzschnitzelheizung. Diese löst die Ölheizung ab. Auf dem Dach wurde eine Fotovoltaikanlage installiert.

Neubau auch in Libingen – und in Mosnang?

Schulratspräsident Max Gmür. Bild: Josef Bischof

Für den Erweiterungsbau hatten die Stimmbürger gut 2,5 Millionen Franken bewilligt. «Dieser Betrag dürfte, ergänzt durch teuerungsbedingte Mehrkosten, eingehalten werden», stellte Max Gmür in Aussicht. Auf guten Wegen sei auch das zweite Schulbauprojekt in der Gemeinde Mosnang. In einem Jahr dürfte der Schulhausneubau in Libingen – ein Vier-Millionen-Projekt – bezogen und eingeweiht werden.

Auch in Mosnang macht man sich intensiv Gedanken bezüglich der Zukunft des Primarschulhauses. Schulpräsident Max Gmür sagte dazu:

«Noch in diesem Herbst präsentieren wir dazu eine Studie. Für das weitere Vorgehen werden wir die Bevölkerung einbeziehen.»

Im Brennpunkt dieser Debatte dürfte ein Neubau über einer Tiefgarage stehen.