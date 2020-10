Erste Bilanz der neue Ufersicherung der Thur in Wattwil: Die Fische fühlen sich wohl in den neuen Steinstrukturen Die erste Musterstrecke der Thursanierung bewährt sich. In einem Monitoring wird der Zustand der Bachforellen in der Thur beim Rickenhof in Wattwil erhoben. Eine erste Bilanz zeigt: Den Bachforellen geht es ausgezeichnet. Sabine Camedda 19.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Birrer und Gaëlle Pauquet von der Abteilung Fischerei des Kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei bestimmen mit Mass und Waage die Länge und das Gewicht der Bachforellen. Bild: Sabine Camedda

«Ein Prachtskerl!» Christoph Birrer, Abteilungsleiter Fischerei beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) legt die Bachforelle auf die Waage. Die zeigt mehr als 500 Gramm an. Dann wird die Länge eruiert: Fast 45 Zentimeter.

Christoph Birrer diktiert die Zahlen seiner kantonalen Arbeitskollegin und heutigen Assistentin Gaëlle Pauquet, die sie in eine Liste einträgt, und legt den fast bewegungslosen Fisch in einen Eimer mit kühlem Thurwasser.

Fische werden vorübergehend aus der Thur genommen

«Wir beruhigen die Bachforellen mit etwas Nelkenöl», erklärt er. Das macht die Fische vorübergehend träge. Zurück im frischen Wasser, erholen sich die Tiere schnell. Kurze Zeit später schwimmen sie wieder in ihrem angestammten Lebensraum, der Thur.

Die Fische, die Christoph Birrer und Gaëlle Pauquet untersuchen, wurden aus einem definierten Abschnitt im Rickenhof bei Wattwil aus der Thur entnommen. Elektrische Abfischung nennt man das.

Ein Stromstoss im Wasser lähmt die Fische kurzzeitig, so dass sie schonend gefangen werden können. Bild: Sabine Camedda

Dabei sind die Fischer in zwei Gruppen unterwegs. Mit elektrischem Gleichstrom werden die Fische für einige Sekunden in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Während dieser Zeit werden sie eingefangen und in einem Eimer mit Wasser zur mobilen Untersuchungsstation getragen.

Biodiversität ist vorhanden, die Altersstruktur ist sehr gut

In einem ersten Durchgang hat die Mannschaft über 120 Tiere erwischt, was die Experten als eine hohe Zahl werten. Die meisten sind Bachforellen, dazu kommen Groppen und Schmerlen. «Die Biodiversität ist sehr gut», freut sich Christoph Birrer. An einigen Fischen und im Wasser finden sich zudem Larven von Steinfliegen. «Sie sind ein Indikator für die gute Wasserqualität», erklärt er.

Zufrieden zeigt sich Christoph Birrer über den Zustand der Bachforellen.

«Sie sehen gesund aus.»

Erfreulich sei ebenfalls die gute Altersstruktur. «Wir haben Bachforellen, die zwischen zwei und fünf Jahre alt sind. Es hat aber auch zahlreiche Sömmerlinge. Fische also, die im Herbst 2019 als Eier in Laichgruben abgelegt wurden und im Frühling 2020 geschlüpft sind», sagt Christoph Birrer.

Zur guten Entwicklung des Bestandes zählt er zudem, dass ein Teil der gefangenen Bachforellen schon bald bereit fürs Laichen sind. Wenn es im Herbst und Winter nicht allzu häufig Hochwasser gibt, wird die Naturverlaichung funktionieren.

Bachforellen passen sich an den Lebensraum an

Das Monitoring wird nicht von ungefähr an dieser Stelle der Thur gemacht. Vor rund eineinhalb Jahren, kurz vor der Sanierung der linksseitigen Uferböschung, wurde der Fischbestand bereits einmal aufgenommen. «Wir wollen nun sehen, wie die Fische diesen neu gestalteten Lebensraum angenommen haben», sagt Christoph Birrer.

Die Biodiversität ist zufriedenstellend: Neben Bachforellen leben im untersuchten Thurabschnitt auch Groppen (Bild) und Schmerlen. Bild: Sabine Camedda

Fundierte Erkenntnisse können vor der Auswertung der Daten noch nicht gemacht werden. Auf den ersten Blick ist Christoph Birrer aber zufrieden.

«Wir haben ein gutes Gefühl, dass es funktioniert.»

Die Fische nutzen die neu erstellten Stein- und Wurzelstockstrukturen, um sich auch bei starker Strömung in Sicherheit zu bringen. Wünschenswert aus fischbiologischer Sicht wäre es, wenn Kiesbänke im Flussbett noch zahlreicher würden, denn viele Thurfische sind Kieslaicher. Hier braucht es aber Zeit, bis sich genügend Geschiebe angesammelt hat.

«Wir haben festgestellt, dass die Anbindung der Seitenbäche sehr wichtig ist. Die Bachforellen nutzen gerne diese kleineren und ruhigeren Gewässer für die Laichablage», sagt Christoph Birrer. Um diese gut erreichen zu können, wäre eine sohlenbündige Anbindung an die Thur sehr wichtig.

Musterstrecken bringen wertvolle Erkenntnisse

Die Auswertung des Monitorings interessiert aber nicht nur die Fachpersonen beim ANJF, sondern auch bei der kantonalen Abteilung für Wasserbau. «Wir haben hier eine Musterstrecke für das Thursanierungsprojekt in Wattwil», erklärt Christoph Birrer.

Wenn sich die Massnahmen zu Gunsten der Aquatischen bewähren, werden weitere Teile des Thurufers in diesem Stil gebaut. «Es ist nicht nur gesetzlich verankert, sondern auch im Sinne der Natur, dass bei der nötigen Thursanierung nicht nur Hochwasserschutzmassnahmen getroffen werden, sondern auch der Lebensraum der Thurbewohner verbessert wird», sagt Christoph Birrer.

Die Abfischgruppe hat sich in der Zwischenzeit mit ihren Geräten zu einem zweiten Durchgang aufgemacht. Noch einmal bringen sie prächtige Bachforellen, Groppen, Schmerlen und eine Jungäsche zur mobilen Messstation. Ein zweiter Durchgang sei notwendig, um ein repräsentables Bild des Fischbestandes zu bekommen, sagt Christoph Birrer.