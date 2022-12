SP Wattwil verzichtet auf Ersatzwahl und kritisiert Gemeinde

Ersatzwahl «Wir tragen den Kurs des Gemeinderates nicht mehr mit»: SP Wattwil verzichtet auf zweiten Sitz und strebt stattdessen eine Wende im Wahljahr 2024 an Am 12. März wählen die Bürgerinnen und Bürger den Ersatz für den abtretenden Gemeinderat Ruedi Bösch. Die SP möchte den Sitz nicht verteidigen und bringt scharfe Kritik an der Gemeinde Wattwil an. Sascha Erni Jetzt kommentieren Aktualisiert 17.12.2022, 05.00 Uhr

Stimmung auf dem Nullpunkt: Das Gemeindehaus in Wattwil am 16. Dezember. Bild: Sascha Erni

Als Ruedi Bösch seinen vorzeitigen Rücktritt aus dem Wattwiler Gemeinderat bekanntgab, waren sich alle Parteien sicher: Es wird zu einer Kampfwahl kommen. Hansueli Hofer, Präsident der SVP-Ortspartei, fasste das Gefühl anlässlich der Nominierung des Kandidaten Niklaus Tschumper wie folgt zusammen: «Die SP wird den Platz nicht einfach freigeben.»

Die Mitte-Partei wiederum positionierte sich früh mit ihrer Kandidatin Olivia Heer, während die FDP noch zuwarten wollte. Eine dritte Kandidatur liege vor, könne aber noch nicht kommuniziert werden, sagt die Gemeindekanzlei auf Anfrage. Eine dritte Person also – aber nicht von der SP Wattwil. Wie die Partei in einer Medienmitteilung bekanntgibt, verzichtet sie darauf, eine Kandidatur für den zweiten SP-Sitz im Gemeinderat zu stellen. Aufhorchen lassen die Gründe für diesen Entscheid.

Gemeinde vernetzt sich zu wenig

«Bei der SP Wattwil fehlt derzeit die Zuversicht, dass eine Kandidatur unter den bestehenden Bedingungen eine Verbesserung der Situation bewirken kann», schreibt die Ortspartei in ihrer Mitteilung. Sie kritisiert den konfrontativen Kurs, den die Gemeinde Wattwil mit anderen Toggenburger Gemeinden und dem Kanton St.Gallen fahre. Als Beispiel wird der Austritt von Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner (Die Mitte) aus dem Vorstand der Regionalorganisation Toggenburg genannt.

Christoph Thurnherr, SP-Kantonsrat aus Wattwil. Bild: PD

«Es stört die SP, dass Wattwil alles alleine machen will und sich nicht aktiv mit anderen Gemeinden und dem Kanton vernetzt», führt Kantonsrat Christoph Thurnherr als Sprecher der Ortspartei aus. So gäbe es regionale und kantonale Konferenzen der Gemeindepräsidien, an denen Wattwil nicht teilnehme. Auch halte sich die Gemeinde aus Diensten wie der Berufsbeistandschaft oder den sozialen Fachstellen zurück, statt als Zentrumsgemeinde aktiv die regionale Vernetzung zu suchen. Thurnherr sagt:

«Die Vernetzung wird abgeblockt, und wir haben den Eindruck, dass es nicht besser wird, sondern immer schlimmer.»

Unterstützt die Wattwiler Bevölkerung diese Alleingänge des Gemeinderates wirklich, dies ist die entscheidende Frage für Thurnherr. Der Gemeinderat widersetze sich der Vernetzung, ziehe sich sozusagen in ein Schneckenhaus zurück. Das werfe ein schlechtes Licht auf die Zentrumsgemeinde.

Der Wattwiler Gemeinderat seit 2021, von links: Andreas Stauffacher (SVP), Pirmin Sieber (Die Mitte), Manuela Schatzmann (parteilos), Thomas Merz (SP), Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner (Die Mitte), Simon Seiler (FDP), mit Ratsschreiber Roger Meier. Ruedi Böschs Platz wird im März nicht bei der SP verbleiben. Illustration: Stefan Bogner

Alle Kraft für die Gesamterneuerungswahlen

Dass die scharfe Kritik an der Gemeinde Wattwil genau zum Stichtag der Kandidaturen für die Ersatzwahl erfolgt, sei dem Zufall geschuldet, versichert Christoph Thurnherr. Man habe sich genug Zeit nehmen wollen, um die richtigen Worte für die Kritik zu finden. «Der Zeitpunkt ist nicht gewollt, der Entscheid für diesen Schritt ist schon früh gefallen», so der Kantonsrat.

Denn der eigenbrötlerische Kurs der Gemeinde störe die SP Wattwil schon länger. «Extrem», wie Thurnherr ergänzt. Das wolle die Ortspartei nicht weiter mittragen. Aber dennoch behält der bisherige SP-Gemeinderat Thomas Merz seinen Sitz – heisst das, dass er nun in die Opposition geht? Christoph Thurnherr verneint. Der Gemeinderat würde hoffentlich demokratisch funktionieren und Thomas Merz seine Rolle erfüllen können. Ob er sich zur nächsten regulären Wahl stellen wird, werde sich zeigen.

Diese Gesamterneuerungswahlen vom Herbst 2024 stehen dann auch primär im Fokus der SP. Die Ersatzwahl für den Sitz von Ruedi Bösch findet am 12. März ohne SP-Kandidaten statt, dafür wird die Partei in der ebenfalls für März angesetzten Mitgliederversammlung die Wahlstrategie beschliessen. Das Ziel nennt die Medienmitteilung bereits jetzt: Es wird eine «politische Wende» in Wattwil angestrebt.

Wenig konkrete Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat Wattwil nimmt auf Rückfrage schriftlich Stellung zum Schreiben der SP. Er betont, dass das Gremium mit existenziellen Entwicklungen für die Gemeinde und für die Region konfrontiert gewesen sei und dabei die Interessen der regionalen Bevölkerung wahrgenommen habe. Als Beispiele sind die Ansiedlung der Berit-Klinik sowie die Kantonsschule, die erhalten werden konnte, genannt.

In den regelmässigen Parteiengesprächen der Gemeinde habe der Gemeinderat für die geleistete Arbeit ausnahmslos Zuspruch erhalten. Wattwil habe wichtige Entwicklungsschritte machen können. «Der Gemeinderat wird wie bis anhin daran weiterarbeiten», schliesst die Stellungnahme. Auf die aktuellen Kritikpunkte der SP geht das Schreiben nicht konkret ein.

