Ersatzwahl Wer wird Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil? Im «Dorf der Dörfer» hat man tatsächlich die Wahl Im Vorfeld der Ersatzwahlen fürs Gemeindepräsidium am 12. März zeigte das Wahlkampf-Podium, dass man trotz vergleichbarer Biografie und politischem Hintergrund als Persönlichkeit komplett verschieden sein kann. Sascha Erni 10.02.2023, 16.00 Uhr

Kampfwahl in Bütschwil-Ganterschwil: Hans Städler (links, SVP) und Boris Schedler (FDP) kandidieren fürs Amt des Gemeindepräsidenten. Bild: Sascha Erni

Auf dem Papier wirken Boris Schedler (FDP, Wittenbach) und Hans Städler (SVP, Altstätten) zum Verwechseln ähnlich. Beide sind männlich, Mitte 50 und haben Kinder. Beide bringen Erfahrung sowohl als Geschäftsleiter als auch in Gemeindeverwaltungen mit, nehmen sogar ähnliche Funktionen in Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat ein. Und eben erst forderte SVP-Präsident Marco Chiesa für die Wahlen vom Herbst flächendeckende Listenverbindungen zwischen der FDP und der SVP.

Das Podium, das die Findungskommission für die Ersatzwahl von Karl Brändle am Donnerstagabend durchführte, zeigte dann auch auf, weshalb es Podien braucht: Bei allen oberflächlichen Gemeinsamkeiten könnten die beiden Kandidaten kaum unterschiedlicher sein. Urs M. Hemm, Redaktor beim «Toggenburger Tagblatt», gab den beiden Männern mit seinen Fragen ein Profil. Erst so wurden sie für die über 200 Gäste in der Mehrzweckhalle Ganterschwil als Personen «von ausserhalb» greifbar.

Entscheidende Unterschiede im Ansatz

Sowohl Boris Schedler als auch Hans Städler präsentierten sich überzeugend als kompetente und pragmatische Persönlichkeiten mit viel Erfahrung, wenig ideologischer Färbung und einem gewissen Sinn für Humor. Durch ihren Ratshintergrund waren sie sich insbesondere bei Fragen im Spannungsfeld zwischen Kanton und Gemeinde schnell einig.

Hans Städler, SVP. Bild: Sascha Erni

Unterschiede zwischen den zwei Kandidaten zeigten sich im Verständnis, wie man Themen auf Gemeindeebene angehen sollte und welche Rolle die Gemeinde – sowohl als Verwaltung als auch lebendige Ortschaft – dabei genau spielt. Für Hans Städler ist es beispielsweise wichtig, dass sich die Verwaltung im Dorf befindet. «Die Verwaltung in Bazenheid interessiert es nicht, was in Dietfurt läuft.» Zentralisierung versteht er als Risiko, die Identität der einzelnen Dörfer müsse bewahrt bleiben.

Boris Schedler, FDP, Wittenbach. Sascha Erni

Boris Schedler hingegen bezeichnete Kooperationen bis hin zu Fusionen, etwa von Amtsstellen oder der gesamten Verwaltung, als Chancen. So könne man Synergien nutzen. «Ob das in zehn, zwanzig Jahren oder nie ein Thema werden wird, muss die Bevölkerung entscheiden.» Aber mit Blick auf den Fachkräftemangel, etwa in Grundbuchämtern, werde sich die Frage früher oder später stellen – ein Punkt, in dem ihm Städler zustimmte.

Wahlempfehlungen Dass die Ortsparteien der SVP und FDP jeweils ihre eigenen Kandidaten kolportieren, überrascht nicht. Schon früh aus dem Rennen ums Gemeindepräsidium genommen haben sich die SP Alttoggenburg und Die Mitte Bütschwil-Ganterschwil. Am Freitag spricht sich nun auch die SP für einen der Kandidaten aus: Sie empfehlen Boris Schedler zur Wahl. Der Vorstand traue ihm eine gewissenhafte und lösungsorientierte Führung des Gemeinderates zu. Bütschwil-Ganterschwil verdiene einen Präsidenten, welcher die Bedürfnisse aller berücksichtige. Die Partei des scheidenden Gemeindepräsidenten Karl Brändle hält sich hingegen noch zurück. Der Vorstand von der Mitte werde die Parteimitglieder nächste Woche brieflich über den Entscheid informieren, ob ein Kandidat zur Wahl empfohlen oder Stimmfreigabe verfügt wird, sagt Ortsparteipräsident Patrick Raschle auf Anfrage. (ser)

Wahl zwischen Chance und Skepsis

Allgemein präsentierte sich Boris Schedler als jemand, der sich für Bütschwil-Ganterschwil Teamwork und Beteiligung der Bevölkerung wünscht. Ob verdichtetes Bauen, verkehrsberuhigende Massnahmen oder die Umgestaltung des Kirchplatzes – aus Schedlers Sicht sollten immer alle Beteiligten einbezogen und Kooperationen gesucht werden. Die kommunale Ortsplanung zum Beispiel sei «eine Riesenchance», wenn man sie denn auch sorgfältig und breit abgestützt vorantreibe.

Hans Städler zeigte sich im Grundsatz eher bewahrend. Nicht reaktionär, sondern auf bestehende Strukturen aufbauend. Schedler befürwortete etwa den Zuzug von Grossfirmen, denn laut ihm ergäben sich so weitere Synergie-Möglichkeiten. Städler jedoch würde stärker auf die Unterstützung des einheimischen Gewerbes setzen: Er sei immer skeptisch, wenn sich Grossunternehmen ansiedeln möchten. Denn gute Steuerzahler seien wenig standortgebunden und so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind.

Vorstellungsgespräch für eine Gemeindeposition: Das Podium der Findungskommission war gut besucht. Bild: Sascha Erni