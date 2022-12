Ersatzwahl Nun auch «Die Mitte»: Die Wattwilerin Olivia Heer springt auf das Wahlkarussell um den Gemeinderatssitz auf – es kommt zur Kampfwahl Mit dem vorzeitigen Abgang von Ruedi Bösch (SP) wird im Gemeinderat ein Platz frei. Neben der SVP meldet nun auch die Mitte-Partei Interesse an. Mit einer Kandidatin möchte man der Unterbesetzung von Frauen im Gemeinderat entgegenwirken. Die Ersatzwahlen finden am 12. März statt. Alec Nedic 09.12.2022, 17.00 Uhr

Marlise Porchet, Vizepräsidentin Die Mitte Wattwil, Olivia Heer, Gemeinderatskandidatin, René Buri, Präsident Die Mitte Wattwil. Bild: PD

Im Frühjahr wird in Wattwil gewählt. SP-Mann Ruedi Bösch tritt vorzeitig von seinem Amt als Gemeinderat zurück. An den Ersatzwahlen am 12. März muss somit nicht nur ein Schulrat bestimmt, sondern auch ein Platz im Wattwiler Gemeinderat besetzt werden. Die Parteileitung der Mitte Wattwil hat für den Wahlgang Olivia Heer als Kandidatin nominiert. Da auch Niklaus Tschumper von der SVP den Gemeinderatssitz anvisiert, kommt es zur Kampfwahl.

Olivia Heer ist in Wattwil aufgewachsen, gelernte Kauffrau und verfügt über eine vielseitige Aus- und Weiterbildung im Finanz- und Personalwesen. Sie engagiert sich seit vielen Jahren im Wattwiler Dorfleben. So ist sie unter anderem Vorstandsmitglied des TSV Wattwil und von Advent Vereint sowie in den Organisationskomitees von 1125 Jahre Wattinwilare oder dem Umfahrungsfest tätig.

Weibliche Vertretung in den Gemeinderat

Frauen – oder besser gesagt Frau – sind bis anhin im Gemeinderat untervertreten. Die parteilose Manuela Schatzmann ist momentan die einzige weibliche Gemeinderätin in Wattwil. Mitunter ist dies auch ein Grund, weshalb die ortsansässige Mitte eine Kandidatin nominiert hat.

Olivia Heer ist verheiratet und Mutter von drei schulpflichtigen Kindern. Derzeit arbeitet sie mit einem Teilpensum im Sekretariat des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit Neutoggenburg mit. In Kürze wird sie ihre Ausbildung als Komplementärtherapeutin Kinesiologie abschliessen. Grundwerte wie Freiheit, Solidarität und Verantwortung haben für sie eine ebenso grosse Bedeutung wie ihr die Belange der Familie wichtig seien, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Sie will mithelfen, Wattwil weiterhin attraktiv zu entwickeln und gestalten sowie kommende Herausforderungen aktiv anzupacken.»

Aus Sicht der Mitte-Partei sei es angemessen und zeitgemäss, wenn die weibliche Vertretung mit einer zweiten Frau im Wattwiler Gemeinderat erhöht wird. Zudem wolle man der Wählerschaft bei den Ersatzwahlen im März mit Olivia Heer eine Auswahl zur Verfügung stellen.

Wahlkarussell beginnt sich zu drehen

Mit der Kandidatur machen Die Mitte und die Volkspartei der SP einen Gemeinderatssitz strittig. Sollte Olivia Heer im Frühling von der Bürgerschaft gewählt werden, würde die Mitte-Partei mit drei Mitgliedern zur am stärksten vertretenen Fraktion im Wattwiler Gemeinderat werden.

Klar ist: Die SP wird den Platz im Gemeinderat nicht kampflos aufgeben. So kündigt die Partei auf Anfrage dieser Zeitung an, dass man reagieren und die Öffentlichkeit zeitnah über eine allfällige Kandidatur eines SP-Parteimitgliedes informieren werde.

Ähnlich sieht es bei der FDP-Ortspartei aus, die sich die Option einer Gegenkandidatur noch offen lasse, wie Flurin Schmid letzten Montag auf Anfrage erklärte. Man darf gespannt sein, wer in der nächsten Woche noch auf das Wahlkarussell aufspringt. Wahlvorschläge können bis am 15. Dezember abgegeben werden.