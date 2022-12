Ersatzwahl Der Rumumschlag der Wattwiler SP stösst bei anderen Ortsparteien auf Unverständnis Die SP Wattwil kann den Kurs des Gemeinderats nicht mehr mittragen und hat das mit harscher Kritik an die Behörde kommuniziert. Das irritiert Vertreter von Die Mitte und FDP. Das sind die Reaktionen. Sascha Erni Aktualisiert 19.12.2022, 17.09 Uhr

Der Platz von Ruedi Bösch im Gemeinderat Wattwil (Bildmitte) wird im März neu vergeben. Illustration: Stefan Bogner

Dass die SP Wattwil keine Kandidatur für die Ersatzwahl ihres abtretenden Gemeinderats Ruedi Bösch stellt, überraschte vergangene Woche. Die Schärfe, mit welcher die Partei ihren Entscheid begründete, noch mehr. In einer Medienmitteilung kritisierte sie, dass der Gemeinderat Vernetzungen aktiv abblocke. Parteisprecher und SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr wurde im Gespräch deutlich: Der eigenbrötlerische Kurs, den die Gemeinde seit längerem verfolge, störe die SP extrem (diese Zeitung berichtete).

Nun melden sich die Ortsparteien von Die Mitte und FDP zu Wort. In ihren Schreiben zeigen sich René Buri, Präsident Die Mitte Wattwil, und FDP-Ortsparteipräsident Flurin Schmid erstaunt und irritiert über die Kritik der SP. Die SVP Wattwil konnte bis Redaktionsschluss für ein Statement nicht erreicht werden.

Widersprüche in der SP-Kommunikation

Ortsparteipräsident René Buri (rechts) mit Olivia Heer, Gemeinderatskandidatin Die Mitte. Bild: PD

«Statt für die Ersatzwahlen Kandidatinnen ins Rennen zu schicken, schüttet Christoph Thurnherr eine Tirade über den Gemeinderat», schreibt René Buri im Namen von Die Mitte. Dabei hätten die offiziellen Vertreter der SP an Parteigesprächen immer Zuspruch und Lob für die Wattwiler Behörden parat gehabt. Die funktionierende Zusammenarbeit in der Region werde in etlichen Organisationen gezeigt und sei unter anderen mit dem Umfahrungsfest unter Beweis gestellt worden.

René Buri betont, dass die Behörden auf allen Ebenen seriös und differenziert an Sachgeschäften arbeiten – «mit eindrücklichen Abstimmungsergebnissen durch die Bevölkerung getragen». Buri greift damit die Frage von Christoph Thurnherr auf, ob Wattwil die «Alleingänge des Gemeinderats», wie er es nannte, wirklich unterstütze. Auf Rückfrage verdeutlicht Thurnherr: «Mir ist keine St.Galler Gemeinde bekannt, welche sich so zurückzieht.»

Vermeintliche Isolation der Gemeinde

Flurin Schmid, Präsident der FDP Wattwil. Bild: PD

Ein Fokus auf Sachgeschäfte findet sich auch in der Mitteilung der FDP. «Was zählt, sind Fakten und realisierte Projekte und nicht nette Worte oder grossartige Konzepte», so Flurin Schmid, Präsident der Ortspartei. Dass die Arbeit des Gemeinderats und die vermeintliche Isolation der Gemeinde Wattwil plötzlich nicht mehr mitgetragen werden können, sei nicht nachvollziehbar. Denn die SP sei seit sehr langer Zeit im Rat vertreten. Schmid spitzt zu:

«Konsequenterweise müsste die SP sich ganz aus dem Gemeinderat zurückziehen.»

Lieber ist es der FDP, wenn die SP weiterhin im Gemeinderat verbleibt. Sie fordert aber, dass die Partei von ihrem populistisch eingeschlagenen Kurs abkommt und ihren Beitrag zur erfolgreichen und konstruktiven Entwicklung der Gemeinde leistet. Regional sei es der FDP Wattwil ein grosses Anliegen, dass der Zusammenhalt gestärkt und der Dialog und die Zusammenarbeit unter den Gemeinden reaktiviert werden. «Dass Sand im Toggenburger Getriebe ist, anerkennt die FDP», hält Flurin Schmid fest.

Kaum Interesse an Streit

Christoph Thurnherr, SP-Kantonsrat und Sprecher der Ortspartei Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Beide Ortsparteipräsidenten denken, dass die SP Wattwil keine eigene Kandidatur aufbauen konnte und dies mit der Kritik am Gemeinderat kaschieren möchte. Christoph Thurnherr bestreitet diesen Gedanken. Der Schritt der SP sei schon früh Thema gewesen, eine Kandidatur aktiv zu verfolgen entsprechend unnötig.

Auch wenn in allen Schreiben, die dieser Redaktion vorliegen, eine gewisse Gehässigkeit zu finden ist: Wirklich zufrieden wäre wohl niemand mit einem ausdauernden Streit. René Buri bedauert in der Medienmitteilung von Die Mitte, dass Missgunst und schlechte Stimmung verbreitet wurden. Flurin Schmid wiederum setzte seinen Leserbrief unter den Titel «Gemeinsam statt Einsam» und ruft dazu auf, einen Beitrag zur Förderung des Zusammenhalts der Region zu leisten.

Eine Kandidatin und zwei Kandidaten für einen Sitz Für den Sitz des infolge Wohnortwechsels zurückgetretenen Gemeinderats Ruedi Bösch stehen der Bevölkerung eine Kandidatin und zwei Kandidaten zur Auswahl, wie die Ratskanzlei Wattwil am Montagabend mitteilte. Als offizielle Kandidierende treten Olivia Heer (CVP), Heinrich Rhyner (parteilos) und Niklaus Tschumper (SVP) an. Die oben erwähnten Kandidaturen sind fristgereicht eingegangen und nach der Prüfung durch die Ratskanzlei bestätigt worden. (pd)