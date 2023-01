Ersatzwahl «Bütschwil, Ganterschwil und Dietfurt haben unheimlich viel Potenzial», sagt Boris Schedler vor dem Wahlkampf um die Position als Gemeindepräsident Boris Schedler, FDP-Gemeinderat aus Wittenbach, ist einer der zwei Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Bütschwil-Ganterschwil. Der erste Wahlgang findet am 12. März statt. Sascha Erni Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Kandidat fürs Gemeindepräsidium Boris Schedler (FDP) unterwegs in Bütschwil. Bild: Sascha Erni

Am Montagnachmittag sitzt Boris Schedler im Gasthaus Sonne in Bütschwil. Gasthaus, aber auch Bäckerei, Café, Treffpunkt und das lokale Postamt, alles unter einem Dach. Ein Kontrast für Schedler, der als Gemeinderat in Wittenbach knapp doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner vertritt, wie er es als Gemeindepräsident im «Dorf der Dörfer» müsste. Am Abend wird er sich mit dem Wahlstab der FDP-Ortspartei treffen. Nun aber trinkt er einen Cappuccino, sein Arbeits-Notebook neben sich.

Es handle sich zwar um eine ländliche Gemeinde, aber er sehe das als Vorteil, erklärt der 55-jährige FDP-Politiker. Die Herausforderungen und die Strukturen seien dieselben wie in einer Kleinstadt. «Und Bütschwil hat eine vollständige Infrastruktur inklusive Seniorenzentrum und Hallenbad.» Mit der Nähe zum städtischen Wil, aber auch zum noch ländlicheren Obertoggenburg und Neckertal, ergebe sich unheimlich viel Potenzial. Als Gemeindepräsident möchte er dafür sorgen, dass Bütschwil-Ganterschwil dieses Potenzial vollumfänglich nutzt.

Ein Schicksalsschlag gab den Anstoss

Dass er den Schritt aus dem Nebenamt als Gemeinderat in eine politische Vollzeitposition wagt, ist einem Schicksalsschlag geschuldet. Seine Gattin ist schon vor einiger Zeit verstorben, im Mai des vergangenen Jahres erlag dann auch seine Tochter einem Krebsleiden. «Das hat mich dazu bewogen, alles zu hinterfragen, auch meine berufliche und politische Situation.» Er liess sich dafür Zeit, machte einen Sprachaufenthalt und orientierte sich neu.

So war er beispielsweise 29 Jahre bei der Ganz Verlegearbeiten AG in St.Gallen beschäftigt, anfänglich als einfacher Aussendienstmitarbeiter, die letzten 13 Jahre als Geschäftsführer. Er kündigte letztes Jahr, zurzeit arbeitet er als Geschäftsleiter bei der KVR Kehrichtverwertung Rheintal. Es ist mit Absicht eine befristete Anstellung. Denn Boris Schedler möchte Vollzeit in die Politik wechseln.

«Politik war bisher immer mein Hobby. Ich habe mich aber letztes Jahr dazu entschieden, das Hobby zum Beruf zu machen.»

Zwanzig Jahre als Primarschulrat

Ein Hobby war das Politische eine lange Zeit für Boris Schedler. Er trat vor Jahrzehnten der FDP bei, im Jahr 2000 hat ihn die Wittenbacher Ortspartei für den Primarschulrat aufgestellt. In diesem Amt wirkte er zwanzig Jahre, eine intensive Zeit, wie er erzählt. Er zeichnete verantwortlich für alle baulichen Tätigkeiten, führte die Raumpflege und einzelne Schulkreise. Auch trieb er massgeblich die Inkorporation der Primarschulgemeinde in die politische Gemeinde voran.

Boris Schedler im Januar 2023. Bild: Sascha Erni

Einen tieferen Eindruck als die Inkorporation hinterliess die Arbeit in der Schule selbst. Denn er begleitete «kritische» Schulkreise, wie er es nennt. «Ich sah die ganzen gesellschaftlich schwierigen Situationen, etwa bei der Integration traumatisierter Schülerinnen und Schüler aus dem ehemaligen Jugoslawien.» Er wohnte in vielen Fällen aktiv den Elterngesprächen bei. Selbst Familienvater, seine zwei Söhne leben heute in St.Gallen, habe ihn diese Arbeit zugleich interessiert und betroffen gemacht.

Ein Skandal mit wenig Fleisch am Knochen

2020 folgte die erfolgreiche Kandidatur für den Gemeinderat, seither ist Boris Schedler in Wittenbach für Energie, Versorgung und Entsorgung zuständig. Der damalige Wahlkampf machte nationale Schlagzeilen. Denn zeitgleich berichtete der «Blick» über den Verdacht auf Vetternwirtschaft. Anonyme Quellen hätten gemeldet, dass Schedler für den Bau eines Schulhauses Aufträge unter der Hand vergeben habe.

Viel dran blieb an den Vorwürfen nicht, wie ein Ausschuss der Geschäftsprüfungskommissionen von Gemeinde und Schule gemeinsam mit einem externen Gutachter schliesslich feststellte. Zwar hätte er in zwei Punkten besser in den Ausstand treten sollen. Aber: «Das Vorgehen sowie die Unterlassungen von Schedler und der Baukommission hatten keinen Einfluss auf das Vergabeverfahren», wie der Schlussbericht festhält. Heute, zwei Jahre später, sieht er es gelassen. Die Anschuldigungen wären sowieso haltlos gewesen. Dass sie anonym und während des Wahlkampfs erfolgten, findet Schedler «speziell».

Umzug ins Toggenburg angesetzt

Und so zeigt sich Boris Schedler am Montagnachmittag in der «Sonne» vorwärtsgewandt und optimistisch. Er plant bereits seinen Umzug in die Gemeinde, sei es in das Dorf Bütschwil, Ganterschwil oder Dietfurt. Im Vorfeld zur Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums möchte er sich mit möglichst vielen Vereinen und Menschen treffen. Was er bisher gesehen hat, gefällt ihm. «Bütschwil passt einfach», sagt Boris Schedler. Dann klappt er sein Notebook zu und macht sich auf zu seinem nächsten Termin im «Dorf der Dörfer».

