Kantonsschule Wattwil: Ab 2023 startet der Bau vom neuen Gebäude

Interessierte können die 52 Projekte mit Modellen und Plänen im dritten Stock in der Hauptpost in St.Gallen einsehen (Eingang Gutenbergstrasse). Die Ausstellung dauert vom 10. bis 21. Juni. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr, geöffnet. Aufgrund der aktuellen Lage kann sich im Ausstellungssaal nur eine begrenzte Anzahl Personen aufhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine zusätzliche Ausstellung in Wattwil geplant.

Am 17. Juni 2021, 19 Uhr, stellen der Kanton und die Gemeinde Wattwil das Siegerprojekt der Bevölkerung an einem virtuellen Informationsanlass vor. Weitere Informationen zum Anlass und die Zugangsdaten für die Liveübertragung sind auf der kantonalen Website aufgeschaltet.