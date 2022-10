Ermittlungen Vier Monate nach dem tödlichen Unglück in der ehemaligen Tiermehlfabrik Bazenheid: Das ist der Stand der Dinge Im TMF Extraktionswerk in Bazenheid ereignete sich diesen Sommer ein schwerer Unfall, der zwei Arbeitern das Leben kostete. Die Untersuchungen laufen noch immer. Alec Nedic 18.10.2022, 18.00 Uhr

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften rückte am 13. Juni auf den Hof des TMF Extraktionswerks an. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Im Juni ereignete sich in der TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid ein schwerer Betriebsunfall. Das Unglück forderte die Leben zweier Mitarbeiter des Unternehmens. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, 13. Juni. Die beiden Arbeiter befanden sich im Bereich eines grossen Druckbehälters, als der Druck schlagartig aus dem Behälter entwich.