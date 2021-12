Erinnerungen Ein paar Gläschen zu viel getrunken: Als eine Leiche beim Transport ins Toggenburg verloren ging Wenn der Hemberger Adolf Frei Geschichten aus längst vergangener Zeit erzählt, hört man aufmerksam zu. Lustige Anekdoten wechseln sich ab mit dramatischen Ereignissen. Geld oder Alkohol spielten dabei meistens die Hauptrolle. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 23.12.2021, 12.00 Uhr

Adolf Frei erzählt gerne von längst Vergangenem. Bild: Ruedi Roth

Zur Fortbewegung benötigt Adolf Frei zwei Stöcke. Der 94-Jährige nimmt sie aber gerne zur Hand. Denn in einer Dorfbeiz einen gemütlichen Jass zu klopfen, empfindet er als willkommene Abwechslung in seinem Witweralltag. Und dann kann es schon vorkommen, dass Adolf Frei von früher erzählt. Sein Geist ist wach. Und das Erinnerungsvermögen des Hembergers ist sehr präsent.

Kries statt Heu

Eine Begebenheit aus den 30er-Jahren ist Frei noch gut in Erinnerung: Der Bauer Künzle hatte sein Heu in zwei Scheunen untergebracht. Damit etwas Geld in die arg strapazierte Kasse floss, verkaufte er den einen Heustock an einen anderen Viehhalter. «Er verkaufte jedes Mal zu viel Heu. Ging es dem Frühling entgegen, holte er als Futterersatz für seine Kühe täglich Weisstannenkries aus dem Wald», erzählt Adolf Frei. Suppenteller besass die Familie Künzle keine. In der Mitte des Esstischs war eine Ausbuchtung, welche als Teller für alle dienen musste.

Eine weitere Anekdote handelt von Jakob Keller, Sonnenwirt. Er betrieb ein Fuhrunternehmen. Vorwiegend Heu, Stroh, Holz und Kies gehörten zu den Gütern, welche er mit seinen Pferden transportierte. Hin und wieder war aber auch ein Leichentransport angesagt. «Diese Episode spielte in einem Winter in den Dreissigerjahren. Ein Hemberger Bürger war im Spital Herisau verstorben. Und Jakob Keller bekam von den Angehörigen den Auftrag, den Sarg mit dem Verstorbenen für dessen Beerdigung nach Hemberg zu holen.»

Er sei wohl etwas früh dran gewesen, der Jakob Keller. Manchem «Wertschäftli» stattete der Unternehmer einen Besuch ab auf dem Weg nach Herisau. Angeheitert beim Spital angekommen, liess er den Sarg auf seinen Wagen aufladen und machte sich auf den Rückweg. Die Pferde wussten den Weg ja fast von alleine. Also wurde auf dem Weg nach Hemberg auch noch die Serviertochter im «Kreuz» und jene im «Schäfli» besucht. Es schneite stark, aber der Transport erreichte den Zielort trotz steiler Strasse erstaunlich mühelos.

Kein Wunder. Dort angekommen, stellten Jakob Keller und die Angehörigen des Verstorbenen fest, dass der Sarg nicht mehr auf dem Wagen war. Um den verlorenen Sarg wieder zu bergen, musste nun jemand Jakob Keller begleiten. Schliesslich wäre es ihm ja nicht möglich gewesen, den in einer Schneeverwehung steckenden Sarg samt Inhalt alleine wieder aufzuladen.

Münzautomat für Strombezug

Manchmal blieb es in der Wirtsstube der «Sonne» dunkel. Bild: PD

Wenn der «Sonneköbi» die Hemberger Landwirte mit Heu oder Stroh bediente, musste er oftmals mit der mangelnden Zahlungsmoral der Belieferten zurechtkommen. «Schon damals schaute halt fast jeder in erster Linie für sich selbst. Manchmal ging es dann so weit, dass dem Jakob Keller die Fünfliber ausgingen.»

Diese hätte er aber benötigt, um seinen Münzautomaten für den Bezug von Elektrizität zu füttern. So sei es halt schon ab und zu vorgekommen, dass folglich in der Wirtsstube der «Sonne» nur Kerzenlicht vorhanden war.

Altölentsorgung einmal anders

Die Strassen in der Gemeinde Hemberg wurden vergleichsweise spät mit einem Teerbelag versehen. «Da waren die Appenzeller früher dran», erinnert sich Adolf Frei. So entwickelte sich in trockenen Zeiten oftmals unerhört viel Staub, wenn ein Fuhrwerk oder ein Auto auf den Hemberg fuhr. Dagegen gab es aber eine Abhilfe.

«Das Jahr 1957 war sehr trocken. Strassenmeister Müller von der Frohwies beorderte daher, die Strassenarbeiter mit Altöl auszurücken. Dieses wurde mittels Spritzkannen auf die Strasse geleert und mit einem Reisigbesen schön verteilt. So war wenigstens für eine Weile der Staubanfall vermindert und das Altöl grad auch noch entsorgt.» Diese Vorgehensweise sei aber nicht nur im Hemberg praktiziert worden.

1947 besuchte Adolf Frei die Rekrutenschule in Bière. In diesem Jahr existierte dort zum ersten Mal eine motorisierte Truppengattung. Musste bei den Lastwagen das Öl gewechselt werden, gab es von den Vorgesetzten einen klaren Befehl. Das Altöl musste angemessen entsorgt werden. Der Wald schien dafür geeignet.

Ein metertiefes Loch wurde dort ausgehoben, das Öl hineingeleert, Erde darüber geschüttet und fertig war die Sache. «Das allgemeine Aufkommen der Mechanisierung forderte natürlich auch die Entsorgung von ausgedienten Fahrzeugen. Aus damaliger Sicht war es kein Problem, die Schrottvehikel in einem Graben oder in einem Loch aufeinander zu beigen.» Adolf Frei weiss in der Gemeinde Hemberg grad etliche Wiesenflächen, unter welchen zahllose Autos und sonstige Motorgeräte für lange Zeiten deponiert waren.

Der «Umesäger» und der Bauern-Metzger

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hatten nur wenige Leute eine Zeitung abonniert. Und der Postbote erschien nicht jeden Tag auf den zum Teil abgelegenen Bauernhöfen. Wenn man die Hemberger Kirchenglocken um 12.30 Uhr läuten hörte, wusste man einfach, dass jemand gestorben war. Aber man wusste nicht, wen es getroffen hatte. Um dies den Bürgern möglichst schnell mitzuteilen, trat jetzt der «Umesäger» in den Dienst.

«Der Meier besorgte dies damals. Eigentlich ein solider Mann. Aber eben. Beim ‹Umesäge› bekam er halt da und dort ein Schnäpschen, was seinen Kopf gehörig durcheinanderbrachte.»

Es sei dann so weit gekommen, dass der Meier auf dem Bauernhof die Frage stellte, ob sie vielleicht wüssten, wer gestern verstorben sei.

Einen weiteren Beruf, der heute nicht mehr existiert, ist jener des Bauern-Metzgers. In der Nachbarschaft von Adolf Frei ging ein Landwirt im Nebenerwerb dieser Funktion nach. Er ging zu den Landwirten und dort wurden dann Hofschlachtungen praktiziert. Mit der Zeit war ihm dies aber zu viel und er liess ein Inserat veröffentlichen. «Ab sofort metzge ich keine Bauern mehr.» Dies habe er dann auch eingehalten, wie Adolf Frei schmunzelnd berichtet.

