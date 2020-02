Erheblicher Sachschaden an leerstehendem Haus in Ebnat-Kappel Am Montagabend gegen 18.15 Uhr hat ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Kapplerstrasse gebrannt. Die ausgerückten Feuerwehren brachten ihn unter Kontrolle. Es entstand erheblicher Sachschaden. 04.02.2020, 11.47 Uhr

Die Feuerwehren von Ebnat-Kappel, Wattwil-Lichtensteig und Nesslau standen beim Brand im Einsatz. Bild: Kapo

(kapo/sas) Die örtlichen Feuerwehren wurden am Montagabend wegen starker Rauchentwicklung in einem leerstehenden Haus an der Kapplerstrasse alarmiert. Beim Eintreffen stellten sie Feuer auf der Südseite sowie in der angrenzenden Lagerhalle fest.