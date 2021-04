Erfolgsgeschichte Warum zwei Bütschwiler Brüder aus dem Weiler Gmeinwerk vor 119 Jahren Zürich eroberten und ihr Andenken dank zweier Stiftungen weiterlebt 1902 gründen die Gebrüder Karl und Albert Niedermann ihre eigene Metzgerei in der Grossstadt – die Metzgerei und Wursterei Gebr. Niedermann wird zur Institution – ihre Geschichte ist nun in Buchform erschienen. Beat Lanzendorfer 09.04.2021, 17.00 Uhr

Die Familie Niedermann aus Bütschwil im Jahre 1905. Hintere Reihe, Zweiter von rechts: Albert Niedermann. Hintere Reihe, Dritter von links: Karl Niedermann. Bild: PD

Die Erfolgsgeschichte zweier Brüder, die im katholisch und ländlich geprägten Bütschwil aufwachsen und in der reformierten Stadt Zürich ein Familienunternehmen gründen, kann noch heute als aussergewöhnlich bezeichnet werden.

Fiammetta Devecchi und Markus Brühlmeier haben die Familiengeschichte auf 196 Seiten zusammengefasst und zeigen auf, was mit Fleiss, Mut, Risikobereitschaft, aber auch einer Portion Glück möglich ist.

Vom Start weg Erfolg beschieden

Die vor 119 Jahren am Zürcher Münzplatz gegründete «Metzgerei und Wursterei Gebr. Niedermann» war von Anbeginn eine Erfolgsgeschichte. Das Geschäft bediente neben der Kundschaft im Laden auch verschiedene Nobelhotels, Restaurants und Kantinen in der Stadt und in weiteren Regionen der Schweiz. Die rasante und erfolgreiche Geschäftsentwicklung erlaubte es den Brüdern, sich mit dem Kauf von Immobilien ein zweites Standbein aufzubauen, das ebenfalls äusserst erfolgreich war.

Nach dem Kauf und dem folgenden Umbau lebte Familie Niedermann ab 1928 in der Villa Rosenbühl, die sich in Zürich-Stadelhofen befindet. Bild: PD

Sie kauften und verkauften Liegenschaften in grossem Stil. Dazu zählten etwa die Villa Rosenbühl, das Uto-Kulm, das Restaurant Sonne in Urdorf und weitere Liegenschaften im Zürcher Kreis 1, zu dem etwa die Altstadt gehört. Häufig finanzierten sie die Immobilienkäufe durch Einnahmen aus ihrem Metzgereiunternehmen.

Der eigentliche Kern des Erfolges war die über 40 Jahre dauernde enge Zusammenarbeit von Karl, geboren 1875, und seinem um ein Jahr jüngeren Bruder Albert. So unterschiedlich die beiden in ihrem Auftreten und ihrem Charakter waren, als Patrons ergänzten sie sich ideal. Gemeinsam haben sie die Erfolge genossen und die Krisenzeiten bewältigt.

Privates und politisches Engagement

So eng die Brüder beruflich miteinander die Geschicke des Unternehmens leiteten, so unterschiedlich waren sie in ihrem Privatleben. Dieses wird im ersten Teil des Buches von Autorin Fiammetta Devecchi dargestellt. So heiratete Albert Niedermann erst mit 44 Jahren, hatte aber keine Nachkommen. Bruder Karl heiratete 1901 im Alter von 26 in Fribourg. Nachdem Elsie, seine erste Frau, 1907 verstarb, heiratete er 1911 ein zweites Mal. Insgesamt hatte er acht Kinder.

Im zweiten Teil des Buches beschreibt Historiker Markus Brühlmeier unter anderem das berufspolitische Engagement der beiden Brüder für die Metzger, die wirtschaftliche Situation der Metzgerbetriebe Anfang des 20. Jahrhunderts, den Streik der Mitarbeitenden 1927 und die Einschränkung des Unternehmens durch das Filialgesetz.

Die Metzgerei gibt es heute nicht mehr

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der Spurensuche, die mit ihrer Herkunft im Toggenburg beginnt. Aufgewachsen sind Karl und Albert Niedermann auf einem Bauernhof im Bütschwiler Weiler Gmeinwerk. Ihre Eltern Albert und Franziska Niedermann-Holenstein hatten insgesamt neun Kinder – sechs Knaben und drei Mädchen.

In diesem Bauernhaus im Bütschwiler Weiler Gmeinwerk sind Karl und Albert Niedermann aufgewachsen. Bild: PD

Eindrücklich sind auch Ausschnitte aus Briefen, die das Leben des Ehepaares Niedermann-Hartmann, das Zeitgeschehen während der Landi und dem Zweiten Weltkrieg und den familiären Zusammenhalt der Grossfamilie beschreiben, der nicht immer spannungsfrei war.

Die Metzgerei Niedermann gibt es heute nicht mehr. Die letzte Filiale wurde am Ende der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts geschlossen.

Vermögen in zwei Stiftungen geflossen

Albert Niedermann-Hartmann verfügte 1954 gemeinsam mit seiner Gattin Ida, dass sein Vermögen in zwei Stiftungen einfliesst. Zum einen die Albertus-Magnus-Stiftung, die gemeinnützige und karitative Werke der römisch-katholischen Bevölkerung der Stadt Zürich unterstützt.

Die Firmengründer Karl und Albert Niedermann (von links). Bild: PD

Zum anderen die Albert-Niedermann-Hartmann-Stiftung, die kulturelle und religiöse Aufgaben fördert, insbesondere die Ausbildung von Jugendlichen. Mit der Erscheinung des Buches «Metzgerei Niedermann Zürich, die Geschichte der Gebrüder Karl und Albert Niedermann» würdigt der Stiftungsrat das Leben des Stiftungsgründers Albert und seines Bruders Karl Niedermann.

Hinweis: «Metzgerei Niedermann Zürich, die Geschichte der Gebrüder Karl und Albert Niedermann», erschienen im Eigenverlag (ISBN 978-3-033-08281-6). Das Buch kann auch direkt bei der Stiftung bestellt werden: albertus-magnus@bluewin.ch, Preis: 38 Franken.