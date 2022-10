App für Mitfahrgelegenheiten im Toggenburg startet verhalten

Erfolgloser Selbstversuch Seit einer Woche gibt es die Mitfahrapp fürs Toggenburg – doch bislang gibt es kaum Verkehr Das Toggenburg bemüht sich um mehr Mobilität für seine Bevölkerung. Doch der neue digitale Mitfahrservice will noch nicht so recht Fahrt aufnehmen. Ein Selbstversuch. Jochen Tempelmann 07.10.2022, 18.06 Uhr

Eine App soll neue Mitfahrgelegenheiten im Toggenburg schaffen. Bild: PD

Vor einer Woche hat das «Komo Mobilitätsökosystem Nesslau/Toggenburg», ein Gemeinschaftsprojekt der Region Toggenburg mit Energietal Toggenburg, der Energieagentur St.Gallen und der Südostbahn, seinen neuen Mitfahrservice lanciert. Vorausgegangen war die Einführung der «Mifahrbänkli»: Wer sich auf diese öffentlichen Bänke setzt, signalisiert damit, dass er nach einer Mitfahrgelegenheit sucht. Laut Daniel Wittenwiler, Projektleiter Energieprojekte bei der Energieagentur St.Gallen, ein Erfolg.

Daher gibt es das «Mitfahrbänkli» nun auch digital: Dieses kommt in Form der Smartphone-App «Twogo» daher. Wer einmal ein Login erstellt hat, kann dort den gewünschten Start- und Endpunkt sowie ein Zeitfenster eingeben. Ebenso sollen es Personen mit eigenem Auto tun – die App übernimmt dann die Vermittlung. Doch am ersten Tag der Lancierung bleibt die Suche nach einer Fahrt vom Zentrum Kirchbergs zum Bahnhof Wattwil erfolglos.

Breite Unterstützung für die Mitfahrapp

Wittenwiler glaubt trotzdem an den Erfolg des Projekts. Betrachtet man, wer alles Rückendeckung gibt, scheint es so, als ob nichts schiefgehen könnte. Gemeinden, Tourismus, der Region Toggenburg – die wichtigen «Multiplikatoren», so der Marketingjargon, rühren die Werbetrommel fleissig mit. Wittenwiler freut sich:

«Ich war positiv überrascht über die Rückmeldungen zum Start, gerade aus der Tourismusbranche.»

Doch auch am zweiten Tag scheitert die Mitnahme – die App findet niemanden für die Fahrt am Nachmittag von Hemberg nach Wattwil.

Gelegenheitspendler seien ohnehin nur eine von vielen Zielgruppen im breit gestreuten Projekt, wirft Wittenwiler ein. Mit dem Angebot möchte das Mobilitätsprojekt auch Unternehmen, Vereine und Veranstalter ansprechen: Ob die Vereine und Betriebe im Toggenburg tatsächlich eine App benötigen, um Pendlergemeinschaften zu organisieren, bleibt offen.

Seit April stehen fünf «Mitfahrbänkli» in der Gemeinde Nesslau. Bild: Adi Lippuner

Zumindest der Gelegenheitspendleransatz bleibt auch am dritten Tag erfolglos. Obwohl die Suche nach einer Fahrt von Wattwil nach Kirchberg auf den ganzen Tag ausgeweitet wird, bleibt die Mitnahme ein weiteres Mal aus.

Solide App-Lösung

Vielleicht liegt der ausbleibende Erfolg an der App? «Twogo» ist keinesfalls eine Neuentwicklung. Die App gibt es seit 2010 und kann inzwischen praktisch weltweit über die gängigen App-Stores heruntergeladen werden. Die App, die dem «Lidl»-Mutterkonzern «Schwarz-Gruppe» gehört, sollte ursprünglich Mitfahrgelegenheiten für Unternehmen ermöglichen.

Doch bislang wurde die App vorwiegend bei betriebsinternem Mobilitätsmanagement eingesetzt und noch wenig öffentlich angewendet. Daher zählt sie nicht einmal 10’000 Downloads im Google Play Store. So findet sich dann auch am vierten Tag keine Mitnahmegelegenheit, diesmal für die Fahrt von Bazenheid nach Wattwil.

Ziel des Vorhabens sei es, das Vermitteln von Fahrgemeinschaften in der Region auf eine Plattform zu kanalisieren, wendet Wittenwiler ein. Man habe verschiedene Anbieter evaluiert und sei zum Schluss gekommen, dass «Twogo» die technisch beste Lösung sei. In der Tat macht die App technisch einen soliden Eindruck: Sie ist auf das Wesentliche reduziert und somit einfach und intuitiv in der Handhabung.

Dank des Zurückgreifens auf eine bestehende Lösung habe man auch das eher kleine Budget des Projekts eingehalten: «Wir bezahlen das Entwicklerteam lediglich dafür, dass es uns ein Monitoring ermöglicht, mit dem wir anhand der Postleitzahlen das Fahrtaufkommen ermitteln können», sagt Wittenwiler. Die Kosten im tiefen vierstelligen Bereich könne man vollständig mit den Unterstützungsbeiträgen von Partnerunternehmen finanzieren. Ergebnisse des Monitorings liegen allerdings noch nicht vor.

Optionen für die Zukunft

Der fünfte Tag ist der letzte des Selbstversuchs. Wenig überraschend findet sich keine Mitfahrgelegenheit für die Fahrt von St.Peterzell ins Wattwiler Zentrum. Trotzdem glaubt Wittenwiler nicht an einen Misserfolg: Das Thema Mobilität werde immer wichtiger. Während die Gesellschaft immer mobiler wird, gewinnen Themen wie Nachhaltigkeit und effiziente Ressourcennutzung, aber auch Energiemangel und -kosten an Bedeutung. Ein Mitfahrportal wäre da das richtige Projekt zur richtigen Zeit.

Warum der Selbstversuch dann nicht gelingen wollte, weiss auch der Projektmanager nicht. Er vermutet, dass die Nachfrage fürs Mitfahren grösser sei als das Angebot der Mitfahrgelegenheiten: «Autofahren ist ein emotionales Thema. Die Frage bleibt, wie offen die Menschen sind, jemanden mitzunehmen.» Schlussendlich wolle man der Bevölkerung die Chance bieten, einen Mitfahrservice zu nutzen, sagt Wittenwiler, aber:

«Darauf, ob das Angebot auch angenommen wird, hat die Projektleitung keinen Einfluss.»

Für den Fall, dass der Erfolg ausbleibt, gibt es noch einen Plan B: Man könnte in einem halben Jahr noch eine zweite Werberunde starten. Und es wird nicht das letzte Projekt des «Mobilitätsökosystems» bleiben: «Weitere Projekte sind in Planung, auch kostenintensivere», verspricht Wittenwiler, ohne Details zu nennen. Künftig wird sich also noch mehr bewegen.