Er war Zivilpolizist im Kosovo, nun möchte Roger Widmer in Wildhaus-Alt St.Johann die Schule leiten Schulrat ist er bereits, nun möchte Roger Widmer das Präsidium übernehmen. Er steht am 27. September zur Wahl als Schulratspräsident in Wildhaus-Alt St.Johann. Adi Lippuner 09.09.2020, 17.00 Uhr

Roger Widmer im Garten seines Hauses an der Dorfstrasse in Unterwasser. Bild: Adi Lippuner

Während vier Jahren konnte der 41-jährige Roger Widmer den Schulbetrieb der Einheitsgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann als Schulrat kennen lernen.

Er stellt den verantwortlichen Lehrkräften und den Schulleitern ein gutes Zeugnis aus:«Die Infrastruktur ist auf einem guten Stand, die Klassenzimmer sind mit Computern und digitalen Wandtafeln ausgerüstet und was ganz wichtig ist: wir haben ein motiviertes Team von Lehrpersonen.»

Gremium werde sich erst finden müssen

Dass es nun im Schulsekretariat neue Mitarbeiterinnen gebe und die Schulleitung von Alt St.Johann neu besetzt werden müsse, sei für den künftigen Schulratspräsidenten sicher eine Herausforderung. «Zudem werden auch drei neue Schulrätinnen oder -räte gewählt und dies bedeutet, dass sich das Gremium in der neuen Amtsperiode finden muss», erklärt Widmer. Angesprochen auf seinen Führungsstil, sagt er:

«Ich führe kooperativ, stehe für eine ehrliche Diskussion ein, fördere die Meinungsbildung und erwarte aber auch, dass alle hinter dem getroffenen Entscheid stehen.»

Bereits Erfahrung als Teamchef

Der gelernte Landwirt und ausgebildete Grenzwächter leitet heute bei der Grenzwache als Teamchef 14 Personen. «Mit diesen Erfahrungen, aber auch mit meiner Ausbildung im Bereich Sport wie Skilehrer, beim Bergsteigen oder als Samariterlehrer bei der Grenzwache habe ich vielfältige Verantwortung übernommen und fühle mich für die neue Herausforderung bereit. Sicher hilft mit, dass ich bereits vier Jahre als Schulrat im Einsatz war.»

Der zweifache Familienvater ist nicht nur von der hohen Qualität der Schule und den damit verbundenen Fördermöglichkeiten für lernschwächere Kinder überzeugt, er schätzt auch die hohe Lebensqualität im Obertoggenburg.

In Unterwasser aufgewachsen, im Kosovo als Polizist tätig

«Ich bin in Unterwasser aufgewachsen, während meiner Ausbildungszeit war ich mehrere Jahre in der Romandie und später als Zivilpolizist für sechs Monate in Pristina im Bereich Zeugen- und Personenschutz tätig.»

Der Einsatz im Jahr 2006 sei ein prägendes Erlebnis.

«Ich habe von dieser Zeit sehr viel profitiert, weiss aber auch, was wir an unserer Heimat haben.»

Eine sportbegeisterte Familie

Mit der Übernahme des Elternhauses an der Dorfstrasse in Unterwasser, der Heirat mit Doris und der Geburt der beiden Töchter Malin und Livia ist für Roger Widmer klar: «Die Heimat für meine Familie ist das Toggenburg. Hier haben wir ein intaktes Umfeld, die Kinder dürfen von den zahlreichen Sportmöglichkeiten profitieren und auch als Familie können wird in nächster Umgebung sehr viel unternehmen.»

Die sportlich begeisterte Familie schätzt das gemeinsame Klettern, ist auf den Skiern unterwegs und seit die beiden Töchter zur Schule gehen, haben die Eltern auch ab und zu gemeinsam die Möglichkeit, eine Berg- oder Klettertour zu unternehmen. «Ich arbeite 80 Prozent, meine Frau 40 Prozent und weil wir beide bei der Grenzwache angestellt sind, haben wir unregelmässige Einsatzzeiten.»

Verständnis für öffentliches Amt

Zudem dürfe seitens des Arbeitgebers auf Verständnis und Unterstützung bei der Ausübung eines öffentlichen Amtes zählen. «Zuerst wurde die Kandidatur mit meiner Frau Doris diskutiert, dann erkundigte ich mich über die zeitliche und fachliche Anforderung und erst dann konnte ich aus Überzeugung ja für dieses Amt sagen», erklärt Roger Widmer die Vorbereitung auf die Wahl.

Mit der Reorganisation der Schule, dem Aufstocken der Pensen für das Schulsekretariat und damit der Entlastung der Präsidentin oder des Präsidenten von den administrativen Aufgaben, sollte das Amt mit einem 15-Prozent-Pensum zu bewältigen sein.

Auch wenn die Schulratspräsidentin oder der -präsident von Amtes wegen Einsitz im Gemeinderat hat, sieht Roger Widmer keine zeitlichen Probleme auf ihn zukommen. «Innerhalb der Familie sind wir gut organisiert, das hat sich mit der Berufstätigkeit, dem Mittagstisch und der Betreuung durch die Grosseltern in Ebnat-Kappel und Eichberg gut eingespielt.»

Die Schulwegsicherheit ist ein aktuelles Thema

Allerdings wird dem zukünftigen Amtsinhaber die Arbeit rund um die strategische Führung der Schule nicht ausgehen.

«Aktuell ist die Schulwegsicherheit ein wichtiges Thema.»

Insbesondere die letzten Meter vor dem Schulhaus bis in die Schulräume würden überprüft. «Die Planung für nötige Anpassungen ist weit fortgeschritten. Demnächst wird das Auflageverfahren gestartet und dann können Veränderungen zur Erhöhung der Sicherheit in Angriff genommen werden.» Ein weiteres Thema betrifft die Neuorganisation der Schule, auch da sei die Arbeit weit fortgeschritten.