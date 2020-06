Porträt Er brachte die Mosliger Schulkinder in ihren Unterricht – das Ehepaar Meile geht zusammen in die Pension Nach etlichen Jahren im Dienste der Schülerinnen und Schüler werden Christa und Armin Meile diesen Sommer pensioniert. Sie blicken zufrieden auf viele abwechslungsreiche Jahre in und um die Primarschule Mosnang zurück. Katja Brütsch 23.06.2020, 17.00 Uhr

Armin Meile brachte die Schulkinder elf Jahre lang mit seinem roten Schulbus zu Christa Meile in den Unterricht. Bild: Beat Lanzendorfer

Für Christa Meile war klar, dass sie Lehrerin werden würde. Darum besuchte sie Anfang der 70er-Jahre das Lehrerseminar in Cham. Anschliessend machte sich die frisch ausgebildete Lehrerin auf die Suche nach einer Schule mit «Gotthelfschen Verhältnissen», wie sie schmunzelnd sagt. «Ich wollte an einer urchigen Schule in einer ländlichen Umgebung unterrichten, am liebsten gleich mehrere Klassen zusammen», erklärt Christa Meile.

Fündig wurde sie in der ehemaligen Schule in Wiesen, ausserhalb von Mosnang. Zusammen mit einer Lehrerkollegin stemmte Christa Meile den ganzen Schulbetrieb. Sie blickt zufrieden auf ihre Zeit in Wiesen zurück, der Schulalltag mit je drei Klassen pro Lehrerin und Raum entsprach ihren Vorstellungen. «Ausserdem hatte es keine Turnhalle», ergänzt Meile schmunzelnd, denn Schulturnen sei ihr ein Groll.

Mosnang diente beiden bis zum Schluss als Arbeitsort

Nach sechs Jahren verliess Christa Meile aus familiären Gründen die Schule in Wiesen. In der Zwischenzeit hatte sie Armin Meile kennen gelernt, die beiden wollten heiraten und eine Familie gründen. Die nächsten 15 Jahre standen im Zeichen der Familie und der beiden Töchter. Sie ergänzt:

Christa Meile, Mosnang. Bild: Beat Lanzendorfer

«Bei der Schule blieb ich dennoch weiter am Ball und übernahm längere und kürzere Vertretungen in der ganzen Gemeinde.»

Im Jahr 1996 folgte aus einer Vertretung die Festanstellung als Lehrerin der 5. und 6. Klasse in Mosnang, welche diesen Sommer nach 24 Jahren mit dem Ruhestand endet.

Armin Meile tritt gleichzeitig mit seiner Frau als Schulbusfahrer in Mosnang in Pension. Pensioniert ist er schon seit letztem Dezember. Da jedoch keine Nachfolge gefunden werden konnte, erklärte sich Armin Meile bereit, die Kinder ein weiteres Semester zu fahren. Inzwischen hat sich die Nachfolge im Schulbusbetrieb geregelt.

Elf Jahre lang chauffierte Armin Meile Schulkinder zwischen Mosnang, Libingen, Dreien und Mühlrüti. Morgens holt er die Kinder ab, zum Mittagessen werden alle nach Hause gefahren, dann geht es wieder in die Schule und abends nach Hause. Er erzählt:

Armin Meile, Mosnang. Bild: Beat Lanzendorfer

«Pro Tag fahre ich zwischen 100 und 120 Kilometer. An manchen Tagen aber auch mehr, wenn es zum Beispiel in die Badi nach Lichtensteig oder Wattwil gehen soll.»

Auch bei Schulreisen, Klassenlagern und Skilagern kam Armin Meile mit seinem Bus zum Einsatz.

Episoden, die in Erinnerung bleiben

Alle Kinder, die mit dem Schulbus fahren, kennt Armin Meile mit Namen und er weiss, wer wo ein- und aussteigen muss. Davor habe er auch immer am meisten Respekt gehabt: Bei der morgendlichen Tour ein Kind zu vergessen. «Einmal hat am Nachmittag beim Nachhausefahren ein Kleiner vergessen auszusteigen und ich habe ihn hinter den Sitzen nicht gesehen. Erst als ich wieder zu Hause in Mosnang war, habe ich gemerkt, dass da noch ein Kind sitzt.» Also ging er noch mal los, das vergessene Schäfchen nach Hause zu bringen.

Auf die Frage, an welche Geschichten oder Episoden sich die beiden am besten erinnern, folgt langes studieren. Christa Meile erklärt:

«Es ist schwierig, ein einzelnes Highlight zu nennen. Die ganze Zeit war schön, da sind eine grosse Anzahl an guten Erinnerungen zusammengekommen.»

Sie habe immer gerne mit Kindern in diesem Alter zusammengearbeitet und die verschiedenen Herausforderungen in Angriff genommen. An eine Episode erinnert sich Christa Meile jedoch tatsächlich besonders gut: Die Klasse habe gewusst, dass sie eine Schlangenphobie habe. Um ihr einen Streich zu spielen, haben sie eine Gummischlange auf Meiles Pult versteckt und darauf gewartet, dass Meile diese entdeckt und womöglich erschrickt.

«Als ich die Schlange dann entdeckte, bin ich so erschrocken aufgesprungen, dass die Schüler fast noch mehr erschrocken sind und schlussendlich gar nicht so viel Spass bei diesem Streich hatten», erzählt sie. Noch Jahre später habe sich ein damaliger Schüler bei ihr entschuldigt, von Christa Meiles heftigem Erschrecken irritiert.

Veränderungen bei Eltern und Kindern im Laufe der Jahre

In ihrer langen Tätigkeit als Lehrerin konnte Christa Meile auch eine Veränderung bei den Schülern sowie bei den Eltern feststellen. «Früher waren die Eltern froh, wenn sie nichts von der Schule gehört haben. Heute sind sie viel interessierter und werden mehr einbezogen», erklärt Meile. Bei den Kindern beobachtete die Lehrerin eine Veränderung bei der Konzentrationsfähigkeit: Die Schüler seien kribbeliger und unkonzentrierter. Sie hätten mehr Mühe, sich auf den Moment und die aktuelle Aufgabe zu konzentrieren. Meile ergänzt:

«Ausserdem haben die Kinder heute einen so vollbepackten Tagesablauf, dass sie oftmals gar keine Zeit mehr haben, ein Kind zu sein und zu spielen.»





Vorfreude auf die freie und unstrukturierte Zeit

Ein kleiner Makel bei den Veränderungen, welche die Jahre mit sich bringen, ist für Christa Meile der steigende Anspruch an die Schule und die Lehrer. «Die Kinder haben früher mehr Erziehung von zu Hause mitbekommen. Heute fehlt diese zum Teil, gerade auch die Fähigkeit zu teilen», meint Christa Meile. Dieses Beispiel treffe in Ausnahmen zu, die Schule habe jedoch allgemein eine grössere Rolle in der Erziehung bekommen.

Armin Meile blickt gelassen auf seine Jahre als Schulbusfahrer zurück. Wenn es zu laut wurde oder die Schüler sich nicht angurteten, dann habe ihn das gestört. Vor allem das Anschnallen sei ein bekanntes Thema gewesen, auf das er die Kinder oft habe hinweisen müssen.

Christa Meile wird die Schülerinnen und Schüler sowie die Lebendigkeit des Schullebens vermissen. Gleichzeitig freut sie sich aber auch auf eine weniger strukturierte Zeit, die mehr Freiraum lässt. Zusammen wollen Meiles zu Fuss und auf dem Velo die Schweiz erkunden und sich mehr Zeit für die Enkel nehmen. Armin Meile ergänzt schmunzelnd:

«Eine grosse Weltreise haben wir nicht geplant.»