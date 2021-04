ENNETBÜHL Zum Dank gab es eine Kuhglocke mit Widmung Die Ortsgemeinde Ennetbühl verabschiedete ihren langjährigen Alpmeister Emil Wickli.

Franz Steiner 28.04.2021, 19.00 Uhr

Finanzchef Emil Wickli (Neu St.Johann), Präsident Thes Wickli, der abtretende Alpmeister Emil Wickli (Ennetbühl) und sein Nachfolger Jörg Wickli (von links). Bild: Franz Steiner

Die Alpen waren das zentrale Thema an der Versammlung der Ortsgemeinde Ennetbühl. Sechs Stück befinden sich im Besitz der Körperschaft. In seinem Jahresbericht erwähnte Präsident Mathäus «Thes» Wickli den milden Winter, weshalb die Alpen schon früh bestossen werden konnten. 20 Ortsbürgerinnen und -bürger von insgesamt 127 Stimmberechtigten folgten an der Versammlung in der Kirche Ennetbühl den Ausführungen des Präsidenten.