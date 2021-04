ENNETBÜHL Gutachten: Luteren-Brücke ist Pionierin in der Ostschweiz Die Luteren-Brücke oberhalb von Ennetbühl ist nach Ansicht eines von der Baudirektion bestellten Gutachters erhaltenswert. Bei einer Nutzung für den Langsamverkehr entfalle der Zwang zur Verstärkung der Konstruktion, heisst es unter anderem. Martin Knoepfel Aktualisiert 27.04.2021, 17.48 Uhr

Brücke der Schwägalpstrasse über die Luteren bei Ennetbühl. Auf beiden Seiten der Brücke macht die Strasse enge Kurven. Bild: Sabine Camedda

Der Kantonsrat hiess in der vergangenen April-Session mit grosser Mehrheit den Bau einer neuen Luteren-Brücke an der Schwägalpstrasse zwischen Ennetbühl und der Passhöhe gut. Die neue Brücke soll rund 100 Meter lang werden und 6,6 Millionen Franken kosten.

Mit 70:40 Stimmen fiel die von den Grünen beantragte Rückweisung des Kredits an die Baudirektion durch. Dies trotz einigem rhetorischem Aufwand derjenigen, die den Abbruch der heutigen Stampfbeton-Brücke ablehnten. Für die Rückweisung waren die Grünen, die Grünliberalen und Teile der SP.

Heutige Brücke hat Sanierung nötig

Dass die heutige Brücke eine Sanierung nötig hat, ist unbestritten. Die Fahrbahnplatte befinde sich in einem schlechten Zustand und die Maximallast müsse auf 38 Tonnen beschränkt werden, heisst es im Gutachten.

Die neue Brücke soll laut dem vom Kantonsparlament genehmigten Projekt einige Meter nördlich der bestehenden errichtet werden. Die Linienführung der Strasse muss auf einem Abschnitt von rund 400 Metern korrigiert werden. Der Gutachter nennt die heutige Linienführung der Strasse mit zwei scharfen Kurven auf beiden Seiten der Brücke nicht optimal.

Keine Erwähnung im Schutzinventar

In der kantonsrätlichen Debatte spielte auch ein Gutachten, das die Schutzwürdigkeit der Brücke bejaht, eine Rolle. Das Gutachten liegt dieser Zeitung vor. Gutachter ist der Ingenieur Jürg Conzett aus Chur. Wenn man die Fahrbahnplatte auf der heutigen Brücke verbreitern und in Stand setzen wolle, brauche es Verstärkungen an der Brücke, was bei Stampfbetonkonstruktionen schwierig sei, schreibt er.

Die kantonale Baudirektion wollte die Schutzwürdigkeit der Luteren-Brücke überprüfen und hatte deshalb das Gutachten in Auftrag gegeben. Im neuen Schutzinventar von Nesslau ist die Luteren-Brücke nicht enthalten. Dieses Inventar ist kürzlich unter Mitwirkung der kantonalen Denkmalpflege überarbeitet worden. Es soll im Mai öffentlich aufgelegt werden soll.

Kampagne für nationale und solide Brücken

In den 1890er-Jahren sei eine Kampagne für eine «nationale und solide» Bauweise von Steinbrücken lanciert worden. Dort, wo es keine geeigneten Steinvorkommen gegeben habe, habe man Stampfbetonbrücken gewählt. Zugleich nennt der Gutachter solche Brücken selten.

Die Luteren-Brücke ist rund 120 Jahre alt. Das Alter steigere den «Seltenheitswert». Ursprünglich war die Fahrbahn viereinhalb Meter breit. 1954 wurde sie durch eine neue Fahrbahnplatte aufs heutige Mass verbreitert.

Eine der ersten in der Schweiz

Die Luteren-Brücke ist laut dem Gutachter eine der ersten Stampfbetonkonstruktionen in der Schweiz mit grossen Halbkreisbögen und die erste derartige Konstruktion in der Ostschweiz. Die Hauptöffnung messe 22 Meter, heisst es.

Die Luteren-Brücke sei auch eine grössten Bogenbrücken der Schweiz, heisst es weiter. Der Gutachter bezeichnet sie klar als erhaltenswert. Gewölbte Brücken in alpiner Landschaft würden als typisch schweizerisch empfunden.

Mehr Velos auf der Schwägalpstrasse prognostiziert

Schliesslich weist der Gutachter darauf hin, dass Verstärkungen der Luteren-Brücke unnötig seien, wenn die Brücke künftig nur noch Fussgängern und Zweiradfahrern diene. Zugleich geht der Gutachter davon aus, dass es künftig mehr Veloverkehr auf der Schwägalpstrasse geben wird, weil sich Elektrovelos weiter verbreiten werden.

Seiner Ansicht nach sollte man deshalb den Erhalt der heutigen Brücke prüfen, obwohl er einräumt, dass die Argumente für einen Neubau nachvollziehbar sind. Ohnehin müsse man die Fahrbahnplatte erneuern. Dabei könnte man die Brücke wieder in den Ursprungszustand versetzen, also auf rund viereinhalb Meter verschmälern.

Grüne: Kosten würden wegfallen

In einer Medienmitteilung vom 22. April erinnern die kantonalen Grünen daran, dass sie in der ersten Lesung des Baukredits gerügt hätten, dass die Schutzwürdigkeit der Brücke nicht abgeklärt worden sei. Das Baudepartement habe diese Kritik ernst genommen und ein Gutachten in Auftrag gegeben, loben sie. Das Gutachten sage nicht nur, dass die Brücke schützenswert sei, sondern auch, dass bei einem Verzicht auf den Abbruch Kosten wegfallen würden.

Kantonsrat Meinrad Gschwend (Grüne, Altstätten) zeigte sich erstaunt, dass der Kanton nicht von sich aus abgeklärt habe, ob die Brücke schutzwürdig sei. Das Tiefbauamt hätte seiner Ansicht nach die Denkmalpflege einbeziehen müssen, und die Denkmalpflege hätte von sich aus aktiv werden müssen, sagteMeinrad Gschwend. Er jedoch sei erstaunt und erfreut, dass die neue Bauchefin - gemeint ist Regierungsrätin Susanne Hartmann (Wil) - diese Fragen nun durch einen international anerkannten Gutachter habe klären lasse.