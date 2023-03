Energiewandel 350 Solarteure ausgebildet: Die Energieakademie Toggenburg profitiert vom ungebrochenen Solar-Boom Die Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen hält an. Mit ihren Weiterbildungsangeboten etwa an der Polybau Uzwil und dem BWZT in Wattwil möchte die Energieakademie Toggenburg dafür sorgen, dass die dazu nötigen Fachkräfte nicht ausgehen. Sascha Erni Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Roland Langenegger, Leiter der Energieakademie Toggenburg, im «Labor» des BWZT in Wattwil. Bild: Sascha Erni

«Willkommen im Labor!» Es ist ein Raum im ersten Obergeschoss des Berufs- und Weiterbildungszentrums in Wattwil (BWZT), vollgestopft mit Elektrik, Elektronik und vielen Kabeln. An einer Wand hängt ein Wechselrichter, an einer anderen sind Solarmodule und Tageslichtlampen mit Magneten befestigt. Im «Labor» macht Roland Langenegger gemeinsam mit fünf weiteren Dozenten Handwerkerinnen und Handwerker von Zürich bis Graubünden fit für eine Zukunft der erneuerbaren Energien.

Langenegger ist der Leiter der Energieakademie Toggenburg. 2022 sei ein «Rekordjahr» für die Akademie gewesen, erzählt er. Damals wurden in Wattwil vier Lehrgangsmodule für die Weiterbildung zum Solarteur durchgeführt. Dieses Jahr sind sechs geplant. «Wir haben eben den 350ten Solarteur ausgebildet», sagt Langenegger nicht ohne Stolz. Der fünftägige Fachkurs für Solarmonteure, der in der Polybau Uzwil angeboten wird, findet dieses Jahr gar neun Mal statt. Sechs der Kursdaten sind ausgebucht. Dieser Kurs ist vor allem für Quereinsteiger gedacht, welche in einer Woche die Montagekompetenzen auf dem Dach erlangen möchten.

Praxis für die Energiewende

Die Energieakademie Toggenburg gibt es seit 13 Jahren. Im August 2011 startete der erste Lehrgang zum Solarteur, der Begriff ist ein sprachlicher Zusammenzug aus «Solar» und «Installateur». Es ist ein EU-geschützter Titel für Fachleute in den Bereichen Fotovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen. Der Lehrgang dauert rund sechs Monate und richtet sich bevorzugt an Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallateure sowie Spengler und Dachdeckerinnen.

Roland Langenegger. Bild: Sascha Erni

Es gehe darum, die Fachkräfte auszubilden, die den Energiewandel in der Praxis und auf den Dächern umsetzen. Als Dachdeckerbetrieb etwa könne man heute seiner Kundschaft nicht länger sagen: Entschuldigung, das bieten wir nicht an. Damit erklärt sich laut Langenegger auch das grosse Interesse an den Kursen der Energieakademie – sie sei mit ihrem Angebot konkurrenzlos.

Aus Konkurrenz Partnerschaft gemacht

Es würde auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz gesetzt, erklärt Roland Langenegger. Wie mit der Polybau Uzwil zum Beispiel. 1949 vom Dachdeckermeister-Verband gegründet, ist es heute die wichtigste Fachschule für Abdichter, Dachdecker, Fassadenbauer, Gerüstbauer und Storenmonteure. «Es macht also Sinn, dass wir dort das Modul für Solarmonteure anbieten, statt in Wattwil selbst etwas zu machen», sagt er.

Kooperationen bestehen auch mit der Technischen Fachschule Bern und dem HEIG in Yverdon-les-Bains. Weitere seien im Aufbau, so Langenegger. «Wir wollen aus einer Konkurrenzsituation Partnerschaften machen.» Denn die Anfahrtswege würden für manche Kursteilnehmende ein Problem darstellen – die Weiterbildungen finden berufsbegleitend statt.

Berufslehre steht in den Startlöchern

Ursprünglich ist die Energieakademie aus einer Kooperation zwischen dem Verein Energietal Toggenburg und dem BWZT entstanden. Mit dem erklärten Ziel der Region, energieautark zu werden, lag es nahe, die dazu nötigen Fachkräfte vor Ort auszubilden. Was fürs Tal ein Vorteil ist, kann für andere Berufsleute zum Hindernis werden. Deshalb würden laufend neue regionale Standorte zum Projekt stossen, sagt Roland Langenegger.

Die Ausbildung zum Solarinstallateur oder zur Solarinstallateurin wird ab 2024 eidgenössisch geregelt. Symbolbild: PD

Standorte sind das eine, eine schweizweite Grundlage für die Aus- und Weiterbildung von Berufen im Umfeld der erneuerbaren Energien das andere. Seit letztem Jahr wird an einem Konzept für ein Eidgenössisches Fachzeugnis für Solarinstallateurinnen und -installateure gearbeitet. Und natürlich sind Roland Langenegger und die Energieakademie bei der Arbeitsgruppe Berufsschulen mit dabei. «2024 wird es mit der dreijährigen Berufslehre Solarinstallateur EFZ sowie mit der zweijährigen Berufslehre als Solarmonteurin EBA losgehen», freut sich Langenegger.

