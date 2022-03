Wie Zweitwohnungen dank Fernsteuerung Heizkosten sparen können

Energietal Toggenburg Zweitwohnungen bieten viel Potenzial fürs Energiesparen: Die Raumtemperatur kann einfach gesenkt werden, auch wenn man nicht vor Ort ist Wenn die Innentemperatur in unbesetzten Zweitwohnungen gleich hoch ist wie in besetzten, wird viel Energie verpufft. Das müsste nicht sein, sind sich Energietal Toggenburg und die Zweitwohnungsbesitzer im Obertoggenburg einig. Sie informieren darum gemeinsam mit der Kampagne «MakeHeatSimple». Sabine Camedda Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Bei der Ankunft der Gäste im Ferienobjekt sollten die Räume angenehm warm sein. Symbolbild: Boris Bürgisser

Wintersaison im Toggenburg: Die Feriengäste freuen sich, wenn sie bei der Ankunft in eine wohlig warme Stube eintreten können. Möglich ist dies, weil der Vermieter bei der Vorbereitung der Wohnung oder des Chalets die Heizkörper aufgedreht hat.

Doch lange nicht jeder der Besitzer von Ferienhäusern und -wohnungen dreht die Heizung runter, wenn er nach dem Aufenthalt die Türen hinter sich schliesst. Sei es, weil er meint, dass sich das nicht lohnt. Sei es, weil er damit die Heizung schonen will. Sei es, weil er es schlicht vergisst.

Dieses Heizen von unbenutzten Zweitwohnungen spüren die Zweitwohnungsbesitzer nicht nur im Portemonnaie – gerade jetzt mit den aktuell hohen Preisen für fossile Brennstoffe sowieso. Es schlägt sich auch in der Energiebilanz des Toggenburgs nieder. Zwar hat der Gesamtenergieverbrauch gemäss Zahlen von Energietal Toggenburg zwischen 2016 und 2019 um über 80’000 MWh abgenommen. Der Energieverbrauch im Bereich Wärme macht mit 46 Prozent noch immer den grössten Anteil aus.

Bereits sind mehr als die Hälfte aller Heizungsträger erneuerbar. Dieser Anteil steige weiter, sagt Christoph Kauz, Geschäftsführer von Energietal Toggenburg.

«Mit 43 Prozent Heizöl und Gas ist aber noch viel Potenzial für erneuerbare Energie vorhanden.»

Acht bis zehn Grad Innentemperatur reichen

Der Wechsel des Heizsystems auf erneuerbare Energie ist ganz im Sinne der Vision von Energietal Toggenburg. Um den Energieverbrauch allgemein zu senken, würde es zudem viel bringen, wenn in den Ferienobjekten die Heizkörper heruntergedreht werden, wenn sie leer stehen. Auf diesen Umstand will Energietal Toggenburg aufmerksam machen und geht aktiv auf die Besitzerinnen und Besitzer von Zweitwohnungen zu.

Richard Brander, Präsident Pro Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

«Das ist eine sehr gute Sache», attestiert Richard Brander. Der Werdenberger ist selbst Zweitwohnungsbesitzer und steht als Präsident dem Verein Pro Toggenburg vor, in dem die Zweitwohnungsbesitzer im Obertoggenburg zusammengeschlossen sind. Brander ist überzeugt, dass in den Zweitwohnungen viel Potenzial zum Energiesparen vorhanden ist. In einigen Gebäude würden die Räume auf über 20 Grad geheizt, auch wenn das Objekt unbesetzt ist.

Richard Brander will mit gutem Beispiel vorangehen. «Wir nutzen unser Feriendomizil zwar häufig. Aber wenn wir nicht da sind, senken wir die Heizung ab», sagt er. Mit MakeHeatSimple kann man problemlos die Heizung bei Abwesenheit auf acht bis zehn Grad absenken und einen Tag vor Ankunft im Feriendomizil wieder die gewünschte Temperatur einstellen.

Ein idealer Zeitpunkt, um gleich die Heizung zu sanieren

Die entsprechende Einrichtung könne schnell und ohne viel Aufwand vom Fachmann gemacht werden. «Zugegeben, das kostet ein bisschen», sagt Richard Brander. Doch diese Investition sei innert wenigen Jahren amortisiert, weil man merklich weniger Brennstoff wie Heizöl brauche.

Er kann die Zweitwohnungsbesitzer nur motivieren, sich dem Thema Heizung und Energiesparen jetzt anzunehmen. Sei es, dass sie sich eine Fernsteuerung der Heizung überlegen. Oder dass sie gleich die ganze Heizung sanieren. Hier würde Energietal Toggenburg Hand bieten und bei einer Energieberatung entsprechende Möglichkeiten aufzeigen, sagt Richard Brander. Und er fügt gleich ein weiteres Plus an: Derzeit können Zweitwohnungsbesitzer solche Investitionen als Werterhalt steuerlich absetzen.

Studien zeigen, dass Zweitwohnungsbesitzer im Vergleich zu anderen Immobilienbesitzer viel CO 2 produzieren. Für Richard Brander ist es darum nicht abwegig, wenn die Zweitwohnungsbesitzer an anderen Stellen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Schliesslich hätten sie ihre Zweitwohnung bewusst im Toggenburg, das sich zu einem Energietal entwickelt.

So kann die Heizung einer Zweitwohnung ferngesteuert werden

Mit wenig Aufwand kann ein Ventil eines Radiators so umgewandelt werden, dass per Fernsteuerung die Temperatur reguliert werden kann. Bild: Trix Niederau

Energiesparen ist ein Thema bei den Zweitwohnungsbesitzern im oberen Toggenburg – nicht erst, seit die Preise für Heizöl gestiegen sind. Ein einfacher, aber effizienter Weg dafür ist, die Heizung herunterzudrehen, wenn die Wohnung oder das Haus leer stehen.

Es braucht eine gewisse Zeit zwischen dem Moment, an dem die Heizung hochgedreht wird, bis es in den Räumen angenehm warm ist. Dies lässt sich umgehen, wenn man die Heizung fernsteuert. Das sei heutzutage problemlos möglich, brauche aber eine gewisse Installation, sagt Hansjörg Roth, Inhaber der Roth Solartechnik in Neu St.Johann.

Drosselung des Heizkörpers vor allem bei Ferienhäusern

Eine Fernsteuerung kann entweder am Heizkessel oder an den Radiatoren in den Räumen montiert werden, erklärt er. Wird die Steuerung am Heizkessel angebracht, wird die Heizleistung im ganzen Objekt gedrosselt. «Somit ist diese Methode nur bei Ferienhäusern sinnvoll», sagt Hansjörg Roth.

Um diese Installation vorzunehmen, braucht es einen Heizungsinstallateur und einen Elektriker. Letzterer nimmt die Steuerung in Betrieb, der Heizungsfachmann nimmt die Einstellung bei der Heizung vor. «Bei neuen Heizungen ist eine solche Installation bereits vorgesehen und somit technisch einfach umzusetzen», sagt Hansjörg Roth.

Doch auch wer eine ältere Heizung hat, die noch nicht ersetzt werden muss, muss nicht auf eine solche Steuerung verzichten. «Es ist machbar, auch ältere Heizungen entsprechend umzurüsten. Aber es ist aufwendiger», sagt der Fachmann.

Jeder Heizkörper einzeln steuerbar

Eine andere Lösung ist, jeden einzelnen Radiator so auszurüsten, damit er ferngesteuert werden kann. «Diese Umstellung ist simpel, unabhängig vom Alter der Heizung.» Hansjörg Roth erklärt, dass dafür lediglich der Regler von jedem Heizkörper ausgetauscht werden muss.

Die Heizung laufe in diesem Fall weiter, weil aber wenig Wärme benötigt wird, entsteht ein Energiespareffekt. Darum sei das die richtige Lösung für Ferienwohnungen in einem grösseren Gebäude. Zumal das auch bei Bodenheizungen angewendet werden kann.

Egal für welches System sich der Zweitwohnungsbesitzer entscheidet, notwendig ist ein Internetanschluss im Ferienobjekt, denn die Daten zwischen der Heizung und dem Smartphone des Besitzers werden online übertragen. Hansjörg Roth sieht noch einen weiteren Vorteil bei der Fernsteuerung der Heizung: Kommt es zu einer technischen Störung, wird der Hausbesitzer mit einem Alarm darauf aufmerksam gemacht.

Die Erfahrung des Fachmannes aus Neu St.Johann zeigt, dass bei alten Heizungen selten der Wunsch nach einer Fernsteuerung aufkommt. «Bei neuen Heizungen in Ferienobjekten ist dies aber immer ein Thema.» Nicht zuletzt, weil basierend auf dem Energiegesetz Förderbeiträge nur dann ausbezahlt werden, wenn die Heizung eine Fernsteuerung hat

