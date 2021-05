Christoph Kauz attestiert Energietal Toggenburg viel Potenziala

Energiepolitik Ein Tal, eine Vision: Warum das Energietal Toggenburg Potenzial hat und in die Schweiz ausstrahlt Das Toggenburg sei auf gutem Weg zur Energieautarkie, weil die Gemeinden und vor allem die Bevölkerung hinter dieser Idee stehen. Diese Bilanz zieht Christoph Kauz nach seinen ersten drei Monaten als Geschäftsleiter von Energietal Toggenburg. Sabine Camedda Aktualisiert 19.05.2021, 12.00 Uhr

Christoph Kauz, Geschäftsführer Energietal Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Ein Jobwechsel in Coronazeiten ist gewiss nicht einfach. Viele Sitzungen finden virtuell statt, wenn sich Menschen treffen, ist das Gesicht oftmals hinter einer Maske versteckt. Christoph Kauz hat den Wechsel trotzdem gewagt. Seit Februar ist er Geschäftsleiter von Energietal Toggenburg.

Sein Dialekt verrät sofort: Christoph Kauz ist kein Toggenburger. Der gelernte Elektromechaniker und studierte Betriebsökonom war zuvor als Geschäftsleiter im Naturpark Gantrisch tätig. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das Energietal Toggenburg bis ins Gebiet bei Belp ausstrahlt?

Er habe zuerst im Privaten davon gehört, erzählt Christoph Kauz. Seine Schwiegereltern haben auf ihrem Hof in der Gemeinde Kirchberg schon vor Jahren Solarzellen auf dem Dach installiert. Dieses galt lange als Musterbeispiel.

Doch auch im Berufsleben seien ihm die Themen, die Energietal Toggenburg verfolgt, immer wieder begegnet. «Energietal Toggenburg gilt schweizweit als gutes Beispiel», sagt Christoph Kauz. Der Naturpark Gantrisch hingegen habe in Energiefragen nicht ähnlich Fuss fassen können und auch nicht ein solches Netzwerk an Partner aufbauen können, wie das im Toggenburg der Fall ist.

Gemeinden und Bevölkerung ziehen an einem Strick

In den ersten Monaten in seinem Amt hat Christoph Kauz erleben können, wie gearbeitet wird. Er hat viele Menschen kennengelernt, die gemeinsam das Energietal Toggenburg sind. Darunter auch Macher, die Ideen haben, um dem Ziel näher zu kommen. Etwas ist Christoph Kauz dabei besonders positiv aufgefallen:

«Die Gemeinden übernehmen unsere Vision wie selbstverständlich.»

Sie erstellen Energiekonzepte und ziehen Förderprogramme auf. Man sehe aber nicht nur bei den Gemeinden und den Machern, sondern auch bei der Bevölkerung der ganzen Region, dass die Vision lebt. Ein Beispiel dafür ist, dass in den Toggenburger Gemeinden allein im vergangenen Jahr über 200 Baugesuche für Fotovoltaikanlagen eingereicht und 110 Anlagen erstellt wurden.

Toggenburg hat noch Potenzial zum Energiesparen

Die Vision hat sich seit der Gründung von Energietal Toggenburg im Jahr 2009 nicht verändert: Im Jahr 2034 will das Toggenburg energieautark sein, also selbst so viel erneuerbare Energie produzieren, wie es verbraucht. Ausserdem sollen die Toggenburgerinnen und Toggenburger bis 2059 zu einer 2000-Watt-Gesellschaft werden. Dass also jeder Mensch nicht mehr als 2000 Watt Energie-Dauerleistung in Anspruch nimmt und maximal eine Tonne CO 2 pro Jahr ausstösst. «Der Trend geht in die richtige Richtung», sagt Christoph Kauz. Bei der Überarbeitung der Energiekonzepte der Gemeinden zeigt sich, dass der Energieverbrauch sinkt.

«Das Toggenburg hat diesbezüglich mehr gemacht als der Durchschnitt der Schweizer Gemeinden.»

Doch Christoph Kauz sieht, wo es noch Verbesserungen geben könnte. Gerade bei der Mobilität, die einen grossen Teil des Energieverbrauchs ausmacht, steht das Toggenburg nicht sehr gut da. Dies könne sicher zu einem Teil auf die Streusiedlungsstruktur zurückgeführt werden, aber nicht nur. Am Schluss sei es aber die Summe des Energieverbrauchs, auf die es ankommt.

Jeder kann etwas tun, auch im Kleinen

Mit dem «Tatort Natur» sensibilisiert Energietal Toggenburg Schülerinnen und Schüler für das Thema Littering. Bild: Arthur Gamsa (Bazenheid, 3. März 2021)

Man sei auf gutem Weg, attestiert Christoph Kauz dem Energietal und windet damit ein Kränzchen dem gesamten Team und vor allem Thomas Grob und Patrizia Egloff. «Es wird zurecht über das Energietal Toggenburg gesprochen. Das könnte ein Ansporn sei für andere Täler, sich auf den gleichen Weg zu machen», sagt Christoph Kauz. Das Energietal werde von anderen Regionen immer wieder angesprochen. «Und wir dürfen unsere Erfahrungen und unser Wissen weitergeben.»

Bei den Themen, wie sie das Energietal Toggenburg verfolgt, müsse jeder im Kleinen handeln, damit es etwas Grosses gibt. Aus diesem Grund richten der Förderverein und die Geschäftsstelle ihre Aktivitäten an die ganze Bevölkerung. «Wir versuchen bereits die Kinder mit unseren Themen zu begeistern», erklärt Christoph Kauz.

Doch nicht mit trockenem Wissen, vor allem durch eigene Erfahrungen können sich die Kinder ans Thema annähern. Der Geschäftsleiter nennt als Beispiel den «Tatort Natur», wo die Kinder draussen Abfälle suchen und markieren und erfahren, dass aus diesem Abfall auch Energie entsteht. Erwachsene können von Energieberatungen profitieren, Handwerker von Weiterbildungen.

Ein Festzelt mit Fotovoltaikanlage

Mit dem Solarpavillon, der derzeit in Ebnat-Kappel steht, will Energietal Toggenburg zeigen, wie Veranstaltungen nachhaltig durchgeführt werden können. Bild: Sabine Camedda

Mit dem neusten Projekt, dem Solarpavillon, wandelt Energietal Toggenburg einmal mehr auf Pionierpfaden. «Wir zeigen eine nachhaltige Art eines Festzeltes», beschreibt Christoph Kauz kurz die Idee. Der Pavillon aus Holz hat eine kleine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Diese produziert Strom, der einerseits ins Netz gespeist wird, andererseits für den Anlass genutzt werden kann, der im Pavillon stattfindet.

In diesem Jahr wird der Pavillon im Probebetrieb an verschiedenen Orten aufgestellt, später soll er in einen Eventvermietungspool kommen und weitergenutzt werden. «Das Potenzial bezüglich der Nachhaltigkeit ist im Eventbereich sehr gross, vielleicht ist das ein Ansatz», sagt Christoph Kauz.

Events sind auch für ihn und Energietal Toggenburg ein wichtiges Thema. Anlässe bringen Menschen zusammen, stärken das Netzwerk, öffnen neue Partnerschaften. Etwas, das Christoph Kauz bereits in seiner früheren Tätigkeit wichtig war. Und das man, so hofft er, bald wieder vermehrt pflegen kann.