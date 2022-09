Energiekrise: FDP fordert Gemeinde Wattwil zum Handeln auf

Energiekrise FDP-Ortspartei fordert Gemeinde Wattwil zum Handeln auf Die FDP Wattwil ist der Meinung, dass viel Potenzial in der lokalen Gewinnung von Strom nicht genutzt wird. In einem Brief an den Gemeinderat nennt die Partei konkrete Forderungen. 19.09.2022, 15.00 Uhr

Eine Solaranlage erhöht den Wert eines Gebäudes und damit die Steuerbelastung. Das will die FDP Wattwil geändert haben. Bild: Patrick Huerlimann

Die FDP Wattwil hat sich über einen möglichen Energieengpass in der Schweiz ausgetauscht und ist zum Schluss gelangt, dass viel Potenzial in der Gewinnung von Strom nicht genutzt wird. Dies schreibt die Ortspartei in einer Medienmitteilung:

«Die Produktion von Strom und Wärme aus regionalen Energieträgern ist aus klima- und sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Gründen notwendig.»

In der Mitteilung zählt die FDP Wattwil vier Vorschläge auf, um die Nutzung des Potenzials zur Stromgewinnung zu fördern. Wie Parteipräsident Flurin Schmid sagt, hat die Partei ihre Forderungen per Brief auch dem Wattwiler Gemeinderat mitgeteilt.

Keine höhere Steuerbelastung oder Nachzahlung von Kausalabgaben

Ein erster Punkt betrifft die Steuerbelastung. Oftmals gehe mit der Erstellung von Solar- oder Fotovoltaikanlagen eine Steuererhöhung einher. Dies im Falle einer Neuschätzung des Gebäudes. Aus Sicht der FDP Wattwil sollte der Gebäudewert für die Festsetzung des Eigenmietwerts, des Vermögens und bei der Grundsteuer ohne die Solar- bzw. Fotovoltaikanlage bemessen werden. Hingegen bei der Gebäudeversicherung sollen diese Mehrwerte einbezogen bleiben.

Für die FDP Wattwil kommt es zudem nicht in Frage, dass von der öffentlichen Hand eine Leitungsgebühr für Zuleitungen, welche vom öffentlichen Grund auf private Grundstücke verlegt werden, verlangt wird.

Der zweite Punkt der Partei betrifft die Abgaben. Eine Wertvermehrung von über 50’000 Franken habe in der Regel zur Folge, dass Nachzahlungen von 2,4 Prozent für Abwasser bzw. 0,8 Prozent für Frischwasser geltend gemacht werden.

«Worin sich diese Nachzahlungen für Gebäude rechtfertigen, bei denen lediglich die Dachoberfläche verändert wird, ist für die FDP Wattwil nicht nachvollziehbar. Denn nur weil eine Fotovoltaik- oder Solaranlage auf dem Dach installiert ist, fällt nicht mehr Wasser bzw. Abwasser an.» Die Partei fordert daher, dass auf eine Erhebung von Kausalabgaben (Gebäudemehrwertbeiträge) bei der Installation von Fotovoltaik- oder Solaranlagen sowie bei Sanierungen von Gebäudehüllen verzichtet wird.

Gemeinde soll Projekte fördern und unterstützen

Zum Punkt Energieförderung schreibt die FDP: «Die Gemeinde Wattwil soll Projekte für die nachhaltige Produktion von erneuerbarer Energie auf Gemeindegebiet und in der Region konsequent im Rahmen der finanziellen und raumplanerischen Möglichkeiten fördern und unterstützen und so die Erhöhung der Eigenproduktion sicherstellen.»

Ein vierter Vorschlag der Partei betrifft den Bund. Die FDP Wattwil würde es begrüssen, wenn die kostenneutrale Einspeisevergütung (KEV) durch den Bund reaktiviert würde. Viele Liegenschaften könnten den Strom, welcher auf dem Dach produziert werde, selbst nicht vollumfänglich nutzen. Das habe aktuell zur Folge, dass es sich für die Dachbesitzer nicht lohne, eine Investition in eine Fotovoltaikanlage zu tätigen, da diese Einspeisung ins bestehende Stromnetz ein Verlustgeschäft sei.

Abschliessend hält die FDP Wattwil in ihrer Mitteilung fest, dass es in der Frage um die Produktion von Strom keine Denk- oder Technologieverbote geben dürfe. Alle Ideen sollten jederzeit und unvoreingenommen geprüft, Vor- und Nachteile abgewogen und den rechtlich vorgegebenen Prozessen unterworfen werden. (pd)