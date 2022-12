Toggenburg will bis 2034 energieautark werden

Energiekrise Energieautark bis 2034: Wie die Stromkrise dem ehrgeizigen Ziel des Toggenburgs neuen Schub gibt Noch bleiben knapp zwölf Jahre Zeit, um das Ziel zu erreichen. Spätestens im Jahr 2034 will das Toggenburg seinen gesamten Energiebedarf selber produzieren. Der Fahrplan bleibt ehrgeizig, auch wenn die weltweite Energiekrise das Projekt begünstigt. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Wärmeverbund in Nesslau können jährlich über eine Million Liter Heizöl eingespart werden. Das bedeutet einen um 3000 Tonnen verringerten CO 2 -Ausstoss. Bild: Martin Lendi

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine haben schonungslos aufgezeigt, wie abhängig die Energieversorgung vom Ausland ist. Das Toggenburg brauchte diesen Weckruf nicht. Auch ohne drohende Energiemangellage, steigende Stromtarife und explodierende Gaspreise hatte man sich hier ‒ vor 13 Jahren ‒ auf einen nachhaltigen und effizienten Umgang mit Energie verständigt. Das Ziel: Ein energieautarkes Tal bis 2034 und eine 2000-Watt-Gesellschaft im Jahr 2050.

Die drohende Energiekrise habe dem Projekt jedoch zusätzlichen Schub gegeben, sagt Christoph Kauz, Geschäftsleiter des Fördervereins Energietal Toggenburg und ergänzt:

«Die Zahl der kostenlosen Energieberatungen hat gegenüber dem Vorjahr um rund einen Drittel zugenommen.»

In Zahlen ausgedrückt heisst das: Bis Mitte November hatten sich 396 Personen über Heizen mit erneuerbarer Energie und/oder Power vom Dach informieren lassen. Über die zwölf Monate des Jahres 2021 waren es 269 gewesen.

Selbstversorgungsgrad von 40 Prozent

Das gestiegene Energiebewusstsein hilft dem Verein, der von Mitgliedern, Unternehmen und den Toggenburger Gemeinden getragen wird, auf dem Weg zu einer energieautarken Talschaft. Wobei Christoph Kauz betont, dass dies eine rechnerische Autarkie sei: «Wir wollen das, was wir verbrauchen, selber produzieren.» Es gehe aber nicht darum, sich abzukapseln und Energie zu horten.

Christoph Kauz, Geschäftsleiter Energietal Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Bereits ist Halbzeit auf dem Weg zum autarken Toggenburg. 40 Prozent des Energiebedarfs wird bisher selber produziert. «Inzwischen wohl bereits etwas mehr», sagt Christoph Kauz. Nichtsdestotrotz ist das Ziel noch fern. Kauz gibt sich denn auch realistisch: «Ab einem gewissen Niveau wird es anspruchsvoller, das nächste Level zu erreichen. Und, die letzten Prozente sind jeweils die schwierigsten.»

24 Prozent der Versorgung aus Wärmeverbunden

40 Wärmeverbunde sind inzwischen Realität. In Dietschwil und Lichtensteig werden voraussichtlich Machbarkeitsstudien durchgeführt, in Mosnang und Krummenau sind Fernwärme-Projekte in Vorbereitung. Zwischen 2013 und 2019 ist der Anteil der Wärmeverbunde an der Energieversorgung im Toggenburg um 10 auf 24 Prozent gestiegen. Das ist beachtlich. Denn schweizweit lag der Wert derweil bei gerade drei Prozent.

Gleichwohl sieht Christoph Kauz in dem Bereich weiteres Potenzial, wenn auch keine grossen Würfe. Noch gebe es Weiler, Dörfer, aber auch einzelne landwirtschaftliche Betriebe, die sich mit einheimischem Holz beheizen liessen, sagt er. Und auch für den Anschluss an bestehende Wärmeverbunde bestehe eine Nachfrage. Wobei ein Ausbau jeweils eine gewisse Zahl verbindlich Interessierter voraussetze.

Kauz bestreitet nicht, dass sich mit den Wärmepumpen eine Technologie auf der Überholspur befindet, sagt aber: «Das ist in Ordnung.» Und weiter:

«Es liegt mir fern, zwei gute Technologien gegeneinander auszuspielen.»

Die grössten Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf die Wärmeversorgung macht Christoph Kauz im Obertoggenburg aus. Denn hier würden zahlreiche Zweitwohnungen mit Dämmpotential unbewohnt beheizt.

Ein Prozent Solarenergie

Geradezu bescheiden präsentiert sich, im Vergleich zum Energiegewinn aus Wärmeverbunden, die Ausbeute an Sonnenenergie. Im Jahr 2019 leisteten Photovoltaikanlagen einen Beitrag von einem Prozent an die Energieversorgung des Tals. Wobei Christoph Kauz relativiert: «Allein auf die Stromerzeugung bezogen, liegt der Anteil etwas höher.» Tatsächlich aber bestehe, speziell an Industriestandorten mit hohem Verbrauch, noch Luft nach oben.

Langer Atem für Windparks

Trotz unstrittigem Potenzial sind Windenergieprojekte im Toggenburg Zukunftsmusik. «Ein schwieriges Thema, überall in der Schweiz», sagt Kauz und spricht das Projekt zwischen Krinau und Libingen an. Ob die drei geplanten Windräder, die mit einer jährlichen Leistung von 21 Gigawattstunden rund sechs Prozent des Energiebedarfs im Tal decken könnten, je gebaut werden, ist unklar. Der Ball liegt beim Kanton. Wie auch immer entschieden wird, Christoph Kauz weiss: «Der Bau eines Windparks braucht einen langen Atem ‒ 10 oder 15 Jahre möglicherweise. Bis dahin aber will das Toggenburg bereits energieautark sein ‒ zumindest aus heutiger Sicht.

Austausch statt Unabhängigkeit

Denn Experten sind sich einig: Der Energie- und Strombedarf wird weiter steigen. Patrick Dümmler, Forschungsleiter Offene Schweiz bei Avenir Suisse, sprach in einem kürzlich in der NZZ erschienenen Beitrag von einem Faktor von rund 1,5. Dies insbesondere aufgrund der Elektrifizierung der Mobilität (E-Autos) und der Wärmegewinnung (Wärmepumpen).

Autarke Gebiete ‒ wie im Toggenburg vorgesehen ‒ beurteilt Dümmler im selben Beitrag differenziert. Die Bemühungen, lokal mehr Strom zu produzieren, seien notwendig und viele kleine Projekte wünschenswert. Doch sei der Austausch auf dem Energiemarkt sinnvoller und vor allem kostengünstiger als eine vollständige Unabhängigkeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen