ENERGIEKNAPPHEIT Chef der Thurwerke rechnet auch weiterhin mit hohen Strompreisen Alex Hollenstein geht nicht davon aus, dass die Energie bald wieder günstiger zu haben ist. Hingegen sieht er einen Blackout in der Schweiz als nicht wahrscheinlich an. Skeptisch ist er in Bezug auf den Plan des Bundes für allfällige Strommangellagen. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strompreise beschäftigen auch im Toggenburg. Bild: Rahel Meier

Das Thema hat die Mitglieder des Vereins Zentrum Wattwil offenbar elektrisiert. Am ausserordentlichen Zentrum-Znüni im Alters- und Pflegezentrum Risi ging es um die Stromversorgung und die -preise. Referent war Alex Hollenstein, Geschäftsführer der der Gemeinde gehörenden Wattwiler Thurwerke.

Hollenstein hält nichts davon, für den Notfall Kerzen zu kaufen. Der Grund: Wer Kerzen anzündet, weil er oder sie sonst im Dunkeln sitzt, riskiert einen Brand, wenn er einschläft, ohne die Kerzen auszublasen. Und ohne Strom kann man nicht einmal die Feuerwehr anrufen. Besser ist es laut Alex Hollenstein, eine Camping- oder Velolampe griffbereit zu haben.

Thurwerke beschaffen den Strom in Tranchen

In den vorangehenden Jahren ist der Strompreis laut Alex Hollenstein lange zwischen 55 und 60 Franken pro Megawattstunde geschwankt. Vergangenes Jahr waren es dann plötzlich 120 Franken. Und heuer ging die Entwicklung anfänglich noch mit mehr Tempo weiter, ehe die Preise wieder nachgaben. Der Referent rechnet auch für 2024 und 2025 mit hohen Preisen.

Die Thurwerke würden den Strom jeweils in Tranchen beschaffen und so die Preisausschläge glätten. Nicht benötigter Strom werde an der Börse verkauft.

Alex Hollenstein, Geschäftsführer Thurwerke Bild: PD

Ein Problem für die Endversorger sei, dass Grosskunden, die über 100’000 Kilowattstunden im Jahr beziehen, bis Ende Oktober in den freien Markt wechseln können. Zugleich müssen die Endversorger die Tarife fürs folgende Jahr bis Ende August melden.

Wie Frankreich das Toggenburg tangiert

Laut Hollenstein stand die Schweiz schon mehrmals knapp vor einem Blackout im Winter. Die Schweiz habe ein Problem damit, im Winter genug Strom zu produzieren. Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern sind laut Alex Hollenstein zwar sinnvoll, bringen aber für die Lösung des Winterstromproblems wenig. Anders sehe es mit Windparks aus.

Die Stromversorgung sei momentan angespannt. Das habe mehrere Gründe. So importiere Frankreich mehr Strom als sonst und exportiere weniger. Hollenstein sagt:

«Die Differenz ist massiv. Frankreich hat ernste Probleme bei der Produktion von Strom in Kernkraftwerken.»

Sonst wären die französischen KKW jetzt am Netz.

Weitere Gründe seien ungeplante Unterbrüche der Gas- und der Stromversorgung sowie der Aufschwung nach der Coronapandemie, der rascher kam als erwartet. Ins Gewicht falle aber auch, dass dieses Jahr relativ trocken und windarm sei.

Firmen tageweise stilllegen

Seine Skepsis gegenüber dem Notfallplan für Strommangellagen, den der Bundesrat am vergangenen Mittwoch präsentiert hat, verhehlt Alex Hollenstein nicht. Die «rollierenden Netzabschaltungen» - jeweils vier Stunden in einem begrenztem Gebiet - dürfte laut dem Thurwerke-Geschäftsführer in erster Linie Chaos produzieren. Sinnvoller ist es seiner Ansicht nach, einzelne Grossbetriebe tageweise stillzulegen und den betroffenen Firmen die Verluste zu entschädigen.

Vor Angst warnt der Referent, denn diese sei ein schlechter Begleiter. Energiesparen sei aber sinnvoll. Zum Schluss sagt Alex Hollenstein: «Wenn das Wetter nicht allzu kalt ist und wenn die Franzosen helfen, bleibt der Schweiz im kommenden Winter ein Blackout erspart.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen