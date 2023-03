Energieabgabe: «Ohne gewissen Zwang findet kein Umdenken statt»

Energiefonds St.Galler Energieförderer Lorenz Neher zur Kritik an der Energieabgabe: «Ohne gewissen Zwang findet in der Bevölkerung kein Umdenken statt» In Kirchberg wurde das Energieförderprogramm angenommen, in Ebnat-Kappel eine Energieabgabe abgelehnt. In der Folge äusserte Marc Zysset, Geschäftsleiter der Säntis Energie AG, Kritik gegenüber Energieabgaben und Förderprogrammen. «Nicht nachvollziehbar», findet Lorenz Neher von der Energieagentur St.Gallen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen wie Photovoltaik ist im Toggenburg derzeit grösser als die bereitgestellten Förderbeiträge. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Stimmbevölkerung von Kirchberg sagte klar Ja zum Energieförderprogramm. Die Stimmbevölkerung von Ebnat-Kappel sagte klar Nein zu einer Energieabgabe auf Strom und Gas. Auch dort wird die Energieförderung also weiterhin, wie in den anderen Toggenburger Gemeinden, aus dem Gemeindebudget finanziert.

Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie AG Wattwil. Bild: PD

So weit, so gut. Nun stellte allerdings Marc Zysset, Geschäftsleiter des Toggenburger Energieversorgers Säntis Energie AG, gegenüber dieser Zeitung die Energieförderprogramme generell in Frage. «Die Förderprogramme grenzen oft an Willkür», findet Zysset und sagt, aufgrund der hohen Nachfrage nach Photovoltaik sehe er die Notwendigkeit von Förderprogrammen nicht. Eine Energieabgabe auf Strom und Gas nannte er zudem unfair, da sie Kunden, welche auf nachhaltige Lösungen wechseln, bestrafe.

Kritik an Förderprogrammen nicht nachvollziehbar

Diese Aussagen kann Lorenz Neher, Leiter Energieförderung der Energieagentur St.Gallen, nicht akzeptieren. Wäre es so, wie Zysset argumentiere, dass der Grossteil der Bevölkerung freiwillig auf erneuerbare Energie umsteigt, dann wären alle Dächer mit Photovoltaik-Anlagen belegt. «Schaut man sich um, merkt man aber schnell, dass dem nicht so ist», sagt Neher und fügt an:

«Ohne einen gewissen Zwang und Förderung findet in der breiten Bevölkerung kein Umdenken statt.»

Für Lorenz Neher, Leiter Energieförderung bei der Energieagentur St.Gallen, sind Förderprogramme und Energieabgaben unumgänglich. Bild: PD

Dass Marc Zysset gegen Abgaben und Förderprogramme sei, ist für Neher hingegen klar, schliesslich sei sein Ziel, möglichst viel Gas zu verkaufen. «Das Problem beim Gas ist aber, dass ein Grossteil der Wertschöpfung ins Ausland geht», sagt Neher. Bei erneuerbarer Energie bleibe die Wertschöpfung in der Region. «Diesen Prozess können wir mit Förderprogrammen beschleunigen.»

Generell könne er die Kritik an den Energieförderprogrammen nicht verstehen, da das Volk diesen mit grosser Mehrheit zugestimmt hat. Die Förderprogramme dienten einem übergeordneten Ziel, nämlich die CO 2 -Emissionen bis 2030 schweizweit zu halbieren. Lorenz Neher sagt:

«Es ist schlicht nicht möglich, dieses Ziel auf freiwilliger Basis zu erreichen. Dafür braucht es Förderprogramme und Lenkungsabgaben.»

Auch die Kritik an Energieabgaben kann Neher nicht nachvollziehen. «Bei der CO 2 -Abgabe sagt auch niemand, sie sei unfair, und die funktioniert seit 15 Jahren in der gesamten Schweiz.» Seit 2008 wird eine Abgabe auf fossile Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas erhoben. Die Abgabe startete mit 12 Franken pro Tonne CO 2 -Emissionen, seit 2022 beträgt sie 120 Franken pro Tonne.

Lorenz Neher vergleicht die Energieabgabe mit der CO 2 -Abgabe, bei der sich auch niemand beschwere. Seit der Einführung 2008 ist die Höhe der Abgabe auf das Zehnfache angestiegen. Bild: Christian Beutler/ Keystone

Viele Gemeinden brauchen Energiebudget zu schnell auf

Laut Neher sind Energieabgaben unumgänglich. Denn die Energieagentur St.Gallen hat bei ihren Abklärungen der Förderprogramme in den Gemeinden Folgendes festgestellt: «Bei zwei Dritteln der Gemeinden ist die Nachfrage grösser als die finanziellen Mittel im Budget.» Jahr für Jahr müssen die Gemeinden laut Neher feststellen, dass das Budget für die Energieförderung nicht gereicht hat.

Vergangenen Oktober teilte beispielsweise die Energiestadt Region Obertoggenburg, bestehend aus den Gemeinden Nesslau, Ebnat-Kappel und Wildhaus-Alt St. Johann, mit, das Förderprogramm sei seit dem 17. Oktober 2022 sistiert. Die zur Verfügung stehenden Fördergelder des Jahres 2022 seien aufgebraucht und die sei Warteliste stark angestiegen. Und die Gemeinde Uznach hat laut Neher ihr Budget 2023 aus dem Förderprogramm bereits jetzt, Mitte März, aufgebraucht. Er sagt:

«So kamen wir auf die Idee einer Abgabe auf Strom und Gas, welche das Gemeindebudget entlasten soll.»

Das Problem ist laut Neher, dass für eine Energieabgabe im Volk vielerorts keine Mehrheit gefunden wird. «Es ist irgendwie schizophren», sagt Neher hinsichtlich der hohen Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Einerseits wolle das Volk nachhaltige Lösungen wie Heizanlagen, Wärmedämmungen oder Photovoltaik umsetzen, andererseits lehne es die Energieabgabe ab, mit der die Nachfrage finanziell gesichert sei. Neher bezweifelt, dass kommunale Förderprogramme langfristig finanzierbar sind, wenn nicht irgendwann eine zusätzliche Abgabe eingeführt wird.

Das Stimmvolk in Ebnat-Kappel hat eine Abgabe auf Strom und Gas am vergangenen Wahlsonntag klar abgelehnt. Bild: Claudio Thoma

