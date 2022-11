FDP Bütschwil-Ganterschwil befürwortet neue Energieabgabe

Energieförderung «Ein urliberales Anliegen»: Die FDP Bütschwil-Ganterschwil befürwortet das neue Energiereglement Mit 17 zu 2 Stimmen folgen die Mitglieder der Ortspartei der Ansicht des Vorstandes und stellen sich gegen das Referendum der Interessengemeinschaft Neue Stromsteuer Nein. Sie befürworten somit die neue kommunale Abgabe auf Gas und Strom. 04.11.2022, 15.00 Uhr

Die Energieabgabe soll indirekt Investitionen in erneuerbare Energiequellen wie beispielsweise Photovoltaik fördern. Symbolbild: Benjamin Manser

Der Gemeinderat von Bütschwil-Ganterschwil hat im April beschlossen, dass das kommunale Energieförderprogramm zukünftig primär aus einer Energieabgabe statt wie anhin aus dem Gemeindebudget finanziert werden soll. Gegen den Entscheid ergriff die Interessengemeinschaft Neue Stromsteuer Nein um Christian Vogel, Vorstandsmitglied der SVP Bütschwil-Ganterschwil, das Referendum.

Vor der Abstimmung vom 27. November bezieht nun die FDP Bütschwil-Ganterschwil in einer Medienmitteilung Stellung. Der Vorstand der Ortspartei habe seine Mitglieder per digitaler Umfrage befragt. Mit einem deutlichen Resultat von 17 zu 2 Stimmen befürworte die Ortspartei das Anliegen des Gemeinderats für eine Energieabgabe.

Abgabe an den Verbrauch, nicht den Energiepreis gekoppelt

Das kommunale Energieförderprogramm habe in den letzten zwei Jahren einiges bewirken können und die Nachfrage sei weiterhin sehr gross. Die FDP schreibt:

«Aus den gemachten Erfahrungen macht es Sinn, dass das Programm aus dem Konsum von Energie und somit nach dem Verursacherprinzip finanziert wird, was ein urliberales Anliegen ist.»

Die Abgabe sei an den Verbrauch und nicht an den Energiepreis gekoppelt. Jede und jeder könne den eigenen Verbrauch steuern. Da auch Unternehmungen und öffentlich-rechtliche Körperschaften die Abgabe bezahlen müssen, würden sowohl Private, die Wirtschaft als auch die öffentliche Hand zum Fördertopf beitragen.

Als Anstossfinanzierung sorge die Energieabgabe mit dafür, dass moderne Heizsysteme eingebaut oder Häuser besser gedämmt werden. Das käme einer kommunalen Wirtschaftsförderung mit globaler Wirkung fürs Klima gleich. Ausserdem hätten sich die Toggenburger Gemeinden zum Ziel gesetzt, bis in zwölf Jahren unabhängig von Energieimporten zu sein. Das sei in der jetzigen unsicheren Zeit wichtiger denn je, so die FDP weiter:

«Die Abhängigkeit vom Ausland gilt es zügig und massiv zu verringern.»

Vertretbare Mehrkosten auch für Haushalte mit tiefem Budget

Die FDP betont, dass die Abgabe zu mehr Planungssicherheit führen werde. Denn das Topf für die Energieförderung sei gegenwärtig jedes Jahr dem Budgetprozess ausgeliefert. Der Gemeinderat könne zwar die Abgabe erhöhen oder senken, diese Änderung würden dann aber dem fakultativen Referendum unterliegen. Nicht zuletzt würde die Abgabe von 0.3 Rappen pro Kilowattstunde pro Monat und Person durchschnittlich etwa 1.50 Franken ausmachen. Das sei auch für Haushalte mit tiefem Budget verkraftbar, besonders, da im Gegenzug die Steuerbelastung für alle abnehmen werde. (pd/ser)