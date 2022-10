Stadt Wil: Nur der Weihnachtsbaum soll leuchten

Energie Stadt Wil beschliesst Energiesparmassnahmen: Nur der Weihnachtsbaum soll leuchten Im Hinblick auf eine mögliche Energiemangellage im Winter hat der Stadtrat Wil Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs in der städtischen Verwaltung und im öffentlichen Raum beschlossen. So wird Eistemperatur im Lidl Sportpark Bergholz wird bei Eis-Trainings und Hockey-Spielen von minus 6 Grad auf minus 5 bis minus 4.5 Grad erhöht. 07.10.2022, 10.05 Uhr

Als Energiesparmassnahme hat die Stadt Wil beschlossen, in diesem Jahr nur den Weihnachtsbaum zu beleuchten. Bild: PD

Diesen Winter könnte es in der Schweiz aufgrund der geopolitischen Situation zu einer Energiemangellage kommen. Wenn Strom und Gas knapp sind, drohen Ausfälle. Ein solches Szenario soll verhindert werden, darüber sind sich Bund, Kantone und Gemeinden einig. Jede heute eingesparte Kilowattstunde Gas oder Strom leistet einen Beitrag zur Entspannung der Energieversorgung im Winter.

Die Stadt Wil setzte schon früh eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus allen Departementen ein, um mögliche Energiesparmassnahmen zu prüfen. Der Stadtrat hat nun verschiedene Massnahmen in der städtischen Verwaltung und den öffentlichen Gebäuden beschlossen. Diese treten per sofort in Kraft und werden so bald wie möglich umgesetzt.

Gebrauch von Warmwasser wird reduziert

Die Temperatur in den Büroräumen der Stadtverwaltung und in den Schulzimmern wird auf 19 bis 20 Grad begrenzt. In Sporthallen und Werkstätten sind maximal 17 Grad erlaubt, in selten verwendeten Räumen 13 Grad. Der Gebrauch von Warmwasser wird reduziert und die Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden mindestens zwischen 22 und 5.30 Uhr ausgeschaltet.

Die Nutzung von Aufzügen und Rolltreppen wird beschränkt, sofern die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sind angehalten, nachts und am Wochenende die Rollläden herunterzufahren, um den Wärmeverlust zu verringern. Verboten wird die Nutzung von persönlichen Kleingeräten wie Heizlüftern, Kaffeemaschinen oder Kühlschränken. Zudem sollen die Mitarbeitenden sensibilisiert werden, beispielsweise Geräte wie Computer und Drucker ausserhalb der Arbeitszeiten auszuschalten.

Beleuchtung nur am Weihnachtsbaum

Die Strassenbeleuchtung auf Kantons- und Gemeindestrassen wird in Abstimmung mit dem kantonalen Tiefbauamt zwischen 22 und 5.30 Uhr auf 50 Prozent gedimmt, ausgenommen sind die Abschnitte bei Fussgängerstreifen.

Die Eistemperatur im Lidl Sportpark Bergholz wird bei Eis-Trainings und Hockey-Spielen von minus 6 Grad auf minus 5 bis minus 4.5 Grad erhöht, ausser bei Spielen des 1. Teams sowie der Ladies vom EC Wil. Zudem wird die Intensität der Beleuchtung im Fussballstadion bei allen Trainings reduziert. Auch die Wasser- und Lufttemperatur im Hallenbad wird um rund ein Grad gesenkt.

Die Stadt Wil verzichtet zudem auf Weihnachtsbeleuchtungen im Innern von öffentlichen Gebäuden. Auch eine öffentliche Weihnachtsbeleuchtung wird es dieses Jahr nicht geben, mit Ausnahme des geschmückten Weihnachtsbaums auf dem Hofplatz in der Wiler Altstadt, der jeweils bis 23 Uhr leuchtet.

Damit will der Stadtrat der Bevölkerung trotzdem die Möglichkeit geben, sich in der Adventszeit in einem besinnlichen Rahmen zu treffen. Über den Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung an der Oberen Bahnhofstrasse und in der Fussgängerzone wird die Eigentümerin der Beleuchtung, Wil-Shopping, in den kommenden Wochen entscheiden.

Kein Alleingang der Stadt Wil

Die Energiesparmassnahmen wurden mit den anderen Gemeinden im Raum Wil-Gossau abgestimmt und basieren auf Empfehlungen der energie- und klimapolitischen Kommission des Städteverbandes, in der die Stadt Wil mitgewirkt hat, sowie denjenigen der kantonalen Energiedirektorenkonferenz.

Der Stadtrat hat ausserdem beschlossen, der Energiespar-Alliance beizutreten. Diese vereint Organisationen, welche die Bemühungen für die Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie effizienter und sparsamer zu nutzen. Die Stadt Wil trägt auch die nationale Kampagne des Bundes «nicht-verschwenden.ch» aktiv mit.

Der Stadtrat ruft die Bevölkerung und die Wirtschaft auf, ihren Beitrag zu leisten. Sie sollen den eigenen Energieverbrauch hinterfragen und gegebenenfalls Sparmassnahmen ergreifen. Die Technischen Betriebe Wil werden eine Sensibilisierungskampagne umsetzen. Jede Kilowattstunde zählt. (sk)