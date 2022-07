Holz, das neue Kloapier: Nachfrage nach Holz explodiert

Energie Holz, das neue Klopapier: Unsicherheit sorgt für Nachfrageschub Die Angst vor Energieengpässen im Winter befeuert die Nachfrage nach Brennholz: Holz droht, wie das Klopapier während der Coronapandemie, zum begehrten Hamstergut zu werden. Anzeichen dafür gibt es auch in der Region. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frühzeitig bestellt und auch geliefert: Feuerholz für die kalte Jahreszeit. Der Herbstjob «Scheiterbeigen» wird dieses Jahr vielerorts in den Hochsommer verlegt. Bild: Andrea Häusler

Die steigenden Preise für Öl und Gas, insbesondere jedoch die Vorstellung, im Winter unter Wolldecken in einer kalten Wohnung zu schlottern, lässt Mieter wie Hausbesitzer vorsorglich nach Alternativen suchen. Viele finden diese im Brennstoff Holz und decken sich jetzt schon mit Scheitern für Cheminées, Kamin- oder Kachelöfen ein.

Dies bestätigt Philipp Hui, der in Kirchberg Brennholz an Private verkauft – ab Automat, per Post oder sterweise vor die Haustür geliefert. Er sagt:

«Wir nehmen täglich zwei bis drei Bestellungen von Neukunden entgegen.»

Und dies im Juli, obwohl üblicherweise im September auf den folgenden Januar bestellt werde. Das sei schon aussergewöhnlich.

Mit Lieferengpässen rechnet er gleichwohl nicht. Zumindest nicht in seinem Betrieb: «Wir haben sehr viel Holz.» Auch deshalb, weil während der Coronapandemie die Nachfrage kurzzeitig das Angebot überstiegen habe und deshalb rund 30 Prozent mehr Holz an Lager genommen worden seien. Generell denkt er, dass es – wenn die Kundschaft nur ihren Jahresbedarf deckt, nicht hamstert und hortet – erst zum Frühling hin zu einer Angebotsverknappung kommen könnte.

Holzkauf ohne Feuerstelle

Das mit dem Hamstern und Horten ist allerdings so eine Sache. Auch für Revierförster Bruno Cozzio mehren sich die Anzeichen, dass der Klopapier-Effekt aus den Coronajahren jetzt beim Holz eintritt. Cozzio leitet den Forstbetrieb Uzwil, der primär Rund- und Energieholz an Handelsbetriebe verkauft. Er weiss: «Einerseits wird dieses Jahr sehr früh bestellt und anderseits in grossen, teilweise gar unvernünftigen Mengen.» Tatsächlich gebe es Kunden, die sterweise Brennholz kauften, ohne dafür Verwendung zu haben, weil die heimische Infrastruktur wie ein Kamin- oder Cheminéeofen fehlen. «Wer bisher schon mit Holz heizte, reagiert hingegen auch jetzt nicht panisch», sagt Cozzio.

Erneut mehr Energieholz geschlagen

Obwohl er Lieferengpässe nicht per se ausschliesst, glaubt er nicht, dass der Schweiz das Holz ausgehen könnte. Nicht nur, weil Neues nachwächst. Er sagt:

«Bereits letztes Jahr war die Nachfrage wegen des Trends zu erneuerbaren Energien gestiegen. Entsprechend wurde auch mehr Holz geschlagen.»

Dies bestätigt die eben erschienene Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS). Vergangenes Jahr wurde in der Schweiz, mit knapp fünf Millionen Kubikmetern, vier Prozent mehr Holz geschlagen als 2020. 40 Prozent der Ernte oder zwei Millionen Kubikmeter entfielen auf Energieholz (+ 2 Prozent). Vor 20 Jahren hatte der Anteil noch bei 20 Prozent gelegen.

Zwar produzierten die Schweizer Forstbetriebe, mit 63 Prozent, mehr Hackholz als Stückholz für Kaminfeuer, doch stieg der Anteil an Cheminéeholz um fünf Prozent, jener an Schnitzelholz nur um 0,5 Prozent, was das BFS auf die zunehmende Unsicherheit bei der Energieversorgung zurückführt.

Keine Preiserhöhung vorgesehen

Es ist eine gängige Marktreaktion: Steigt die Nachfrage, tut dies auch der Preis. Cozzio sagt: «Das gestiegene Bewusstsein für den Wert des Holzes in den vergangenen Jahren hat sich auch auf die Preise ausgewirkt: Holz ist teurer geworden.» Wenngleich er Preiserhöhungen nicht ausschliesst, mit einer Preisexplosion im Herbst rechnet er nicht.

Und auch Philipp Hui beschwichtigt: «Wir haben die Preise vergangenes Jahr erhöht – erstmals nach rund zehn Jahren.» Eine weitere Preisanpassung schliesst er für sein Unternehmen aus. «Wir wollen ja unsere Stammkunden nicht vergraulen.»

Sammeltour durch den Wald

Und wenn das Holz doch knapp wird, die Preise gleichwohl explodieren, darf man sich dann im Wald mit Totholz und Ästen aus einem Holzschlag bedienen? Revierförster Cozzio sagt ganz klar: «Alle Waldprodukte gehören dem Waldbesitzer.» Er relativiert aber: «Beeren oder Pilze sammeln, einen Ast oder Tannzapfen zum Basteln mitzunehmen, ist natürlich kein Problem. Mit einem Leiterwagen Holz abzuführen hingegen ist faktisch Diebstahl.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen