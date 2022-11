Energietal Toggenburg setzt auf Beratung

Energie Weil Hausbesitzer ihre Energie selber produzieren wollen: «Energietal Toggenburg» erlebt einen Boom Der Förderverein Energietal Toggenburg treibt den Ausstieg aus fossiler Energie voran. Ein Aufkleber soll Geschäften das Lichterlöschen erleichtern. Beat Lanzendorfer 09.11.2022, 14.00 Uhr

Christoph Kauz, Geschäftsleiter Energietal Toggenburg, informierte über die Aktivitäten des Fördervereins. Bild: Beat Lanzendorfer

«Heute herrscht eine grosse Nachfrage danach, eigenen Strom zu produzieren.» Dies sagte am Montagabend Patrizia Egloff, Präsidentin Energietal Toggenburg. Der Förderverein lud zum jährlich stattfindenden «Dankeschönanlass», zu dem jeweils alle Mitglieder, die Gewerbepartner sowie Sponsorinnen und Sponsoren eingeladen sind. Zusammen mit Geschäftsleiter Christoph Kauz erklärte sie den rund 70 Gästen, mit welchen Aktivitäten Energietal Toggenburg in diesem Jahr unterwegs war, und was in naher Zukunft geplant ist.