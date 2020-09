Endlich wieder über den Wolken – ein Toggenburger Captain erzählt, wie der erste Flug nach dem Lockdown war Captain Beat Thurnheer aus Mosnang sitzt seit anfangs August wieder im Cockpit. Aus Sicherheitsgründen ohne Maske. Auch Flugbegleiter Patrick Schürch aus Wil ist wieder vermehrt im Einsatz. Janine Bollhalder 21.09.2020, 17.16 Uhr

Pilot Beat Thurnheer kann der Coronakrise über den Wolken in seinem Cockpit für einen gewissen Moment entfliehen. PD

«Der erste Flug nach dem Lockdown hat sich für mich wie ein Stück Heimat angefühlt», sagt Beat Thurnheer. Der 45-Jährige aus Mosnang arbeitet seit über zehn Jahren bei der Swiss als Captain mit unterschiedlichen Zusatzfunktionen. Am 11. März war er das letzte Mal vor dem zwischenzeitlichen coronabedingten Arbeitsstopp über den Wolken unterwegs. Der Flug führte ihn nach Bukarest, Rumänien. Kurz darauf begann der Lockdown.

Captain Beat Thurnheer aus Mosnang PD

Nur geduldig gewartet, bis er wieder im Cockpit Platz nehmen darf, hat Thurnheer aber nicht: «Mir ist es in dieser Zeit nicht langweilig geworden. Es galt, viele neue Aufgaben zu bewältigen.» Ab dem 1. April hat er sich in die Managementfunktion als Ausbildungsverantwortlicher für die Boeing 777 eingearbeitet, um die Ausbildungsbelange auf dieser Flotte zu übernehmen.

Keine Maske zu tragen im Cockpit sorgt für Sicherheit

Während der Pandemie hat Beat Thurnheer die Flotte gewechselt und wurde auf den neuen Flugzeugtyp für Langstrecken umgeschult – die Boeing 777. Der erste Flug nach dem Lockdown führte ihn anfangs August nach Johannesburg, Südafrika. Er sagt:

«Es war einfach wunderschön, nach so langer Zeit wieder im Element zu sein und den atemberaubenden Blick auf einen Sonnenaufgang zu haben.»

Seine Stimme klingt leidenschaftlich – die Fliegerei ist für ihn eine Berufung. Diese Begeisterung habe er auch seitens der ganzen Crew gespürt. «Es herrscht eine grosse Begeisterung, wieder fliegen zu dürfen. Die Freude und die Dankbarkeit ist gross.»

Während der Flugoperation kann Thurnheer die Krise vergessen. «Ich bin absolut fokussiert, somit rückt die Pandemie für eine Zeitlang in den Hintergrund. Das geniesse ich.» Ein kleines Entkommen über den Wolken, das aber in just dem Moment relativiert wird, in dem ein Mitglied der Cabin Crew – mit Maske – das Cockpit betritt.

Thurnheer und sein Co-Pilot tragen aus übergeordneten Sicherheitsgründen keine Maske im Cockpit. Es ist wichtig, dass die Kommunikation störungsfrei funktioniert und verdächtige Gerüche in der Luft sofort wahrgenommen werden können. Da ist die Maske störend.

Angst, sich anzustecken, hat der Captain nicht.

«Ich habe kaum Berührungspunkte mit den Passagieren. Ausserdem ist die Luftzirkulation im Flugzeug so eingestellt, dass die Möglichkeit, sich anzustecken, sehr gering ist. Die Luft in der Kabine wird wie in einem Operationssaal gefiltert.»

Trotzdem ist es sowohl für Thurnheer als auch für die ganze Crew wichtig, vor jedem Flug eine Selbstanalyse zu machen. Eine Selbstanalyse bedeutet, dass der Captain in sich hineinfühlt, sich fragt:

Bin ich fit genug, um zu fliegen?

«Wir hatten diese Gesundheitsbestimmungen schon vor Corona», sagt Thurnheer. Wer beispielsweise eine Erkältung hat, bleibt am Boden – es könnte Probleme mit den Nebenhöhlen oder dem Druckausgleich geben. In den 20 Jahren, in denen der in Mosnang wohnhafte Captain in der Fliegerei beschäftigt ist, hat er gelernt, seinen Körper ganz genau wahrzunehmen. Eine Fähigkeit, welche die Crew Mitgliedern in Schulungen immer wieder thematisieren.

«Man muss sich bewusst sein, dass man in einem anderen Umfeld als auf der Erdoberfläche tätig ist.»

Auslandsaufenthalt beschränkt auf das Hotelzimmer

Vor jedem Flug studiert Beat Thurnheer die dazugehörigen Flugunterlagen genaustens. Das war schon vor dem Coronavirus so, jetzt aber kommt hinzu, dass er sich über die speziellen Gegebenheiten der angeflogenen Destination hinsichtlich des Virus auf dem Laufenden halten muss. «Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften. Und manchmal hat man das Gefühl, diese werden täglich geändert.»

Sehr in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war die Crew in Südafrika. In Johannesburg gelandet, sei Thurnheer vom Flieger durch das fast menschenleere Terminal – «im kompletten Lockdown» – geführt und bis zum Hotel begleitet worden. Er habe die Erholungszeit von 18 bis 19 Stunden in seinem Zimmer verbringen müssen, bis er wieder abgeholt und zum Flugzeug begleitet wurde.

Anders sei es in Dubai gewesen, wo er erst kürzlich war. «Wir logierten in einem Hotel im Flughafenterminal. Dort haben wir uns mit Masken frei bewegen dürfen.» Er habe diese Möglichkeit genutzt und sei mit seinen Crew-Mitgliedern unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen essen gegangen. Thurnheer sagt:

«Man muss flexibel sein und sich auf die lokalen Bestimmungen des jeweiligen Landes einstellen.»

Das sei für ihn und die Crew aber kein Problem, das gehöre einfach zum Beruf.

Was Thurnheer Sorgen bereitet, ist die wirtschaftliche Lage. Die Swiss sowie die globale Reisebranche sind unmittelbar von der Pandemie betroffen. Die Zukunft ist ungewiss.

Wie lange hält sich dieser Zustand, wann kann in die Normalität zurückgekehrt werden, wie wird diese Normalität aussehen, wie werden sich die Reisenden verhalten?

«Wir alle sind uns dem Ernst der Lage sehr bewusst», sagt Beat Thurnheer. Trotzdem spüre er vom gesamten Management eine enorme Energie, verbunden mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein, das Unternehmen aus dieser globalen Krise zu führen – und er ist zuversichtlich, dass dies auch gelingen wird: «Die Fluggesellschaft ist gut aufgestellt, und die ganze Belegschaft leistet eine hervorragende Arbeit.»



Anstatt Flugpassagiere Fracht begleitet

Flugbegleiter Patrick Schürch aus Wil PD

Flugbegleiter Patrick Schürch aus Wil und sein Team haben über den Wolken laufend Kontakt zu Flugpassagieren. Angst vor einer Ansteckung hat er deswegen nicht. Auch sein Berufsalltag hat sich durch die Pandemie stark verändert.

Der 26-Jährige aus Wil ist seit viereinhalb Jahren bei der Swiss tätig. Er war selbst während des Lockdowns über den Wolken unterwegs. «Ich habe zwei Frachtflugzeuge nach China begleitet. Wir haben medizinisches Material von dort in die Schweiz gebracht.» Es sei ein spannendes Erlebnis für ihn gewesen.



Inzwischen sei Schürch wieder zu 40 Prozent ausgelastet. Das entspricht ungefähr dem Wert des aktuellen Flugprogramms der Fluggesellschaft, welches 30 Prozent beträgt. Angst, sich während eines Fluges anzustecken, hat Schürch nicht. «Wir befolgen strikt die Vorschriften und Hygieneregeln.»

Dazu gehört nebst der Maskenpflicht und dem Verteilen von Desinfektionstüchern an Passagiere auch, dass bei der Ausgabe von Getränken und Verpflegung Körperkontakt – wie etwa eine Berührung der Hände bei der Übergabe – tunlichst vermieden werden sollte. Und:

«Getränke schenken wir aus, füllen sie aber nicht nach, sondern geben neue Becher aus.»



Massnahmen wie diese, welche an Bord zur Vermeidung von Infizierungen mit Covid-19 gelten, werden bei Bedarf laufend geändert und präzisiert. Genauso wie die Bestimmungen an der Destination. Die Informationen erhält Schürch vor jedem Flug und muss sie gründlich studieren.

Der 26-Jährige erlebt die Flugpassagiere nicht als verängstigt: «Wenn die Leute zum ersten Mal nach dem Lockdown wieder fliegen, sind sie sehr neugierig, wie die Sicherheitsvorschriften umgesetzt werden», erzählt er. Die Flugbegleiter hätten bisher viel positives Feedback für ihre Arbeit erhalten.



Die spezielle Situation habe in der Crew nicht für Verunsicherung gesorgt. Schürch erlebt seine Kolleginnen und Kollegen als engagiert und positiv gestimmt – und das, obwohl die Zukunft der Fluggesellschaft und der gesamten Flugbranche derzeit sehr ungewiss ist.



Freie Zeit für den Traum vom Weindiplom genutzt

Die freie Zeit, die Schürch durch das Virus gewonnen hat, investiert er in seine Weiterbildung. Er sagt:

«Angesichts der Situation muss ich nun gewisse Überlegungen anstellen.»

Schürch spielt mit dem Gedanken, ein Weindiplom zu erlangen. «Während der Pandemie habe ich mein Wissen über Getränkekunde vertieft und auch Zeit in die Persönlichkeitsentwicklung gesteckt.» Dennoch: Der Beruf des Flugbegleiters vereint alle seine Interessen – Fremdsprachen, neue Kulturen kennen lernen und Gastgeber sein. Daher will er diese Tätigkeit auf jeden Fall weiterverfolgen, Krise hin oder her.