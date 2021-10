Eisparty Zertifikat hier, keine Masken da: Winterzauber findet in Amriswil und Bazenheid statt – Corona-Massnahmen unterscheiden sich deutlich In den beiden Orten wird im November je ein temporäres Eisfeld errichtet. Während im Thurgau auf dem ganzen Areal ein Covid-Zertifikat verlangt wird, braucht es ein solches im unteren Toggenburg nur in den Innenräumen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 19.10.2021, 20.32 Uhr

Spass auf dem Eis beim Bazenheider Winterzauber des Jahres 2019. Bild: Beat Lanzendorfer

Es wird in Bazenheid wieder ein temporäres Ausseneisfeld errichtet – samt Möglichkeit zur Verpflegung. Ab Ende November, zwei Wochen später, existiert Ähnliches dann auch in Amriswil. Kommt das Eisfeld im Toggenburg auf dem Sportplatz Ifang zu liegen, so wird jenes im Thurgau im Stadtzentrum platziert.

Linus Thalmann, Organisator Winterzauber Bazenheid Bild: PD

Betreffend Corona-Schutzmassnahmen unterscheiden sich die beiden Veranstaltungen deutlich. Die Organisatoren in Amriswil verlangen auf dem ganzen Areal ein Covid-Zertifikat. In Bazenheid wird das Zertifikat nur in den Innenräumen verlangt. Oder aber, wenn grössere Veranstaltungen stattfinden. Solche sind für den 26. Dezember (Stubete Gäng) und den 22. Januar (Megawatt) geplant. Dann braucht es auf dem ganzen Areal ein Zertifikat. Linus Thalmann, der den Winterzauber in Bazenheid organisiert, sagt auf Anfrage, dass es auch keine Maskenpflicht gebe. Eine solche habe die Gemeinde bei der Erteilung der Bewilligung nicht verlangt.

Widerstand gegen 3G-Regel in Amriswil

Während die geplanten Schutzmassnahmen in Bazenheid bisher zu keinen Diskussionen Anlass gaben, sieht es in Amriswil anders aus. Die 3G-Regel stösst auf viel Widerstand. Es wurde gar ein Aufruf gestartet, die Verwaltung mit Beanstandungen einzudecken. Doch es bleibt dabei: Beat Meier, Sicherheitsbeauftragter des OK «Amriswil on Ice» sagt, eine Durchführung ohne Zertifikatsregelung sei schlicht nicht umsetzbar. So könnte die Kapazität von maximal 500 Personen nicht eingehalten werden, da dann zu wenig Umsatz generiert werden könnte.

In Bazenheid werden laut Thalmann nicht 500 Personen gleichzeitig kommen. In Amriswil hat sich das OK für die Durchführung mit Zertifikatspflicht entschieden, damit sich die Besucherinnen und Besucher frei und ohne Maske bewegen können. Die überwiegende Mehrheit der Rückmeldungen sei positiv.

Der Bazenheider Eiszauber dauert 73 Tage

Hier wie da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In Bazenheid wird das Eisfeld zwischen dem 12. November und dem 23. Januar zugänglich sein.