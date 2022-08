Eisenbahngeschichte Vor 166 Jahren fuhr in Wil die erste Eisenbahn ein: Stetig entwickelte sich der Ort zum Bahnknotenpunkt 175 Jahre Schweizer Bahnen wird dieses Jahr gefeiert, denn am 9. August 1847 fuhr auf der Strecke Zürich–Baden erstmals ein Zug in der Schweiz. Acht Jahre später brach in Wil das Eisenbahnzeitalter an. Adrian Zeller Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Eisenbahnstation» in Wil im Jahr 1856, als erstmals ein Zug nach Wil fuhr. Bild: PD

Auf einem Ehrenbogen des neu erstellten Bahnhofgebäudes von Wil war am 28. September 1855 zu lesen:

«Fortschritt ist der Ruf der Zeit. Freue sich, wer ihn vernommen! Der Dampfzug sei uns freudig hier willkommen.»

Vertreter der Regierungen der Kantone St.Gallen, Thurgau und Zürich hatten sich zu dem denkwürdigen Anlass versammelt: Um 12 Uhr mittags gaben Böllerschüsse aus Kanonen das Startzeichen für die erste Bahnfahrt ab Wil in Richtung Winterthur.

Der Gemeinderat Wil erachtete die Eisenbahn als wichtiges Verkehrsmittel

«In diesem Moment trat Wil ins Eisenbahnzeitalter ein», schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der 2020 erschienen neuen Wiler Stadtchronik. Laut den beiden Historikern galt die Eisenbahn damals als Verheissung für eine bessere Zukunft. Die Schweiz wollte den Anschluss an die europäische Entwicklung als Bahnkontinent nicht verpassen.

Der Wiler Gemeinderat erkannte die Zeichen der neuen Zeit frühzeitig. Das neue Verkehrsmittel sei entscheidend für die Erhaltung des gegenwärtigen Verkehrs, seines Marktes, seiner Industrie, seiner Bevölkerung sowie seiner Verdienst- und Vermögensverhältnisse, zitieren Rothenbühler und Schneider aus einem damaligen Ratsprotokoll. Die politische sowie die Ortsgemeinde zeichneten Aktien im Gesamtwert von 80'000 Franken.

Der Bahnhof Wil, etwa um das Jahr 1920, mit dem Übergang zum Südquartier. Bild: wilnet.ch

Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert war das Bahnwesen in der Schweiz privatwirtschaftlich durch verschiedene Bahnunternehmen organisiert. Eine Volksabstimmung von 1898 gab schliesslich grünes Licht zur Gründung der SBB – und damit zur Verstaatlichung verschiedener Bahnunternehmen.

Der Bahnhof Wil entwickelte sich zu einem Eisenbahnknotenpunkt

Der regelmässige Bahnbetrieb in Wil startete rund ein halbes Jahr nach der ersten Fahrt, am 24. März 1856. Die Züge verkehrten von Winterthur bis nach Rorschach. In den Folgejahren entwickelte sich Wil zu einem Eisenbahnknotenpunkt: Ab 1870 konnten Reisende mit der Bahn Ebnat-Kappel, ab 1887 Frauenfeld und ab 1911 Konstanz erreichen. Das ÖV-Angebot entsprach einem grossen Bedürfnis, 1857 zählte man in Wil 21'320 Reisende, 1901 waren es bereits 120'788 Passagiere.

Die Eisenbahn bedeutete für Wil und seine Bevölkerung weit mehr als neue Möglichkeiten der Mobilität, sie brachte einen wirtschaftlichen Innovationsschub mit sich. Die Einführung fiel zeitlich mit dem Boom in der Stickereiindustrie zusammen. Um die Bahnhofsregion entstanden zahlreiche gewerbliche Sticklokale sowie entsprechende Fabriken. Zwischen 1850 und 1900 stieg die Wiler Wohnbevölkerung von 1555 auf 4982 Personen an.

Mit der Erfindung der Schifflistickmaschine um 1863 setzte die Stickereiindustrie zu einem Wachstumssprung an. Mit einem Anteil von 18 Prozent war die Stickereibranche um 1910 der grösste Exportzweig der Schweiz.

Dank der Eisenbahn entwickelte sich in Wil auch die Stickereiindustrie. Bild: wilnet.ch

Rund um den Bahnhof wurden Gaststätten errichtet

Ein Indiz für die damalige Aufbruchsstimmung vermitteln die Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, die in Gleisnähe entstanden. Zuvor war diese Region der Stadt kaum bebaut. Von den verschiedenen neuen Lokalen berichtete der verstorbene Freizeithistoriker Willi Olbrich in seinem Buch «Gastliches Wil».

Bereits ab der Eröffnung der ersten Bahnlinie konnte man sich in einem Anbau des Bahnhofgebäudes verpflegen. Später wurde die Wirtschaft durch ein Bahnhofbuffet abgelöst. 1856 entstand in der Region des heutigen Stadtsaals die Gaststätte Neuschöntal, das mit Konzerten von Blasmusikformationen Gäste anlockte. 1876 öffnete die Tavernenwirtschaft «Zum Bahnhof»; 1959 wurde sie durch das «Hotel Derby» abgelöst.

Rund um den Bahnhof entstanden Restaurants. Einer der letzten Zeitzeugen aus jener Zeit war das kürzlich abgebrochene Hotel Landhaus. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Ebenfalls ab 1876 wurden in der «Eisenbahn Pinte» Gäste bedient. Später erhielt das Lokal nach seinem Standort an der Säntisstrasse den Namen «Säntis», mittlerweile ist es als Pizzeria bekannt. 1878 eröffnete die Wein- und Bierwirtschaft «Zur Eisenbahn» an der Unteren Bahnhofstrasse. Und 1880 entstand das kürzlich abgebrochene «Landhaus». 1908 wurde der stattliche Konstanzerhof errichtet, der sich mittlerweile «Eggä 12» nennt.

Der Bau der Eisenbahn bewog auch Unternehmer, ihre Liegenschaft in der Nähe von Bahnhöfen anzusiedeln. So auch um 1890 die Wiler Aktienbrauerei. Bild: PD

Was die Bahn in jenen Jahren stimmungsmässig für Wil bedeutete, zeigt auch das Beispiel der Wiler Aktienbrauerei. Die Unternehmensgründer investierten um 1890 eine Million Franken in den Bau einer grossen Liegenschaft. Die Firma rückte in der Werbung stolz ihren Bahnanschluss in den Vordergrund. Auf ihrem ehemaligen Areal steht heute der Migros-Markt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen