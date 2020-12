Einsprache «Rentiere sind faszinierend und magisch» – Eine geplante Rentierzucht in Hemberg hat Widerstände zu bewältigen Mit dem Projekt Rentier-Alp Harmonie möchte sich Claudia Gähwiler einen Traum erfüllen. Eigentlich wäre auf ihrem Hof in der Mistelegg alles bereit dafür. Eine Einsprache verhindert aber den Start. Urs M. Hemm 25.12.2020, 14.00 Uhr

Claudia Gähwiler mit ihren zwei Hunden Eros und Zucchero. Bild: Urs M. Hemm

«Rentiere faszinieren mich, seitdem ich zum ersten Mal mit ihnen in Berührung gekommen bin», sagt Claudia Gähwiler.

«Sie haben ein ruhiges, genügsames Wesen und sind treue Begleiter, wenn sie erst einmal gezähmt sind – Rentiere sind die einzige Hirschart, welche domestiziert werden können. Sie sind einfach faszinierend und auf ihre Art magisch.»

So erläutert die diplomierte Sozialbegleiterin. Eine Erkenntnis aus ihrer Tätigkeit als Sozialbegleiterin hat sie denn auch auf die Idee der Rentier-Alp Harmonie gebracht: Tiere sind wertvolle therapeutische Begleiter.

Mensch und Natur zusammenbringen

«Mein Herz schlägt für Menschen mit psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen, aber auch für Senioren. Sie sind für mich Farbtupfer im Leben und mit ihrer offenen, direkten und ehrlichen Art mit der Natur sehr verbunden.»

Für ihre Diplomarbeit hatte sie einen Menschen in einer schwierigen Lebenssituation begleitet. Sie wusste, dass diese Person in der Vergangenheit eine enge Beziehung zu Kaninchen hatte, und ermöglichte es ihr, sich wieder um ein paar Tiere kümmern zu können.

Claudia Gähwilers Herz schlägt für Rentiere. Bild: PD

Claudia Gähwiler sagt: «Mit der Zusammenarbeit mit den Kaninchen ginge es dieser Person nicht nur psychisch, sondern auch physisch bedeutend besser. Sie war ruhiger und ausgeglichener – der ständige Kontakt mit den Kaninchen hatte einen merkbar positiven Einfluss.»

Mit dem Projekt Rentier-Alp Harmonie sollen Mensch und Tier zusammengebracht werden. Die unberührte Umgebung und Ruhe in der Mistelegg würden dafür die idealen Voraussetzungen bieten, um sich zu entspannen und zu entschleunigen.

«Ich möchte Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Gelegenheit geben, sich hier im Einklang mit den Rentieren und der Natur zu erholen.»

Geplant ist, dass Tagesbesucher Spaziergänge in der Umgebung der Alp mit den Rentieren unternehmen können. Es stehen aber auch längere Treckingtouren auf dem Programm, wofür auf dem Hof Übernachtungsmöglichkeiten bestehen.

Das Haus verfügt über mehrere Gästezimmer und ein Appartement mit einer kleinen Küche. Zudem stehen den Übernachtungsgästen eine Sauna sowie ein Hallenbad zur Verfügung.

Anforderungen für die Rentierhaltung sind nicht geregelt

«Das Züchten und die Haltung von Rentieren ist für die Schweiz völliges Neuland und ich hier in der Mistelegg quasi Pionierarbeit auf diesem Gebiet leiste», sagt sie. Deshalb seien die Bedingungen und Anforderungen für die Rentierhaltung nirgends explizit geregelt.

Hier in der Mistelegg bei Hemberg soll die Rentier-Alp Harmonie entsstehen. Bild: Urs M. Hemm

Dass der Weg für alle Bewilligungen holprig werden würde, sei ihr von Anfang an bewusst gewesen. Rentiere sind zwar in der Tierhaltung in der Schweiz unbekannt, die Tiere sind aber von ihren Bedürfnissen her mit Hirschen vergleichbar.

Deshalb habe sie sich frühzeitig um eine entsprechende Weiterbildung bemüht. In der Folge habe sie die fachspezifische Ausbildung «Hirsche als Alternative in der Landwirtschaft» sowie ein Praktikum bei einem anerkannten Hirschhalter absolviert. Eine Beurteilung des kantonalen Veterinäramtes bestätigte, dass Rentiere keine Krankheiten einschleppen, geschweige denn auf heimische Tiere wie Hirsche übertragen könnten, «zumal alle meine Tiere in der Schweiz geboren wurden und gesund sind».

Die Gäste auf ihrem Bauernhof sind umgeben von Tieren. Es gibt zwei Hunde, vier Katzen, zwei Kaninchen sowie vier Lamas, die sich frei auf dem grossflächigen Gelände bewegen können. Zu dieser grossen Tierfamilie würden eigentlich noch Claudia Gähwilers sechs Rentiere gehören. Sie sagt:

«Die Tiere gehören zwar mir, aber ich darf sie hier noch nicht halten, weil die Bewilligung für nötige Bauten noch nicht rechtskräftig ist.»

Rekurs ist noch hängig

Um ihren Hof rentiertauglich zu machen, wären einige bauliche Massnahmen, insbesondere der Bau eines Zauns nötig, der die 1,2 Hektar grosse Weide einzäunt. Zudem wären offene Anbauten und ein mobiler Unterstand für die Rentiere geplant. All dies benötigt die Einwilligung der Gemeinde und des Kantons. Claudia Gähwiler sagt:

«Mir ist bewusst, dass sich die Mistelegg in einem ökologisch wertvollen Gebiet befindet.»

Deswegen seien bei einer Besichtigung vor Ort Vertreter der Gemeinde Hemberg als Standortgemeinde, des kantonalen Amts für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg), des kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei (Anjf) sowie des WWF anwesend gewesen. «Alle damals festgestellten Mängel wurden beseitigt und die gestellten Anforderungen erfüllt. Deshalb erhielten wir vom Areg und von der Gemeinde Hemberg die Baubewilligung.»

Rentiere sind Claudia Gähwilers ständige Begleiter. Urs M. Hemm

Gegen diese wurde jedoch vom WWF St. Gallen Einsprache erhoben, die in der Folge abgewiesen wurde. «Ich hoffte, dass jetzt alles vorwärts geht und ich mit den geforderten Bauten weitermachen kann. Weit gefehlt, denn der WWF hat einen Rekurs gegen die Abweisung seiner Einsprache eingereicht und verlangt die Sistierung der Baubewilligung, unter anderem, weil das Vorhaben in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform sei und die Rentierhaltung aufgrund der Zaunanlage den Wildwechsel beeinträchtige.

Der zuständige Leiter des WWF St. Gallen war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, zudem ist das Verfahren bei den zuständigen Stellen noch hängig.

Nie ans Aufhören gedacht

Claudia Gähwiler hofft, dass die Unstimmigkeiten bald beseitigt werden können und sie ohne weitere Verzögerungen ihr Projekt Rentier-Alp Harmonie umsetzen kann. Sie sagt:

«Mir wurde vorausgesagt, dass es Widerstände geben würde und, dass die Realisierung meines Traums sehr viel Kraft, Zeit und Geduld kosten wird.»

Dennoch erreichten sie viele aufmunternde Signale, wie die positiven Berichte der Gemeinde und der involvierten kantonalen Stellen, so dass sie nie ans Aufhören gedacht habe. Sie mache es nicht nur für sich selbst. «Ich mache es, um Menschen zu helfen.»

