Serie «Einfach einmal eine Predigt geniessen» – Der Hemberger Otmar Würms freut sich, dass er nach drei Jahrzehnten die Verantwortung als Mesmer weitergeben kann Während 30 Jahren wachte Otmar Würms als Mesmer über die katholische Kirche Hemberg. Für etliche Pfarrer und unzählige Kirchgänger richtete er jeweils die Kirche für den sonntäglichen Gottesdienst her. Mit den Eigenheiten seiner Dienstherren hat sich Würms gut arrangieren können, auch schlafende Hunde in der Kirche waren für ihn kein Problem. Nun geht Otmar Würms in Pension. Urs M. Hemm 11.07.2020, 12.00 Uhr

Otmar Würms findet, dass die katholische Kirche in Hemberg zu den Schönsten ihrer Art gehört. Bild: Urs M. Hemm

«Würms, gang no d’Wiehnacht go obe abe hole», hiess schon immer, wenn es darum ging, die Krippe vom Dachboden herunter zu tragen, um sie für die Weihnachtsfeier in der katholischen Kirche Hemberg herzurichten. Damals, in der 80er-Jahren, war Otmar Würms noch Kassier in der katholischen Kirchenverwaltung. Er ging aber, wenn seine Hilfe gebraucht wurde, der Frau des ehemaligen Mesmers Gehrig zur Hand, die nach dessen Tod seinen Dienst weiter versah. «So bin ich in das Amt des Mesmers langsam, aber sicher hinein gerutscht, bis ich es 1989 dann offiziell übernahm, sagt Otmar Würms.

Erste Berührungen mit den Aufgaben des Mesmers hatte Würms bereits im Jugendalter als Ministrant, so dass ihm der Einstieg leicht gefallen sei. Auf Ende Juni nun hat Otmar Würms seinen Dienst als Mesmer der katholischen Kirche Hemberg im Alter von 77 Jahren quittiert. Dass er dieses Amt so lange über das Pensionsalter hinaus ausübte ist für Otmar Würms Ehrensache. Der gelernte Mechaniker sagt:

«Schliesslich hat mir niemand gesagt, dass ich mit 65 aufhören muss.»

Die Kasse des Opferstocks war aufgebrochen

Zu seinen täglichen Pflichten gehörte unter anderem das Aufschliessen der Kirche frühmorgens und das Abschliessen derselben abends. «Dann hatte ich dafür zu sorgen, dass die Kirche immer sauber war. Das Putzen gehörte aber nicht zu meinen Lieblingspflichten», sagt Otmar Würms unumwunden. Regelmässig hatte er auch die Gesangsbücher auf ihre Vollständigkeit und ganz allgemeine auf ihren Zustand hin zu überprüfen. «Die Kirchgänger sind aber immer sehr sorgfältig mit dem Eigentum der Kirche umgegangen», sagt Würms.

Nur einmal habe sich jemand an der Kasse des Opferstocks zu schaffen gemacht hat.

«Die Kirche ist schliesslich für jedermann zugänglich, so dass nie Licht in die Sache gebracht werden konnte.»

Seither leere er es aber jeden Abend und seither sei auch nie wieder etwas Vergleichbares geschehen. Um den Blumenschmuck sei stets seine Frau bemüht gewesen.

Hostien werden immer weniger gebraucht

Jedes Jahr hatte er zudem den Bestand an Kerzen und an Hostien aufzufüllen. Insbesondere das Besorgen der Hostien sei immer schwieriger geworden, weil es immer weniger Klöster gebe, die diese noch herstellen würden.

«Anfangs kauften wir die Hostien vom Kloster Scholastika in Tübach, bis diese aus Personalmangel die Produktion hatten einstellen müssen. Seither beziehen wir sie vom Kloster Maria Zuflucht in Weesen.» Pro Jahr musste er rund drei bis vierhundert Hostien bestellen. Früher seien es freilich noch mehr gewesen. Otmar Würms sagt mit Bedauern:

«Dabei bewegt sich der Anteil Katholiken im Dorf immer zwischen hundert und hundertfünfzig, das heisst, dass die Jüngeren immer weniger in die Kirche kommen.»

Was die genauen Gründe für diese Entwicklung sind, könne er nicht sagen. «Es mag sein, dass jemand nicht kommt, weil auch die Kollegen nicht in die Kirche gehen oder weil die Kirche allgemein für sie an Bedeutung verloren hat», mutmasst Otmar Würms.

Schlafender Hund beim Gottesdienst

Zu den wichtigsten, aber gemäss Würms auch den schönsten Aufgaben, gehörten die Vorbereitungen für den sonntäglichen Gottesdienst.

«In der Regel war es Routine, ausser, wenn ein neuer Pfarrer gekommen ist. Denn jeder hatte seine Eigenheiten, die zuerst kennen lernen musste.»

Dabei sei es aber nie um Einschneidendes gegangen, höchstens, dass der eine Pfarrer die Bibel lieber links liegen hatte, während der andere sie bevorzugt rechts auf der Kanzel liegen haben wollte.

Speziell in Erinnerung sei ihm aber ein Pfarrer gewesen, der einen Hund hatte. «Wir konnten den Hund während des Gottesdienstes nicht alleine lassen, so dass er mit allen anderen auch jeweils in der Kirche war.» Gestört indes habe der Hund nie. Der habe sich in eine Ecke gelegt und geschlafen.

Kleinigkeiten selbst repariert

Grundsätzlich aber habe ihm nie jemand in seine Arbeit reingeredet und ihm freie Hand gelassen. Dabei sei ihm auch sein Beruf als Mechaniker zugute gekommen. Er sagt:

«Wenn einmal etwas kaputt war, dann konnte ich es meistens selbst richten.»

Dazu gehörte beispielsweise das Wiederfestmachen der Heizkörper unter den Kirchenbänken, die sich manchmal gelockert hätten. Auch an die Kirchenglocken wagte er sich heran, «aber nur, wenn es Kleinigkeiten waren». Ansonsten seien diese im Rahmen des jährlichen Service immer in tadellosem Zustand gehalten worden.

Vom Kaplan bis zum Bischof

Der Höhepunkt in Otmar Würms über dreissigjähriger Tätigkeit als Mesmer sei der Besuch des damaligen Bischofs und Namensvetter Otmar Mäder gewesen. «Bei dieser Gelegenheit hat er zwei unsere Kinder gefirmt», erinnert sich Würms. Mit Otmar Mäder verbinde ihn jedoch noch ein anderes Erlebnis. «Denn es war er, damals noch als Kaplan, der mich vor etwa 60 Jahren in der Verein Katholischen Jungmannschaft aufgenommen hat.»

Auch aufgrund solcher Erlebnisse blicke er mit Dankbarkeit auf seine Mesmertätigkeit zurück, doch sei der Zeitpunkt gekommen, das Amt zu übergeben. Otmar Würms sagt:

«Meine Nachfolgerin, Larissa Spiess, kümmerte sich nach dem Tod meiner Frau vor vier Jahren um den Blumenschmuck und kennt die Abläufe und Aufgaben, die sie erwarten schon gut.»

Zudem habe er während der letzten drei Monate genügend Zeit gehabt sie einzuarbeiten. Bevor sie jedoch das Gelernte zeigen könne, habe Würms bereits die erste Vertretung übernehmen müssen, da Larissa Spiess zurzeit in den Ferien weile.

Den Jakobsweg vom Bodensee nach Fribourg erwandert

Er selbst freue sich nun auf Wanderungen in den Bergen oder aufs Bewandern von Pilgerwegen. Er sagt:

«Den Ehrgeiz bis nach Santiago de Compostela zu wandern habe ich aber nicht.»

Dies obwohl er während der letzten Jahre etappenweise den Weg vom Bodensee bis nach Fribourg gegangen ist.

Am meisten jedoch freue er sich auf den nächsten Gottesdienst, den er nicht hatte vorbereiten müssen. «Einfach wieder einmal einer Predigt folgen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob man an alles gedacht hat – das werde ich geniessen.»