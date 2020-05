Eine Wattwiler Firma setzt bei der Produktion von Atemschutzmasken auf Holzwolle Bei der Lindner Suisse GmbH dreht sich alles um Holzwolle. Die einzige und letzte Holzwolle-Fabrik der Schweiz verwendet das Naturprodukt nun auch als Füllmaterial von Atemschutzmasken. Fabio Giger 27.05.2020, 17.01 Uhr

Die Holzwolle für die Schutzmasken wird gemäss Lindner-Geschäftsführer Thomas Wildberger mit einem speziellen Hobel ausschliesslich aus Kernholz hergestellt. Bild: Fabio Giger

Am Fusse der alten Rickenstrasse, im Gebäude der Lindner Suisse GmbH, dreht sich alles um Holzwolle. Das Unternehmen in Wattwil ist die einzige und letzte Holzwolle-Fabrik der Schweiz. Zu Normalzeiten ist ihr Produkt vorwiegend für die Euterreinigung von Kühen oder als Erosionsschutz im Strassenbau gefragt.

Zwischen Europaletten und Vliesrollen

Irgendwo zwischen den Europaletten und zahlreichen Vliesrollen ist in der Lagerhalle auch ein Fass mit spezieller Holzwolle verstaut: Sie ist für die Füllung von Atemschutzmasken vorgesehen. Wo genau das Bunkerfass steht, will Thomas Wildberger, Geschäftsführer und Inhaber der Lindner Suisse GmbH nicht verraten. Er erklärt bei einem Rundgang:

«Es ist so etwas wie der

Goldtresor in unserem Betrieb.»

Wieso eine Maske mit Holzwolle füttern? «Holz hat antiseptische und hygroskopische Eigenschaften», antwortet Wildberger. Tatsächlich wird Holz wegen seiner Gerb- und Harzsäuren eine keimbekämpfende Wirkung zugesprochen.

Zudem vermag die Wolle dank ihrer grossen Oberfläche viel Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren. Wildberger verspricht: «Unsere Maske bleibt so über Stunden trocken.» Medizinisch geprüft oder zertifiziert sind die Lindner-Masken aber nicht.

Erst zögerlich, dann ging es sehr schnell

Die Eigenschaften der Holzwolle werden sonst besonders von Landwirten sehr geschätzt. Bei der Euterreinigung vor dem Melken kommt laut Wildberger auf rund einen Viertel aller Schweizer Höfe Lindner-Wolle zum Einsatz.

Sein Produkt ist aber weit über die Landesgrenzen hinaus beliebt. «Saisoniers entdecken in der Schweiz unsere Holzwolle und empfehlen sie zu Hause weiter», erklärt der Lindner-Chef. So habe sich die Firma mittlerweile ein grosses Netzwerk aufgebaut – insbesondere in Nord- und Osteuropa.

Die Holzwolle-Füllung der Lindner-Masken wiegt knapp fünf Gramm. Die dazugehörigen Stoffmasken werden in Libingen hergestellt. Bild: Fabio Giger

Mit Wattwiler Holzwolle werden aber auch Anzündwürfel hergestellt, Teddybären gestopft oder eben Erosionsvliese gewebt. Sogar der «Böögg» am Zürcher Sechseläuten brennt dank Lindner Holzwolle.

Die Idee mit der Maske hatte ein Freund von Wildberger in der zweiten Lockdown-Woche. Damals nahm die Maskenthematik ihren Lauf. Wildberger erinnert sich: «Er rief mich an und meinte: ‹Wieso nicht ein Wisch Holzwolle vor den Mund?›» Anfänglich zögerte der Toggenburger Unternehmer. Er war sich nicht sicher, ob jemand statt einer Hygienemaske eine Maske mit Holzwolle-Futter tragen würde. Nach einem Gespräch mit seiner Frau hat Wildberger den Ehrgeiz aber ergriffen.

Betriebsgeheimnis wird nicht verraten

Er liess eine seiner Hobelmaschinen aus Hygienegründen reinigen und entölen. Durch diesen Hobel geht nur das härteste und wertvollste Stück des Holzes: das Kernholz. Dieses ist härter und enthält mehr antiseptische Stoffe als das in den äusseren Stammschichten. Welche Holzart zur Produktion der Maskenwolle verwendet wird?

Ebenfalls Betriebsgeheimnis. Insgesamt produzierte die Firma rund 2,4 Tonnen Maskenwolle. Genug für eine Weile. Eine Maskenfüllung wiegt zirka fünf Gramm. Bei einer Bestellung liefert Lindner Holzwolle mit, die für 30-maliges Wechseln reicht.

Die Produktion soll im Toggenburg bleiben

Lindner-Chef Wildberger musste sich auch auf die Suche nach einer Näherin machen, die Stoffmasken fertigen könnte. Fündig wurde er in Libingen bei Erika Meier. Sie näht unter ihrer Marke Fadenstark Stirnbänder, Portemonnaies, T-Shirts und nun auch Mundschutzmasken. Dazu Wildberger:

«Innert weniger Tage hatte sie

einen Prototypen entworfen»

Ende April hat das Duo eine erste Serie gefertigt. Für das Maskenprojekt helfen ihr jetzt vier Näherinnen. Sollte die Nachfrage weiter steigen, müsse man sich für weitere Kapazitäten umschauen. «Ziel ist aber, die Produktion im Toggenburg zu behalten», so Wildberger. Im Mai gingen schon weit über 500 Bestellungen für die 35-fränkige, mehrfach waschbare Maske ein.

«Wir sind von der hohen Nachfrage überrascht», sagt Wildberger. Die Anfragen kommen aus der ganzen Schweiz: «Anfang Woche sind vier Bestellungen aus der Westschweiz und zwei aus dem Bündnerland eingetroffen.» Zwei Lindner-Angestellte bearbeiten die Aufträge und bringen die Pakete auf die Post.

Anpreisungen in den sozialen Medien

In den sozialen Medien ging die Nachricht über die Masken mit der natürlichen Füllung rum wie ein Lauffeuer. Sogar PEFC Frankreich, die Organisation für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, hat Lindners Maske in den sozialen Medien angepriesen. Als Nächstes drängt sich ein Onlineshop auf. Dieser sei kurz vor der Fertigstellung.