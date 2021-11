Volley Toggenburg verliert zum siebten Mal in Serie.

Volleyball NLA Die Frauen von Volley Toggenburg kassieren im siebten Spiel die siebte Niederlage und müssen sich weiterhin bis zum ersten Erfolgserlebnis gedulden Gegen Genève Volley wollte Volley Toggenburg die ersten Punkte holen. Die Enttäuschung über die klare 0:3-Niederlage war am Ende entsprechend gross. Markus Imthurn 08.11.2021, 11.23 Uhr

Die Toggenburger Angreiferinnen konnten sich gegen Genève Volley kaum in Szene setzen. Bild: Reinhard Kolb

Leider wurden die Weichen für eine erneute Niederlage schon sehr früh gestellt. Volley Toggenburg fand gegen das unbequem aufspielende Genf kaum Mittel, um sich aus der ohnehin schwachen Defensive zu lösen und verlor zum siebten Mal in dieser Saison.

Erneut war die Annahme für viele Fehler im Spielaufbau der Wattwilerinnen verantwortlich. Die Genferinnen bestraften dies rigoros und setzten sich ab. Dass der erste Satz «nur» mit 20:25 verloren ging, lag an der schlechten Chancenauswertung der Genferinnen.

Offensive Gäste und die Mühe mit dem Service

Zu Beginn des zweiten Satzes zeichnete Mittelblockerin Joanna Mazzoleni für die ersten vier Punkte verantwortlich. Doch diese glänzenden Blocks der 21-Jährigen verblassten bei der geballten Angriffspower der Genferinnen. Mit Rusek, Larson und der immer stärker werdenden Palmer standen den Gästen drei starke Angreiferinnen zur Verfügung.

Verstärkt wurde dieses Trio durch die überzeugend aufspielende US-Passeuse Lindberg. Volley Toggenburg fehlten diese Möglichkeiten. Obschon Topscorerin Roberts besser ins Spiel kam und Kekhoua endlich zeigen konnte, was in ihr steckt, war dies zu wenig. Hinzu kamen die Servicefehler, die sich in erschreckendem Mass zu häufen begannen. So verwunderte es nicht, dass auch der zweite Satz mit 18:25 verloren ging.

Wer auf eine Leistungssteigerung des Heimteams nach der Pause hoffte, wurde enttäuscht. Die Wattwilerinnen wirkten völlig verunsichert und steuerten bei den ersten acht Punkten der Gegnerinnen sieben Eigenfehler bei. Trainer Erni versuchte mit der Einwechslung von Alina Hofacher dem Spiel neue Impulse zu geben, doch da lag Volley Toggenburg schon 4:11 in Rückstand. Auch der Glaube, das Spiel noch wenden zu können, schien nicht mehr vorhanden zu sein.

Den Toggenburgerinnen die Grenzen aufgezeigt

Volley Toggenburg enttäuschte am Sonntag auf ganzen Linie. Sowohl defensiv als auch offensiv waren die Gäste das bessere Team. Die Deutlichkeit der Niederlage kommt einer schallenden Ohrfeige gleich.

Den Toggenburgerinnen wurden die Grenzen der eigenen Möglichkeit eindrücklich aufgezeigt. Während in den ersten Spielen gegen stärkere Gegnerinnen noch gute Ansätze gezeigt wurden, ist davon momentan nicht mehr viel zu sehen. Gegen Franches Montagnes und Val-de-Travers müssen nun Satzgewinne oder noch besser Punkte her, wenn man sich in der Tabelle verbessern will.