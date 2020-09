Eine unendliche Geschichte endet: Die Umfahrung Bütschwil wird eröffnet Seit fast 70 Jahren gibt es Ideen, wie Bütschwil umfahren werden kann. Nun wird eine davon Tatsache. Am Donnerstag fahren zum ersten Mal Autos über die neue Strasse. Martin Knoepfel 17.09.2020, 08.50 Uhr

Die Baustelle der Umfahrung Bütschwil im November 2017. Insbesondere in Dietfurt kam es während der Bauzeit zu Staubildungen. Eine Luftaufnahme der Baustelle im Januar 2018. Am 25. August 2018 konnten Interessierte die Baustelle besichtigen. Die Umfahrung Bütschwil im Mai 2020, wenige Monate vor der Eröffnung. Hier: Der Anschluss an die Umfahrung Lichtensteig. Die Umfahrung Bütschwil im Mai 2020, wenige Monate vor der Eröffnung. Hier: Hinter dem Bahnhof Bütschwil in Richtung Dietfurt. Schon seit geraumer Zeit stehen die Wegweiser, die dereinst auf die Umfahrung hinweisen. Bis zur Eröffnung der Umfahrung müssen Autofahrer hier rechts abbiegen. Danach geht es geradeaus an Bütschwil vorbei. Der Tunnel Michelau ist der einzige bergmännische Tunnel der Umfahrung Bütschwil. Im April 2017 wurde der Durchschlag gefeiert.

Michael Ende hätte nicht besser Regie führen können. Die Entstehung der Umfahrung Bütschwil ist eine «Unendliche Geschichte», die nun doch noch ihr Ende findet. Erste Ideen gehen auf 1951 zurück.

Nägel mit Köpfen machte der Kanton in den 80er-Jahren, als er erst vier und dann zwei Varianten näher prüfte.

Auch Nichts-Tun war eine Option

Die lange Vorgeschichte hatte sich in vielen Plänen niedergeschlagen, davon zwei mit kilometerlangen Tunneln auf dem rechten Ufer der Thur. Neben einer Linienführung nahe der SBB-Strecke und einer westlichen Umfahrung Bütschwils stand auch die Variante Nichts-Tun zur Debatte, an der die Gemeinde – wenig erstaunlich – keinen Gefallen fand.

Umstritten war zudem, ob die Umfahrung bis ins Bräggfeld oder nur bis nördlich Engi reichen soll. Die kürzere Variante obsiegte. Damals lag der durchschnittliche Tagesverkehr bei knapp 10'000 Fahrzeugen. Mittlerweile sind es fast 17'000.

Die Gegner waren nicht erfolgreich

2005 und 2006 entstand ein Genehmigungsprojekt. Da es die geschützte Thur-Landschaft tangierte, musste die eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission konsultiert werden. 2008 sagte der Gemeinderat von Bütschwil-Ganterschwil in der Vernehmlassung Ja zur Umfahrung. Das Referendum wurde ergriffen, doch in der kommunalen Volksabstimmung obsiegte er mit rund 80 Prozent Ja.

Im Dezember 2009 folgte das Ja des Kantonsrats. Auch hier wurde das Referendum ergriffen, doch brachten die Gegner aus grünen Kreisen nicht genug Unterschriften zusammen. Zudem hatte der Kanton zugesichert, nach der Eröffnung der Umfahrung Massnahmen zur Verkehrsberuhigung zu realisieren. Diese sind aber umstritten.

Start vor sechs Jahren

Im Mai 2014 folgte der Spatenstich für die Umfahrung in Form einer Explosion in Engi. Die Arbeiten wurden vor allem von Norden her vorangetrieben, damit die fertiggestellten Teile dem Baustellenverkehr dienen konnten. Eines der ersten Teilprojekte war der Tagbautunnel Engi. Die Bauarbeiten führten vor allem in Engi und Dietfurt zu kilometerlangen Staus. Mit der Eröffnung von heute hält der Kanton die ursprünglich kommunizierte Bauzeit – sechs Jahre – ziemlich genau ein.