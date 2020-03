Eine ganze Schulklasse wird wegen Einsatz für die Umwelt zur «Kirchbergerin des Jahres» gewählt

Dorfkorporation Kirchberg verkauft das Kommunikationsnetz an die RWT AG

An der Rechnungsgemeinde wurde beschlossen, dass die Dorfkorporation Kirchberg das Kommunikationsnetz an die Regionalwerk Toggenburg AG (RWT) verkauft. Zudem wurden an diesem Anlass die Scharleiter von Blauring und Jungwacht als Kirchberger des Jahres gewählt.