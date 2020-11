Eine Fussgängerüberquerung wandert weiter: Passerelle in Wattwil wird abgebrochen und verfrachtet Der Fussgängerübergang am südlichen Ende des Bahnhofs Wattwil wurde in der Nacht vom Montag auf Dienstag in Teilstücke zerlegt und von den Stützen gehoben. Sie muss Bauarbeiten der SOB weichen. Beim Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland wird die Passerelle ein zweites Leben erhalten, als Eingangsportal des geplanten Dampfbahn-Freilichtmuseums in Bauma. Martin Knoepfel 24.11.2020, 12.54 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 24. November, wurde mit dem Abbruch der Passerelle am Bahnhof Wattwil begonnen. Die Elemente wurden anschliessend auf Lastwagen verladen und machten sich auf den Weg nach Bauma.

Rund 110 Jahre stand der Fussgängerübergang am südlichen Ende des Bahnhofs Wattwil. Er überspannte die Geleise der SBB und der Südostbahn dort, wo die Züge nach Kaltbrunn und Ebnat-Kappel ausfahren. Damit ist nun Schluss.

Beim Umbau des Südkopfs des Bahnhofs Wattwil stehen die Stützen der stählernen Passerelle im Weg. Sie sind auch nicht gegen Entgleisungen geschützt. Die Südostbahn hat deshalb beschlossen, die Passerelle zu entfernen. Seit einigen Jahren dient die neue Bahnhofunterführung Süd als Verbindung unter den Gleisen.

Arbeit erst nach Mitternacht möglich

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag wurde die Passerelle in mehrere Teile zerlegt, abgebaut und mittels Kran auf Spezialfahrzeuge für den Transport grosser Stücke gehievt. Die Arbeiten konnten erst nach Mitternacht beginnen, als die letzten Züge Wattwil verlassen hatten und die Fahrleitungen ausgeschaltet waren.

Die einzelnen Elemente der Passerelle enden aber nicht in den Hochöfen eines Stahlwerks, sondern sie erhalten ein neues Leben in Bauma im Zürcher Oberland. Dort haben Eisenbahnfans eine Basis für den Betrieb von Oldtimer-Zügen eingerichtet und unter anderem eine historische Bahnhofhalle aufgestellt. Geplant ist, die Passerelle in Bauma wieder aufzubauen.