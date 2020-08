Eine Diskussion über die Massentierhaltungs-Initiative in Ebnat-Kappel brachte zutage: Die Landwirtschaft ist einmal mehr der «Prügelknabe» Nationalräte aller Parteien trafen sich in Ebnat-Kappel, um über die Massentierhaltungs-Initiative zu debatieren. Bei der Diskussion war der Frust der Bauern spürbar. Adi Lippuner 23.08.2020, 17.15 Uhr

Diskussion über die anstehende Massentierhaltungsinitiative und den Gegenvorschlag: Die Nationalräte Markus Ritter, Esther Friedli, Mike Egger, Martina Munz, Gesprächsleiter Samuel Graber und Ruedi Noser (von links). Bild: Adi Lippuner

Organisiert von der IG Anbindestall, fand im Landgasthof Sonne im Wintersberg, auch bekannt als «Haus der Freiheit», eine Podiumsdiskussion rund um die Massentierhaltungs-Initiative und den Gegenvorschlag des Bundesrates statt. Rasch wurde am Freitagabend deutlich, dass sich die produzierenden Bäuerinnen und Bauern als «Prügelknaben» der Nation sehen.

Sämtliche Umweltbelastungen, vom Einsatz der Pestizide bis zur Verunreinigung des Trinkwassers, werde ihrem Berufsstand angelastet, so SVP-Nationalrätin Esther Friedli. Dabei produziere die ganze Bevölkerung Verunreinigungen, insbesondere durch Medikamentenrückstände im Wasser. Aber dies sei nicht messbar und so werde ständig die Landwirtschaft kritisiert.

Verhindert wegen eines Velounfalls

Unter der Leitung des ehemaligen Präsidenten des Schweizerischen Kälbermästerverbands, Samuel Graber, diskutierten Mike Egger, SVP, Esther Friedli, SVP, Martina Munz, SP, Ruedi Noser, FDP und Markus Ritter, CVP. Kurzfristig absagen musste Meret Schneider, Initiantin der Massentierhaltungs-Initiative und Mitglied der Grünen Partei.

Sie hatte auf dem Weg zum Bahnhof einen Unfall mit ihrem Velo und musste sich ärztlich behandeln lassen. Somit fehlte die Hauptperson des Abends und Martina Munz musste als einzige Vertreterin der politisch linken Seite, diese Ansichten vertreten.

Strittige Fragen konträr diskutieren

Sowohl für den Hausherrn, alt Nationalrat Toni Brunner, als auch für die Organisatoren des Abends, Vanessa und Patrick Monhart von der IG Anbindestall Ostschweiz, ist es üblich, dass strittige Fragen konträr diskutiert und dann Lösungen gesucht werden.

«Wir haben in der Schweiz keine Massentierhaltung und konnten die Initiantin bei einer Begehung im Tösstal überzeugen, dass Anbindeställe für Tiere nicht schlecht sein müssen und die Annahme der Initiative für viele Bauern, insbesondere in den Berggebieten, ein faktisches Berufsverbot bedeuten würden,» so Patrick Monhart.

«Auf rund 10'000 Bauernhöfe mit Anbindeställen könnten die mit der Initiative verbundenen Vorschriften einer besonders tierfreundlichen Stallhaltung (BTS) nicht erfüllt werden. Denn dies bedeutet den Wechsel zu einem Laufstall und mit der Übergangsfrist von 25 Jahren würde die jetzt aktive Generation ihren Betrieb nicht mehr an die Nachkommen übergeben,» liess Patrick Monhart die Anwesenden wissen.

Gut gemeinter Gegenvorschlag

Markus Ritter, er ist Präsident des Schweizerischen Bauernverbands, lehnt sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag des Bundesrates ab.

«Dieser ist gut gemeint, aber gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Initiative und Gegenvorschlag sind unnötig, denn wir haben in der Schweiz, im Vergleich zu den umliegenden Ländern, kleinere, überschaubare Tierbestände.»

Für FDP-Nationalrat Ruedi Noser ist klar, dass in Freilaufställen mehr Ammoniak in die Luft gelangt. «Mir fehlt beim Bundesrat und auch beim Parlament eine klare Strategie in der Landwirtschaft.»

«Es gibt in der Schweiz keine Massentierhaltung»

Mike Egger hält schon die Bezeichnung der Initiative für falsch. «Es gibt in der Schweiz keine Massentierhaltung», sagte er. Aktuell könne 80 bis 90 Prozent des Schweizer Fleischbedarfs durch inländische Produktion gesichert werden, «bei Annahme der Initiative würden die Importe ansteigen».

Die SP-Politikerin Martina Munz ist der Meinung, dass sich die Landwirtschaft bewegen muss. «Wir brauchen mehr Ökologie. Wenn es den Bauern nicht gelingt, ökologischer zu produzieren, werden in Zukunft immer mehr Initiativen, sei es die Massentierhaltung oder die Trinkwasser-Initiative von der Mehrheit der Bevölkerung angenommen.» Zudem stimme es nicht, dass Anbindeställe verboten würden, die Tiere müssten einfach jeweils den halben Tag im Freien verbringen können.