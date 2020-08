Reportage «Eine Art ziviler Ungehorsam»: So machen Velofahrer in Wil auf ihre Anliegen aufmerksam Am Freitag fand die erste Critical Mass in Wil statt. Rund zwanzig Velofahrerinnen und Velofahrer trafen sich, um mit einer gemeinsamen Fahrradtour durch die Stadt auf das Fortbewegungsmittel aufmerksam zu machen. Corinne Bischof 29.08.2020, 12.53 Uhr

Es regnet in Strömen, als sich am Freitagabend rund zwanzig Velofahrerinnen und Velofahrer mit ihren Gefährten beim Hofplatz in Wil treffen. Von hier aus wollen sie die allererste Critical Mass in Wil starten.

Aus den USA in über 300 Städte Die Idee der Critical Mess kommt ursprünglich aus den USA, mittlerweile gibt es die Bewegung in über 300 Städten der Welt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, dass sich mehrere Hundert Menschen zu einer gemeinsamen Velofahrt durch die Stadt treffen. So sollen die übrigen Verkehrsteilnehmer auf Fahrräder aufmerksam gemacht werden und ihnen mehr Platz zur Verfügung stellen. Der Name rührt daher, dass ab einer Menge von zehn Fahrrädern, der Critical Mass eben, das Nebeneinanderfahren von Velos im geschlossenen Verband erlaubt ist, sofern der übrige Verkehr nicht behindert wird. (cob)

Ein kleiner Anfang ist besser als keiner

Auch wenn sich am Freitag in Wil nicht Hunderte, sondern nur rund zwanzig Fahrerinnen und Fahrer versammelt haben, sind sie zufrieden. «Das ist auf jeden Fall mal ein Anfang», sagt eine Teilnehmerin. «Natürlich sind wir nicht schon beim ersten mal 500 oder sogar 1000 Menschen wie in Zürich. Aber Wil ist ja auch um einiges kleiner.»

Eigentliche Organisatoren gibt es bei der Critical Mass nicht. Sie findet jeden letzten Freitag im Monat statt, Zeit und Treffpunkt werden über eine Webseite im Internet kommuniziert. Sobald sich genügend Menschen versammelt haben, die für eine kritische Masse ausreichen, setzt sie sich in Bewegung. Eine Route wird dabei nicht festgelegt – wer zuvorderst fährt, bestimmt die Richtung.

Keine Organisatoren, trotzdem Regeln

Genau so ist es auch in Wil: Organisatoren sind kaum welche erkennbar. Zu Beginn der Aktion stellt sich ein Mann mittleren Alters vor die Gruppe und erinnert sie kurz und knapp daran, die Verkehrsregeln zu beachten. «Wir sind eine friedliche Gruppe», sagt er.

«Wir bleiben freundlich und ruhig, egal was passiert.»

Kaum hat er fertig gesprochen, setzen sich die Velos in Bewegung. Eine bestimmte Richtung gibt es nicht, im gemütlichen Tempo fahren sie rund 45 Minuten quer durch Wil. Dabei nutzen die Fahrerinnen und Fahrer sämtlichen Platz auf der Strasse: Viele von ihnen fahren zu dritt nebeneinander. Passanten schauen neugierig hinterher, wenn die Gruppe klingelnd vorbeifährt.

Velofahrer bilden gemeinsam ein Fahrzeug

«Die Critical Mass ist eigentlich ein grosses Fahrzeug», erklärt eine Teilnehmerin. «Deshalb sollten wir auch immer alle nah beieinander bleiben.» Kurz darauf hupt ein Auto hinter ihr energisch. Der Fahrer scheint sich über die Velofahrer vor ihm zu nerven. Sobald es möglich ist, drückt er aufs Gaspedal und überholt die Critical Mass. Die Velofahrerinnen und Velofahrer antworten mit einem fröhlichen Glockenklingeln und winken ihm zu.

Bild: Corinne Bischof (Wil, 28. August 2020)

Immer wieder betonen die Teilnehmenden, dass die Critical Mass keine Demonstration sei. «Es ist nur ein spontanes, grosses Verkehrsaufkommen von Velos», sagt eine Teilnehmerin. Dementsprechend muss für eine Critical Mass auch keine Bewilligung von der Stadt eingeholt werden. Teilnehmer Louis Sikkema aus Wattwil, der sich auch beim Klimastreik engagiert, sagt:

«Es ist eine Art von zivilen Ungehorsams, wir machen theoretisch nichts Illegales – und können mit einer ungewöhnlichen Aktion auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen.»