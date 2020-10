Einblick in eine Parallelgesellschaft: Das Kreisgericht Toggenburg verhandelt einen Fall missbilligter Liebe Das Kreisgericht Toggenburg verurteilt zwei Männer aus dem Kosovo wegen des Angriffs auf einen Landsmann. Der Hintergrund ist eine vom Vater nicht goutierte Liebesbeziehung. Martin Knoepfel 28.10.2020, 17.00 Uhr

Die Verteidiger zeigten sich überzeugt, dass ihre Mandanten das Opfer vor allem mit den Fäusten angegriffen haben.

Symbolbild: Getty

Das Erwachen ist unsanft am Mittag des 7. Mai 2019 in einer Wohnung in Bazenheid. Zwei Männer prügeln mit Golfschlägern auf den Mieter ein, der vor dem Fernseher eingeschlafen ist. Sie fragen immer wieder, wo sein Sohn wohne.

Auf die Antwort «Ich kenne die Adresse nicht» folgen neue Hiebe. Mit dem Arm kann der Mieter den Kopf schützen. Er trägt aber bis zu zwölf Zentimeter grosse Hautverletzungen und Blutungen an Stirn, Arm, Rumpf und Bein davon.

Nach einigen Minuten kann der Mieter aufstehen und einen Angreifer wegstossen. Die Männer flüchten. Am Tag darauf landen sie für 17 Tage in Untersuchungshaft. Die Golfschläger findet die Polizei vor dem Wohnblock. So hat sich der Zwischenfall laut Anklageschrift zugetragen. Am letzten Dienstag hat sich das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig damit befasst.

1998 als Asylbewerber gekommen

Der Angeklagte N. O. ist ein in der Waadt lebender Bürger von Kosovo, der 1998 wegen der Diskriminierung der Roma als Asylbewerber in die Schweiz kommt. Er betreibt heute eine Firma der Autobranche. Der Fall gebe Einblicke in eine Parallelgesellschaft, in der Konflikte nach eigenen Regeln erledigt würden, sagt die Staatsanwältin.

Die 1998 geborene Tochter von N. O. liebt einen acht Jahre älteren Mann, den Sohn des Opfers. Der Sohn ist mit einer anderen Frau verheiratet, lebt aber getrennt von dieser und den gemeinsamen Kindern. N. O. lehnt die Beziehung seiner Tochter aus religiösen Gründen ab.

Entscheid für die Liebe

Am 5. Mai 2019 verlässt die Tochter die elterliche Wohnung und teilt dem Vater mit, dass sie zum Geliebten nach Wil ziehe. In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai fahren die Frau von N. O. und zwei Männer aus der Familie nach Bazenheid, um mit dem späteren Opfer über die Beziehung seines Sohnes zu sprechen. Das Gespräch bleibt ergebnislos.

Am folgenden Morgen tauchen N. O. und sein Bruder M. O., ein Kleinunternehmer aus Deutschland, im Alttoggenburg auf. Am Mittag betreten die beiden Männer die Wohnung des Opfers.

Abdruck einer Inschrift auf dem Golfschläger

Die beiden Angreifer wollten die junge Frau auf jeden Fall zurückholen, um die Familienehre zu retten, wirft ihnen die Staatsanwältin vor. Sie hätten mit solcher Kraft auf das Opfer eingeschlagen, dass auf der Haut der Abdruck eines Schriftzugs vom Golfschläger sichtbar blieb. Das Opfer sei zwar nicht lebensgefährlich verletzt worden, aber die potenzielle Gefährdung gehe über eine einfache Körperverletzung hinaus, sagt die Staatsanwältin.

Landesverweis verhängt: Verteidiger lehnen Einstufung als Angriff ab

Beide Verteidiger verwenden viel Zeit darauf, darzulegen, weshalb man nicht von einem Angriff sprechen könne. Der Grund: Angriff ist eine «Katalogtat». Artikel 66 des Strafgesetzbuches enthält eine Liste von Delikten. Wenn ein Ausländer wegen einer Tat auf dieser Liste verurteilt wird, muss das Gericht ihn für 5 bis 15 Jahre des Landes verweisen. Ein Verzicht auf die Landesverweisung ist nur bei einem Härtefall möglich. Einfache Körperverletzung ist keine «Katalogtat». Schwere Körperverletzung wäre es, aber um die geht es nicht. Die Angeklagten kassieren je fünf Jahre Landesverweis. Bei N. O. kommt ein Eintrag im Schengen-Informations-System (SIS) dazu, um zu verhindern, dass er in einen Schengen-Staat zügelt. Bei M. O. kommt das nicht in Frage, da er eine Aufenthaltsbewilligung für Deutschland hat. Der Verteidiger von N. O. argumentiert vergeblich, dass ein Landesverweis das Familienleben von N. O. zerstört und dass die Familie zum Sozialfall wird, da ein Teil der Kinder von N. O. noch zur Schule geht. (mkn)



N. O. wird zudem der versuchten Nötigung angeklagt, weil er in einem Telefonat mit seiner Tochter sagt, er werde nicht ruhen, bis ihr Geliebter im Rollstuhl sitze. Vor Gericht sagt N. O., er habe gemeint, er würde sogar einen Krüppel im Rollstuhl diesem Mann vorziehen.



Opfer und junge Frau erklären Desinteresse

Der Zwangsmassnahmenrichter verhängt eine Kontaktsperre. Die beiden Angeklagten dürfen weder nach Wil oder Bazenheid kommen noch in irgendeiner Form Kontakt mit dem Opfer, dessen Sohn oder der jungen Frau aufnehmen.

Das Opfer und die junge Frau erklären ihr Desinteresse an einer Strafverfolgung. Sie sind beim Prozess nicht dabei. Wegen der Coronapandemie ist zudem M. O. von der Teilnahme am Prozess befreit.

Alternatives Szenario der Verteidigung

Die Verteidiger konstruieren einen alternativen Ablauf. Danach haben die Angeklagten geklingelt und das Opfer hat sie ins Haus und in die Wohnung gelassen. Das sei anders nicht möglich, weil die Haustür des Blocks immer abgeschlossen sei, sagen sie.

In der Wohnung gerät die Aussprache ausser Kontrolle, vielleicht nach Provokationen durch das Opfer. Die Folge sei eine Rauferei. Der Verteidiger von M. O. zeigt sich überzeugt, dass sein Mandant nur N. O. und das Opfer habe trennen wollen, und beantragt einen vollständigen Freispruch. Der Verteidiger von N. O. räumt die einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand ein, bestreitet aber die Nötigung. Die Verteidiger vermuten, das Opfer habe die Geschichte mit dem Schlaf erfunden, um als wehrhaft dazustehen.



Zwei Schuldsprüche des Kreisgerichts

Das Gericht sieht das anders und verurteilt beide Angeklagten. N. O. erhält 20 und sein Bruder 13 Monate, jeweils bedingt erlassen auf zwei Jahre. Dazu kommen die Landesverweise. Das Gericht bleibt unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft, bei M. O. stärker als bei N. O.. Man wolle eine stärkere Differenz bei den Strafen schaffen, als von der Staatsanwältin beantragt, sagt der vorsitzende Richter.

Die Aussagen des Opfers seien glaubwürdig. Sie stimmten überein mit dem medizinischen Gutachten und den Erkenntnissen der Kriminaltechnik. Das Opfer habe nur Schlagspuren auf der linken Seite. Das zeige, dass es im Liegen geschlagen worden sei.

Zudem hält es das Gericht für möglich, dass die Angeklagten ins Haus gelangt sind, ohne dass das Opfer die Haustür geöffnet hat, weil die Tat über Mittag erfolgt und der Block 14 Wohnungen hat. Schliesslich deuten die DNA-Spuren auf Schläge mit den Golfschlägern. Die versuchte Nötigung sei ein klassischer Fall, sagt der Richter.