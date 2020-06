Ein verheerender Brand hat vor 400 Jahren das Kloster St.Maria der Engel oberhalb von Wattwil komplett zerstört – Spuren des einstigen Gotteshauses sind noch zu finden Nach der Feuersbrunst in der Panneregg wurde das neue Kloster auf der anderen Talseite auf der Wenkenrüti neu gebaut. Der Name ist geblieben: St.Maria der Engel. Beat Lanzendorfer 16.06.2020, 05.00 Uhr

Der erhaltene Torbogen mitten auf dem Vitaparcours diente dem Kloster einst als Westausgang. Bild: Beat Lanzendorfer

Am 16. Juni vor 400 Jahren fiel das einstige Franziskanerinnenkloster St.Maria der Engel in der Wattwiler Panneregg (auch bekannt als Pfanneregg) einer Feuersbrunst zum Opfer.

Spuren, die darauf hinweisen, dass dort einst ein Kloster stand, sind noch heute sichtbar. Besonders für jene, welche sich auf dem 15 Posten umfassenden Vitaparcours fit halten. So laufen die Sportlerinnen und Sportler bei Posten 2 durch einen Torbogen, der zu Klosterzeiten als Westausgang diente.

Der Übergang von den betenden Frauen zum laufenden Volk war keineswegs fliessend – dazwischen liegen 350 Jahre. Nachdem sich der Wattwiler Turn- und Sportverein 1969 für die Errichtung eines Vitaparcours starkmachte, konnte dieser bereits im folgenden Jahr eröffnet werden.

Das Gründungsjahr des Klosters ist unbekannt

Unterlagen zufolge, die im Archiv der Ortsgemeinde Wattwil aufbewahrt werden, sei es nicht möglich, das genaue Gründungsjahr des Klosters in der Panneregg zu bestimmen. Als sicher gilt, dass im 14. Jahrhundert Gott dienende Waldbrüder eine Einsiedelei unterhielten. Der letzte dieser Glaubensbrüder soll um das Jahr 1400 dort gewesen sein.

Die Gedenktafel, mit der auf den Brand im Jahre 1620 aufmerksam gemacht wird. Bild: Beat Lanzendorfer

Dies nahm der St.Galler Abt Kuno zum Anlass, einige fromme Schwestern, die am Fusse des Schlosses Yberg zu Hause waren, in die Panneregg umzusiedeln. Es war ihnen auf der gegenüberliegenden Talseite zu unruhig geworden, weil der Weg zum Ricken genau an ihrer Behausung vorbeiführte.

Anfänge des Frauenklosters waren von Armut gezeichnet

Die Anfänge des Frauenklosters auf der Panneregg waren dann von grosser Armut gezeichnet. Die Schwestern mussten ihren Lebensunterhalt durch harte Arbeit und gemäss Grundsatz des Franziskanerordens mit Betteln bestreiten.

Besserung trat erst durch eine Landschenkung der Gebrüder Thurmann in der oberen Wis und weiterer Zukäufe von Liegenschaften im Stutz und auf der Egg ein. Während der Reformation fielen dann einige der Nonnen vom katholischen Glauben ab. Darunter sollen zwei Schwestern von Ulrich Zwingli gewesen sein, die der Reformator persönlich zum Verlassen des Klosters aufgefordert habe.

Der Glaubensspaltung war der Konvent in der Panneregg verarmt und personell arg dezimiert hervorgegangen. Die Menschen der Umgebung standen der mittelalterlichen Stiftung ablehnend gegenüber. Die Klosterleitung sah sich deshalb gezwungen, Neueintretende auch bei fraglicher Eignung aufzunehmen. Der St.Galler Abt Othmar Kunz stellte sogar Überlegungen an, das Kloster aufzuheben.

Zuerst die Pest, dann der verheerende Brand

Eine glückliche Fügung mit der Ernennung der in Lichtensteig geborenen Elisabeth Spitzli zur Oberin brachte Besserung. Mit dem Auftrag, dem alten franziskanischen Ordensideal wieder nachzuleben, nahm sie die Reform an die Hand und führte das Kloster innert weniger Jahre zur einstigen Blüte.

Die im Jahre 1611 grassierende Pest brachte dann aber viel Unheil über die Panneregg. Viele Schwestern starben, darunter auch die Oberin Elisabeth Spitzli. Für die verbliebenen Nonnen zogen neun Jahre später erneut dunkle Wolken am Himmel auf. Im heissen Sommer des Jahres 1620 waren die Schwestern mit der Klosterwäsche beschäftigt, als das Waschhaus in Brand geriet und das Kloster innert weniger Stunden bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Das Kreuz als Hinweis, dass auf der Panneregg einst ein Kloster stand. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Wiederaufbau des rund 125 Meter langen und 20 Meter breiten Klostertraktes stand nicht zur Diskussion. Mit ein Grund dürfte das Ansinnen des St.Galler Abtes Bernhard II gewesen sein, der die Schwestern in der Nähe des Schlosses Yberg haben wollte, um deren Schutz besser garantieren zu können. Es war die Zeit des Dreissigjährigen Krieges (1618–1648). Im religiösen als auch territorialen Konflikt kämpften das Heilige Römische Reich und seine katholischen Alliierten gegen die übrigen europäischen Mächte.

Rickenpass war strategisch von hoher Bedeutung

Die Eidgenossenschaft konnte sich damals den Kriegswirren entziehen, musste den ausländischen Truppen aber ein Durchgangsrecht gewähren. Die Passage über den Rickenpass war zu jener Zeit strategisch von hoher Bedeutung, weshalb im Schloss Yberg Milizen stationiert waren, die aktiv werden konnten, wenn das Kloster bedroht wurde.

Die heimatlosen Schwestern verlegten somit auf Geheiss des Abtes ihren Wohnsitz auf die andere Talseite. Gleichzeitig erteilte er ihnen mittels Erlaubnisbrief das Sammeln von Steuern, um auf der Wenkenrüti ein neues Kloster erbauen zu können.

Der Grundstein, den Fürstabt Bernhard Müller persönlich vornahm, wurde am 21.März 1621 gelegt. Der Konventflügel sowie die Kirche waren noch im selben Jahr bezugsbereit. Die offizielle Einweihung der Klosterkirche erfolgte im Jahr darauf. Am 23.Oktober 1622 war es Weihbischof Anton Trittl von Konstanz, der die Klosterkirche samt dreier Altäre persönlich einweihte.

Das Kloster an seinem jetzigen Standort

Das neu erbaute Kloster in der Wenkenrüti trägt ebenfalls den Namen St.Maria der Engel. Unruhige Zeiten erlebte die Klostergemeinschaft nach der Besetzung der Eidgenossenschaft 1798. Die Besatzer hielten sich zwar an die Regeln der Klausur, verursachten aber hohe Kosten, weil sie verpflegt sein wollten.

Das Kloster St.Maria der Engel in Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Mehr Probleme bereiteten die helvetischen Beamten, welche gemäss «Klostergesetz» sämtliche Klöster dem Staat zu unterstellen hatten und den Auftrag erhielten, deren Vermögen zu registrieren. Die endgültige Aufhebung des Klosters St.Gallen 1805 brachte für jenes in der Wenkenrüti aber keine gravierenden Nachteile.

Heute lebt eine Wohngemeinschaft dort

In der grossen Hungersnot in den Jahren 1816/17 halfen die Schwestern der leidenden Bevölkerung, indem sie im Waschhaus des Klosters während fünf Monaten jeden Tag für 100 Personen Suppe kochten. Fast 200 Jahre später lebten noch sieben Kapuzinerinnen im Kloster. Zu wenige, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.

Deshalb verliessen sie im Jahre 2010 Wattwil und fanden Aufnahme in anderen Klöstern. Seit 2012 trägt eine Stiftung die Verantwortung für die Liegenschaften. Im selben Jahr zog die «Fazenda da Esperanca» in die Räumlichkeiten oberhalb von Wattwil.

Hierbei handelt es sich um eine Wohngemeinschaft für junge Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden und deren Ziel es ist, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.