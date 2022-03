Der FC Bazenheid holt gegen Rorschach-Goldach einen Punkt.

Regionalfussball Ein verhaltener Rückrundenauftakt: Bazenheid muss sich zum Start in den Frühling mit einem 1:1 gegen Rorschach-Goldach zufriedengeben Die Toggenburger waren mit einigen Ambitionen zum ersten Meisterschaftsspiel des Jahres nach Tübach gereist, um sich mit Aufsteiger Rorschach-Goldach zu messen. Am Schluss reichte es immerhin zu einem Punkt, weil Pietro Scardanzan die Toggenburger mit seinem Tor in der Nachspielzeit vor einer Niederlage bewahrte. Beat Lanzendorfer 13.03.2022, 04.47 Uhr

Bazenheid, am Ball Mirco Jungblut, konnte die Erwartungen gegen Rorschach-Goldach nicht ganz erfüllen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wäre das Spiel nach 90 Minuten beendet gewesen, der Start in den Frühling wäre aus Sicht der Bazenheider zur Enttäuschung verkommen. Weil der Unparteiische aber ein paar Minuten Zusatzschichten anordnete, reichte es den Gästen immerhin zu einem Punkt.

Captain und Abwehrchef Marc Ott hielt es zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr hinten aus. Sein energischer Vorstoss auf der linken Seite und der anschliessende Pass zur Mitte sorgten für Verwirrung in der Abwehr der Einheimischen. Der kurz zuvor eingewechselte Pietro Scardanzan war zur Stelle und drosch das Leder zum Ausgleich unter die Latte.

Damit endete für die Bazenheider ein Arbeitstag doch noch einigermassen glücklich. Die mitgereisten Anhänger sahen aber eine Vorstellung, die Steigerungspotenzial aufweist.

Hinter den Erwartungen geblieben

Nach der überzeugenden Hinrunde und aufgrund der guten Resultate in der Vorbereitung, waren die Erwartungen auf Seiten der Toggenburger entsprechend ambitioniert. Was die rund 180 Besucherinnen und Besucher in Halbzeit 1 vorgesetzt bekamen, konnte aber nicht befriedigen. Beide Seiten gingen kein unnötiges Risiko ein, der Ball zirkulierte meist im Mittelfeld. Chancen waren hüben wie drüben Mangelware.

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter wollte nach Spielschluss auch nichts beschönigen: «Ich habe heute ein schlechtes Spiel gesehen.» Dabei nahm er seine Akteure aber auch in Schutz: «Meine Jungs haben mir schon in der Pause gesagt, dass der Platz extrem schwierig zu bespielen ist.»

Obwohl der Rasen von aussen ansehnlich aussah, schien er seine Tücken aufzuweisen, was in dieser Jahreszeit aber nicht anders zu erwarten ist. Weil beide Teams in der Vorbereitung nur auf Kunstrasen trainieren konnten, dürfte es noch etwas dauern, bis sie sich an die natürliche Unterlage gewöhnt haben.

Bernhardsgrütter hatte aber auch Gutes gesehen: «Sobald wir den Ball laufen liessen, haben wir gut ausgesehen.» Und was ihn besonders freute: «Es war einmal mehr eine Willensleistung, denn der Glaube an einen Punkt war bis zum Schluss vorhanden.»

Baumann bringt Rorschach-Goldach in Führung

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung etwas ansehnlicher. Das lag auch an den Gästen, die sich in der Offensive einige vielversprechende Aktionen erarbeiteten. Jungblut und Roman Scardanzan fanden bei ihren Vorstössen über rechts in der Mitte aber jeweils keinen Abnehmer.

So war es der Aufsteiger, der zuerst jubeln durfte. Ein schneller Vorstoss schloss Oliver Baumann nach 75 Minuten zum 1:0 ab. Zwei Minuten später verfehlte der Kopfball von Banovic das Gehäuse nur knapp. Das 2:0 wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Und dann kam die bereits beschriebene Nachspielzeit.

Insgesamt entspricht das 1:1 dem Gezeigten. Was offensichtlich ist: Rorschach-Goldach ist längst in der Liga angekommen. Es verwundert nicht, dass die Mannschaft seit sieben Runden ungeschlagen ist. Gegenüber der Vorrunde, als es in Bazenheid ein 0:2 absetzte, war die Mannschaft nicht wieder zu erkennen.

Für Bazenheid geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen die Blue Stars weiter. Die Zürcher bleiben trotz Punkt in Frauenfeld Tabellenletzter. Rorschach-Goldach seinerseits gastiert in Amriswil.

Matchtelegramm FC Rorschach-Goldach – FC Bazenheid 1:1 (0:0). Sportanlage Kellen – 180 Zuschauer – Tore: 75. O. Baumann 1:0. 93. P. Scardanzan 1:1. Bazenheid: Donnici; Romer, Bollhalder, Ott, Aziri (46. E. Musaj); Jungblut, Goli, Ramabaja (81. P. Scardanzan); R. Scardanzan, Pentrelli, Roth (74. Marena).