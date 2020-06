«Ein super Gefühl, wenn über 100 Personen glücklich nach Hause gehen»: Das Kleintheater Zeltainer in Unterwasser startet mit einem ausverkauften Konzert Sponsoring, Verschiebungen und Absagen: Betreiber Martin Sailer verbrachte Stunden am Telefon, damit der Zeltainer in die Saison starten konnte. Sabine Camedda 11.06.2020, 16.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verlängerung des Sponsoringvertrags zu Coronazeiten: Urban Koller, Thomas Bleiker und Petra Fux (Vertreter der Toggenburger Raiffeisenbanken) freuen sich mit Martin Sailer (zweiter von rechts), dem Betreiber des Kleintheaters Zeltainer in Unterwasser. Bild: Sabine Camedda

Die Arbeiten vor Saisonbeginn waren für Martin Sailer wie immer, und doch ganz anders. Anstatt dass er zusammen mit freiwilligen Helfern im April die Container des Zeltainers aufstellte, hing er stundenlang am Telefon. Schon früh war klar, dass der geplante Start in die 17. Zeltainer-Saison wegen des Lockdowns ins Wasser fallen würde.

Martin Sailer, Betreiber des Zeltainers. Bild: Beat Lanzendorfer

Also hat Martin Sailer mit den engagierten Künstlern telefoniert und neue Termine gesucht. Nicht ohne stolz sagt er:

«Es ist mir gelungen, mit allen ein Ersatzdatum in diesem oder im nächsten Jahr zu finden.»

Doch nicht nur mit den Künstlern stand Martin Sailer in Kontakt. Bereits hatten einige Besucher ihre Plätze gebucht, einige Vorstellungen waren gar ausverkauft. «Weil ich das Reservationssystem selber in der Hand habe, lag es an mir, den Leuten per Telefon, SMS und E-Mail abzusagen.»

Planungssicherheit dank Fünf-Jahres-Sponsoring

Nicht zuletzt musste sich Martin Sailer um die Sponsoren kümmern. Ohne diese finanzielle Hilfe könnte er kein so dicht gedrängtes und hochkarätig besetztes Programm anbieten. Hier kam der Hauptsponsor, die Raiffeisenbanken Obertoggenburg, Mittleres Toggenburg und Regio Unteres Toggenburg und Neckertal, ins Spiel.

Thomas Bleiker, Bankleiter der Raiffeisenbank Obertoggenburg, sagt:

«Wir schätzen den Einsatz und das Engagement von Martin Sailer und seinem freiwillig tätigen Team für die Einheimischen und die Touristen sehr. Darum haben wir frühzeitig unseren Sponsoringvertrag verlängert.»

Thomas Bleiker, Bankleiter der Raiffenbank Obertoggenburg Bild: Sabine Camedda

Der Vertrag gilt für 2021 bis 2025 und sichert dem Zeltainer einen jährlichen Unterstützungsbeitrag. Er sei sehr zufrieden mit dieser langjährigen Zusammenarbeit mit einem verlässlichen Partner, freut sich Martin Sailer. «Sie gibt mir Planungssicherheit.»

Im Gegenzug zum Engagement der Toggenburger Raiffeisenbanken profitieren deren Kunden: Sie erhalten bei ausgewählten Vorstellungen einen Rabatt auf den Eintritt.

Grosse Künstler stehen auf der kleinen Bühne

«Die Besucher sind gerne da, die Künstler sind gerne da und der Zeltainer ist meine liebste Beschäftigung», dieses Fazit zieht Martin Sailer von den vorherigen Saisons. Sein Programm liest sich wie ein «Who-is-who» der Showszene: Philipp Fankhauser, Lorenz Kaiser, Pedro Lenz und Helga Schneider sind nur einige der grossen Namen. Müslüm, ein aus dem Fernsehen bekannter Komiker, hat persönlich Martin Sailer angerufen und sich für ein Engagement bemüht. Müslüm, wie auch einige andere Künstler, treten an zwei Abenden auf. Er sei gespannt, wie gut das beim Publikum ankomme.

Entwicklungspotenzial sieht Martin Sailer noch bei den Familienanlässen. Gerade am Sonntagmorgen sei Kultur doch ein gutes Programm, das man mit einer kleinen Wanderung, Wurstbräteln oder einem Mittagessen bei den Grosseltern ergänzen könne.

Sahnehäubchen und Schokolade zum Schluss

Beim Blick aufs Programm kommt Martin Sailer ins Schwärmen. «Dass es so viel Musik beinhaltet, ist Zufall», sagt er. Aber: Invade lässt es sich nicht nehmen, erstmals im Zeltainer zu spielen. Mit Black Sea Dahu gelang es ihm, eine Band zu verpflichten, die auch schon auf grossen Bühnen gespielt hat.

Ende September erwartet die Zeltainer-Besucher ein besonderes Sahnehäubchen. Der Hemberger Theaterregisseur Simon Keller und «The Voice»-Gewinner Remo Forrer planen ein exklusives Zwei-Mann-Musical. Forrer tritt bereits als Moderator beim «Open Stage» auf. «Dort hatte er seinen ersten Auftritt, als er zwölf Jahre alt war», erzählt Martin Sailer.

Zum Saisonschluss präsentiert er eine weitere Exklusivität, ein Schokolade-Konzert mit Christina Rommel, die ihr erstes Konzert in der Schweiz gibt. Martin Sailer freut sich auf den Zeltainer-Sommer 2020:

«Es ist ein super Gefühl, wenn über 100 Personen nach dem Besuch im Zeltainer glücklich nach Hause gehen.»

Hinweis: www.zeltainer.ch