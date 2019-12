Ein Schuldörfli mit Wohlfühlcharakter: Neues Wildhauser Schulhaus offiziell eingeweiht Das neue Schulhaus in Wildhaus ist eingeweiht. Viele Einwohner bestaunten am Samstag das Holz-Schulhaus. Christiana Sutter 09.12.2019, 05.00 Uhr

Tradition und Moderne: Im Holzschulhaus sind auch interaktive Wandtafeln in Betrieb. Bild: Christiana Sutter

Schon bevor der offizielle Teil mit der Einweihungsfeier begann, herrschte auf den drei Stockwerken und im Untergeschoss des neuen Schulhauses reges Treiben. Eltern, Grosseltern, Geschwister sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler interessierten sich für das neue, hölzige Schulhaus.

Im Untergeschoss sind der Werkraum und die Handarbeit untergebracht. Im Erdgeschoss sind die Schulzimmer der Erst- und Zweitklässler. Einen Stock höher die Dritt- und Viertklässler und zuoberst «bewohnen» die Fünft- und Sechstklässler ein Schulzimmer.

Schulzimmer mit Aussicht

Anne Nolle, Klassenlehrperson. Bild: Christiana Sutter

Daneben befindet sich das Zimmer für separate Unterrichtsstunden. Die Klassenlehrperson Anne Nolle, die in diesem Raum unterrichtet, sagte, dass es in diesen Räumen sehr angenehm zu unterrichten ist.

«Und mit dieser Aussicht auf die Churfirsten ist es der schönste Arbeitsplatz.»

Alle Stockwerke sind wie eine kleine Wohnung aufgeteilt mit Garderobe, Toiletten, Gruppen- und Klassenraum. Nebst der klassischen Schieferwandtafel verfügen die Klassenräume über interaktive Wandtafeln und Visualizer. Die Schüler waren diesbezüglich auch stolz, den Besucherinnen und Besuchern die interaktive Wandtafel vorzuführen.

Der offizielle Teil begann mit einer kurzen Begrüssung durch Gemeindepräsident Rolf Züllig. Anschliessend eröffneten die Erst- und Zweitklässler das Einweihungsfest ihrer neuen Schule mit einem Lied: «Wenn üsi Schuel us Schokolade wär, chämed d’Schüeler schneller dehär…» Die Besucher erfuhren aber auch, warum die Kinder gerne ins neue Schulhaus kommen: «Zum guetä Glück isch’s Schulhus us Holz, drum sind mir Kinder ali stolz.»

Schulhaus komplett mit einheimischen Holz erstellt

Dass man stolz ist, das Schulhaus von der Tragkonstruktion, dem Innenausbau bis zum Schindelschirm mit einheimischem Holz erstellt zu haben, zog sich wie ein roter Faden durch die Wortmeldungen der Verantwortlichen. «Das Schuldörfli soll die Verbindung vom Bauwerk zur Bevölkerung sein.» Es gliedert sich auch harmonisch ins Lisighaus ein. Der ursprüngliche Charakter mit den verschiedenen Gebäuden wurde erhalten. Dass die Schule mehr ist als der Ort, wo man lernt, sagte Rolf Züllig. «Es ist wie ein zweites Daheim, denn man ist den halben Tag in der Schule.»

Aus den Worten des Architekten Johannes Saurer war heraus zu hören, wie wichtig ihm der Kontakt mit den Toggenburger Handwerksbetrieben war. «Sie waren offen für neue Ideen.» So konnte auch die ortstypische Bauweise bestens umgesetzt werden. Die Kinder sollen Geborgenheit und Nestwärme im neuen Holzschulhaus finden. Dass die Kinder gerne in diese Schule gehen, zeigen einige Aussagen mit Schmunzelfaktor: «Ich gehe gerne zur Schule, denn die Aussicht ist so schön.» Ein anderer Schüler meinte, ihm gefalle sein Platz, «ich sehe und höre alles.» Ein Erstklässler meinte zur Frage, warum er gerne in diese Schule gehe: «Wegen der Pausen.»

Eine Taube für jedes Klassenzimmer

Nach den Worten des Gemeindepräsidenten und des Architekten wurde mit Musik und Tanz weitergefeiert. Die Dritt- bis Sechstklässler führten einen Tanz zu einem Musikstück auf. Den Schluss der offiziellen Einweihungsfeier markierte die Segnung des Schulhauses durch die Pfarrerin Eva Anderegg und den Pastoralassistent Michael Nolle. Sie überreichten zudem jeder Klasse eine weisse Taube.

Pfarrerin Eva Anderegg und Pastoralassistent Michael Nolle segneten das neue Schulhaus. Bild: Christiana Sutter

In diversen Räumen der Schulgebäude gab es nach der Einweihungsfeier verschiedene Angebote. Ein Flohmarkt bot ehemalige Utensilien der Schule feil, es gab eine Ausstellung zum Thema Holz und einen Vortrag zur «Schule früher» von Karl Rüegg. Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Mit einer Suppe oder Wurst und Brot bis hin zum Kuchen konnten sich die Besucher verköstigen.