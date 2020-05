Ein Pfarrer mit Weitsicht: Vor 100 Jahren legte ein Geistlicher den Grundstein für den Libinger Dorfladen Die Konsumgenossenschaft Libingen wird 100 Jahre alt – ins Leben gerufen hat sie der Geistliche Ludwig Kleger. Beat Lanzendorfer 10.05.2020, 10.42 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Dorfladen in Libingen befindet sich seit 1963 am jetzigen Standort . Er wurde 2014 einer Gesamtrenovation unterzogen. Bild: Beat Lanzendorfer

Im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges (1914 bis 1918) trat Ludwig Kleger die Pfarrstelle in Libingen an. Ihm wurde schnell bewusst, dass die Menschen im Dorf nicht nur seelische Betreuung benötigten. Die finanzielle Not erforderte ebenfalls Massnahmen.

Pfarrer Ludwig Kleger, Gründer der Konsumgenossenschaft. Bild: PD

In ihm reifte der Gedanke zur Gründung einer Konsumgenossenschaft, um die Bevölkerung mit einem möglichst breiten Warenangebot des täglichen Bedarfs versorgen zu können.

60 Mitglieder gründen die Genossenschaft

Die Idee stiess auf offene Ohren – am 28. März 1920 fand im Schullokal die Gründungsversammlung statt. 60 Mitglieder zeichneten Anteilsscheine im Wert zwischen zehn und 50 Franken. Die Voraussetzungen für einen Dorfladen waren geschaffen.

Wie gross das Bedürfnis nach einer Einkaufsmöglichkeit im Dorf war, zeigt der erste Geschäftsabschluss, der nach acht Monaten erfolgte, weil jeweils im Juni abgerechnet wird. Der Umsatz wird mit 38'000 Franken beziffert, als Reingewinn werden 703 Franken ausgewiesen. Teuerungsbereinigt wäre das heute ein Umsatz von 175'000 bis 200'000 Franken und ein Gewinn von 3300 bis 3600 Franken.

Grosse Not in den 20er- und 30er-Jahren

Erste Ladenleiterinnen im damaligen Haus Kessler waren die Geschwister Aloise und Pauline Breitenmoser. Nach deren Rücktritt aus Altersgründen erklärte sich 1922 das Geschwisterpaar Regina und Wilhelm Raschle bereit, im Untergeschoss ihres Hauses ein Ladenlokal einzurichten.

100 Jahre Libinger Konsumgenossenschaft im Zeitstrahl 1920 Pfarrer Ludwig Kleger und weitere 60 Mitglieder gründen die Konsumgenossenschaft.

1939 Der Gründer der Konsumgenossenschaft verlässt die Pfarrei. Als Abschiedsgeschenk erhält Pfarrer Kleger 100 Franken.

1953 An der Generalversammlung erklärt Präsident A. Breitenmoser seinen Rücktritt. Er stand dem Verwaltungsrat seit der Gründung während 33 Jahren vor.

1962 Die Mitglieder bewilligen an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Neubau eines Ladens. Der Gesamtkredit wird mit 135'000 Franken veranschlagt.

1963 Am 10. Dezember wird die Eröffnung des neuen Ladens gefeiert.

1970 Die Konsumgenossenschaft feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr beträgt der Umsatz des Ladens 168'200 Franken. Beim eigentlichen Festakt am 3. Mai werden 100 Teilnehmer begrüsst.

1982 Anton Breitenmoser legt sein Verwalteramt nach 42 Jahren nieder – seine Nachfolgerin wird Olga Bischof.

1995 Mit einer Jubiläumsschrift blickt die Konsumgenossenschaft auf ihr 75-jähriges Schaffen zurück.

2014 Runderneuerung des Ladens. Im darüber liegenden Raum werden zwei Viereinhalbzimmerwohnungen eingebaut. Um das Projekt realisieren zu können, werden die Anteilsscheine von ehemals 10 Franken auf 500 Franken heraufgesetzt.

2015 Hans Aggeler wird neuer Verwaltungsratspräsident der Konsumgenossenschaft Libingen.

Hans Aggeler wird neuer Verwaltungsratspräsident der Konsumgenossenschaft Libingen. 2020 Die Mitglieder wählen Urs Grob zum neuen Präsidenten, nachdem Hans Aggeler nach fünfjähriger Tätigkeit seinen Rücktritt einreichte.

Viele Familien, besonders kinderreiche, lebten vor hundert Jahren in bitterer Armut. Dies führte dazu, dass in der Krisenzeit der 20er- und 30er-Jahre die Guthaben der Konsumgenossenschaft gegenüber ihren Kunden auf bis zu 6000 Franken anstiegen (teuerungsbereinigt rund 30'000 Franken). Diese Beträge bei den Kunden einzuholen brachte dem Genossenschaftsvorstand häufig Unannehmlichkeiten und Ärger ein.

Erstes Jubiläum im zweiten Weltkrieg

Im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges (1939 bis 1945) feierte die Genossenschaft dann ihr 25-Jahr-Jubiläum. Von Festlichkeiten wurde allerdings abgesehen. Dafür wurde beschlossen, den Kunden ein Prozent mehr Rückvergütung abzugeben – dies erfolgte in Form von Waren.

Eine neue Ära wurde eingeleitet, als am 10. Dezember 1963 der Laden am jetzigen Standort eröffnet wurde. Nach 41 Jahren übergaben Regina und Wilhelm Raschle die Leitung an Paul Kläger. Dieser wiederum trat sein Amt sechs Jahre später an Monika und Niklaus Kläger ab.

Seit zehn Monaten wieder Stabilität

Nach deren Pensionierung übernahmen Vreni und Ernst Meier ihre Nachfolge und hielten dem Laden während über drei Jahrzehnten die Treue. Die Jahre nach Vreni und Ernst Meier waren geprägt dann geprägt von vielen Wechseln in der Ladenleitung.

Seit zehn Monaten ist die Stabilität im Dorfladen aber zurück. Unter der Führung von Michaela Czarnocki sorgt ein Fünferteam dafür, dass die Bevölkerung im 300-Seelen-Dorf mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgt wird. Vorläufig letzter Meilenstein war 2014 die Erneuerung des Ladenlokals und das Erstellen zweier Wohnungen im Raum darüber.

An der Losung, welche die Verantwortlichen 1995 anlässlich der 75-Jahr-Feier kundtaten, möchten die jetzigen Verantwortlichen festhalten: «Wir wollen den Grossverteilern die Stirn bieten und mit Mut ins nächste Vierteljahrhundert steigen.»

Präsidentenwechsel im Jubiläumsjahr

In das nächste Vierteljahrhundert steigt die Konsumgenossenschaft mit einem neuen Verwaltungsrat. Auf Hans Aggeler, der das Amt des Präsidenten 2015 antrat, folgt Urs Grob, der von den Mitgliedern an der kürzlich, in schriftlicher Form durchgeführten Generalversammlung, gewählt wurde.

Hans Aggeler (links) hat nach fünf Jahren als Verwaltungsratspräsident der Konsumgenossenschaft Libingen das Amt an Urs Grob übergeben. Bild: Beat Lanzendorfer

Der 53-Jährige, der in Libingen einen Landwirtschafbetrieb mit Mutterkuhhaltung führt, steht einem fünfköpfigen Verwaltungsrat vor. Dieser wird komplettiert durch Vizepräsident Roger Kläger, Aktuarin Erika Kuhn sowie den Beisitzern Manuela Mathis und Emil «Migg» Fust, die sich allesamt für die Amtsperiode 2020 bis 2024 wiederwählen liessen. Urs Grob erklärt die Beweggründe, sich als Präsident der Konsumgenossenschaft zur Verfügung zu stellen:

«Ich möchte meinen Beitrag zum Erhalt des Dorfladens leisten.»

Hans Aggeler, zeigt sich glücklich über die Lösung und wünscht ihm und dem Ladenteam weiterhin jene Umsätze, welche in den vergangenen Wochen zu verzeichnen waren. «In der Coronakrise waren die Menschen dankbar, dass sie ihre Besorgungen im Dorf machen konnten, ich wünsche mir, dass dies so bleibt», sagt der 72-jährige Hans Aggeler, der bis zu seiner Pensionierung während 42 Jahren in Libingen als Primarlehrer arbeitete.