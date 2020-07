Ein Laden, der allen gehört: Mit dem Genossenschaftsladen Paradiesli wollen die Initianten Lichtensteig als Einkaufsort stärken

Mit dem Paradiesli entsteht in Lichtensteig eine neue Einkaufsmöglichkeit für regionale Produkte. Genossenschafter können die Waren zum Einstandspreis kaufen. Die Eröffnung ist für den August geplant.

Adi Lippuner 03.07.2020, 05.00 Uhr

Die Initianten Daniel Brunner, Stefan Wüst, Susi Stockhammer und Josua Wüst sind im Einsatz (von links). Bild: Adi Lippuner

Im Städtli Lichtensteig am Lederbach nimmt die Idee eines «Mitenand-Ladens» Gestalt an. Dabei wird ein Geschäft realisiert, das keinen Profit erzielt, sich aber für eine integrale Lebensart stark macht. Im Laden verkauft werden soll ein Angebot aus frischen, nachhaltig produzierten, möglichst regionalen Lebensmitteln für den täglichen Gebrauch. Daneben ist ein umfassendes Sortiment an Non-­Food-Produkten geplant.