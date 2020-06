«Ein Konzert ist erst komplett, wenn Publikum dabei ist»: Philipp Fankhauser eröffnete in Unterwasser die Saison des Kleintheaters Zeltainer Musiker Philipp Fankhauser und Marco Jencarelli sind glücklich über den gelungenen ersten Auftritt. Eher ungewohnt ist das Bild nach dem Konzert. Nur vereinzelt und mit Abstand stehen die Leute für ein Autogramm an. Sabine Camedda 11.06.2020, 16.29 Uhr

Mit Abstand: Bluessänger Philipp Fankhauser liess es sich nicht nehmen, nach dem Auftritt im Zeltainer in Unterwasser Autogramme zu geben. Bild: Sabine Camedda

Das Fazit des Mittwochabends im Zeltainer in Unterwasser vorneweg: strahlende Gesichter überall. Das Publikum ist restlos begeistert, die Musiker Philipp Fankhauser und Marco Jencarelli sind glücklich über den gelungenen ersten Auftritt und Martin Sailer, der Betreiber des Zeltainers ist froh, dass der Saisonauftakt so gut gelungen ist.

«Darauf habe ich den ganzen Winter gearbeitet.»

Martin Sailer, Betreiber des Zeltainer. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Schutzkonzept, das Martin Sailer umsetzen muss, scheint für die Besucher des Zeltainers kein Problem zu sein. Die leeren Stühle in den Zuschauerreihen fallen kaum auf, werden als Ablage genutzt. Das Publikum klatscht umso lauter, damit die Stimmung so gut ist wie eh und je.

Einzig an der Bar stehen weniger Menschen. Sie folgen Martin Sailers Appell, ihre Getränke entweder auf ihren Stühlen oder draussen zu konsumieren. So kann der Abstand gewahrt werden.

Mit dem richtigen Licht ist es gleich gemütlicher

«Wir können endlich wieder richtig in den Ausgang gehen», ist in den Zuschauerrängen zu hören. Es scheint aber, dass das Publikum nicht irgendwo hingehen will. Sondern eben zu ihm, zu Philipp Fankhauser. Kurz nachdem er auf die Bühne getreten ist, fordert er weniger Licht auf ihn gerichtet, dafür soll der Tribünenbereich nicht ganz dunkel sein. «So ist es doch viel gemütlicher», findet Philipp Fankhauser und beginnt zu erzählen.

Von seiner Jugend, die er in Thun und im Tessin verbracht hat. Dass er damals zu jung gewesen war, um Elvis Presley zu heiraten. Warum er vom Blues so fasziniert ist, dass er schon mit zwölf Jahren Bluesmusiker werden wollte. Zusammen mit dem Gitarristen Marco Jencarelli stellte Philipp Fankhauser eindrücklich unter Beweis, warum es passt, dass er auch Bluessänger geworden ist.

Sie liessen mit ihren Songs die Grossen auf der Zeltainerbühne aufleben: B.B. King, Margie Evans, Vertreter des Chicago Blues und weitere bekannte Sänger.

Konzert ist erst mit Zuschauern komplett

Philipp Fankhauser und Marco Jencarelli freuten sich sichtlich, wieder live auf einer Bühne zu sein, in direktem Kontakt zum Publikum. «Wir haben erst vor kurzem ein Livekonzert gespielt und gestreamt», erzählt Philipp Fankhauser. Aber ein Konzert sei nicht einfach hier die Musiker und da das Publikum. Es sei ein Ganzes. Oder anders gesagt:

«Ein Konzert ist erst komplett, wenn Publikum dabei ist.»

Entsprechend freuen sich die beiden Musiker über den grossen Applaus. «Es ist befreiend diesen zu hören», sagt Philipp Fankhauser.

Eher ungewohnt ist das Bild nach dem Konzert. Nur vereinzelt und mit Abstand stehen sie für ein Autogramm an. Die Bar ist nach dem Konzert rasch verwaist. Traut man sich doch noch nicht, den Ausgang in vollen Zügen zu geniessen? Oder ist es, weil am anderen Tag die Arbeit ruft?