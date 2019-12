Ein Jahr nach dem Sturm: Lichtensteiger Weihnachtsmarkt feiert Comeback Ein neues Rahmenprogramm brachte dem Lichtensteiger Weihnachtsmarkt viele Besucher. Sascha Erni 08.12.2019, 16.00 Uhr

Ein Jahr nach dem Sturm war der Klaus- und Weihnachtsmarkt in Lichtensteig sehr gut besucht. Bild: Sascha Erni

Wie jedes Jahr füllten Rene Perret und seine Helferinnen und Helfer am Freitag vor dem Klaus- und Weihnachtsmarkt hunderte Chlaussäckli. Die Aktion des Lichtensteiger Gewerbevereins hat Tradition. Aber 2018 wurde diese gebrochen: Das Sturmtief Marilou verwüstete den Markt, die Chlaussäckli blieben noch tagelang im Keller der Bijouterie Perret gelagert und konnten erst nachträglich verteilt werden.

Am 7. und 8. Dezember dieses Jahres jedoch sollte alles rund laufen. Trotz gelegentlichen Regens lockte der Weihnachtsmarkt hunderte Besucherinnen und Besucher nach Lichtensteig. Und der Samichlaus verteilte seine Säckli wie eh und je an die Kinder im Städtchen.

Konzeptänderung als Publikumsmagnet

Nicht alles war aber wie eh und je. «Viele Jahre lang machten wir in etwa dasselbe am Klausmarkt, das wollten wir ändern», erklärt Roland Walther, Lichtensteiger Gemeinderat und Marktchef. «Das Rahmenprogramm ist dieses Jahr nicht grösser, sondern anders.»

Rahmenprogramm statt Sturm: Nubya verbreitete Festtagsstimmung auf dem Goldenen Boden in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Wie auch andere Märkte der Region hat sich der Lichtensteiger Klaus- und Weihnachtsmarkt veränderten Ansprüchen gestellt. Und hat so zusammen mit dem Jazzclub zwei Acts auf die Showbühne gebracht. Am Samstag verbreitete die R’n’B- und Soulsängerin Nubya mit Gospels, traditionellen Weihnachtsliedern und Eigenkompositionen Festtagsstimmung. Am Sonntag stand Susan Orus mit den Musikern Kurt Ackermann und Greg Galli auf der Bühne. Die Entscheidung, diese Änderungen vorzunehmen, ist laut Roland Walther nicht dem letztjährigen Sturm geschuldet. Der Lichtensteiger Gewerbeverein erhoffe sich so ein «Anziehungsmagnet», wie Walther es nennt.

Die Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Zwar stehen noch offizielle Zahlen aus, aber wer Samstagabend über den Goldenen Boden spazierte, merkte schnell: So viele Besucher hat der Markt wohl schon länger nicht mehr gesehen.